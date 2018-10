Un (une) Directeur (trice) de la Passation de Marchés

Présentation de MCA :

L’État du Niger a conclu avec le Millennium Challenge Corporation (MCC), une institution américaine d’aide bilatérale au développement, un accord de don d’une enveloppe de plus de 437 millions de dollars pour la réalisation du Programme Compact qui comporte deux projets majeurs :

• Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus d’origine rurale, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants.

• Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique qui vise à augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les régions rurales du Niger.

Pour la mise en œuvre du Compact, le Gouvernement nigérien et le MCC ont mis en place une entité autonome dénommée, le Millennium Challenge Account-

Niger (MCA-Niger) dont la mission consiste à conduire les projets dans les délais impartis.

C’est ainsi que le MCA-Niger recherche un (e) Directeur(trice) de la Passation des Marchés qui sera basé à Niamey.

À ce poste, votre leadership aura un effet significatif et durable sur les personnes les plus vulnérables au Niger.

Titre du poste : Directeur(trice) de la Passation des Marchés

Pays et lieu de travail : Niamey (Niger)

Date de début : immédiatement disponible

Durée du contrat : deux (ans) renouvelables.

Salaire : un salaire très compétitif avec un paquet d’avantages

Le Poste :

Sous la supervision directe du Directeur Général du MCA-Niger, vous aurez une réelle contribution à la mise en œuvre de la stratégie du Compact Niger.

Principales responsabilités et devoirs Le (la) Directeur (trice) de la Passation des Marchés s’assure que toutes les transactions d’approvisionnement sont mises en œuvre conformément aux lignes directrices de MCA-Niger ; Il devra consolider et tenir des registres de toutes les activités d’approvisionnement et rendre compte des progrès de cette activité.

Le (la) Directeur(trice) de la Passation des Marchés est responsable de la gestion du flux des activités d’approvisionnement pour la mise en œuvre du contrat par l’entité MCA-Niger. Il sert d’agent de liaison principal entre l’agent d’approvisionnement, le MCC et les entités externes de divers secteurs spécialisés pour toutes les activités d’approvisionnement et facilite l’interaction entre tous les éléments du processus d’approvisionnement. Un aspect clé de cette responsabilité consiste à synchroniser les éléments de substance et de processus des activités d’approvisionnement.

En outre, le (la) Directeur(trice) de la Passation des Marchés :

• Coordonne les fonctions de l’Entité MCA-Niger et de l’Agent d’approvisionnement dans la mise en œuvre du Programme Compact, y compris l’identification des besoins d’approvisionnement initiaux et l’organisation des opérations d’achat ;

• Examiner les documents d’appel d’offres, les plans d’achat, les Contractors Past Performances Review (CPPR) et tous les autres documents requis préparés par l’agent d’approvisionnement et recommander les modifications ou améliorations nécessaires pour s’assurer qu’ils sont conformes aux principes et directives d’approvisionnement de MCC ;

• Examine le manuel des opérations d’achat de l’Entité MCA préparé par l’Agent d’approvisionnement et recommande les changements ou améliorations nécessaires pour s’assurer qu’il répond à la réalité opérationnelle de l’Entité MCA ;

• Veiller à ce que l’agent d’approvisionnement agisse conformément au manuel des opérations d’achat approuvé ;

• Veille au respect de toutes les règles et procédures de ces directives par l’agent d’approvisionnement ;

• Appuie le Directeur de MCA dans le maintien de l’intégrité et de la confidentialité du processus d’approvisionnement ;

• Facilite la préparation et la soumission à l’Agent d’approvisionnement des documents d’achat nécessaires par le personnel technique de l’Entité MCA ;

• Examine les rapports soumis par l’agent ;

• Gère les membres de l’équipe d’approvisionnement de l’Entité MCA ;

• Approuve les décisions d’achat conformément à la pièce jointe 1 des lignes directrices ;

• Effectue d’autres tâches et responsabilités à la demande du Directeur Général de MCA-Niger.

Profil recherché

Pour réussir dans ce rôle, vous devrez être détenteur (trice) d’un :

• Master en administration des affaires, en administration publique, en finances, en droit, en développement international ou dans un domaine connexe ;

• Avoir au minimum dix (10) années d’expérience dans le développement et la gestion des approvisionnements dans des systèmes appliquant des normes internationales ;

• Démontrer des compétences et aptitudes à coordonner avec de nombreuses entités distinctes pour superviser et rendre compte des activités d’achat ;

• Avoir de solides connaissances et / ou de l’expérience des directives et procédures de passation des marchés des institutions donatrices internationales, en particulier celles de la Banque Mondiale et / ou du gouvernement américain ;

• Avoir de bonnes compétences en informatique avec les applications Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ;

• Avoir une maîtrise orale et écrite de la langue Française et Anglaise (niveau 4 du gouvernement américain) ;

• Avoir une aptitude avérée à collaborer avec les parties prenantes nationales et internationales et leurs homologues ;

• Détenir de solides compétences organisationnelles et de gestion du temps.

Capacité de supervision de l’équipe de la Passation des Marchés :

Vous devrez démontrer une solide capacité à diriger une équipe de responsables qualifiés composée du Responsable de l’approvisionnement et de l’Assistant

d’approvisionnement.

Compétences :

Vous devrez avoir d’excellentes qualités interpersonnelles pour collaborer efficacement avec vos pairs et de travailler dans tous les départements ou divisions. Vous devrez être aussi en mesure de travailler avec des équipes et des établissements multidisciplinaires, mais aussi pour établir et maintenir des relations de travail efficaces avec des personnes de différents milieux socioculturels.

Aussi, vous devrez faire preuve de flexibilité dans les situations exigeantes qui nécessitent de gérer simultanément une variété de tâches, de responsabilités et

de changer les priorités et les échéances sans supervision.

Vous devrez faire montre d’un esprit d’équipe avec une perspective optimiste et une réelle adhésion aux valeurs de MCA.

La rémunération :

En plus du salaire compétitif, avec le MCA respectant les obligations fiscales, vous recevrez une gamme d’avantages attractifs y compris la pension, la

couverture médicale, et l’assurance vie.

Pour Postuler :

Si vous répondez aux critères du poste ci-dessus, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail : recrutements@mcaniger.ne en

précisant en objet du mail le poste pour lequel vous postulez.

Date de clôture : le 18 novembre 2018

NB : les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai ne seront pas examinés.

Seuls les candidats retenus pour le test, seront contactés. Confidentialité assurée.

Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

MCA_2