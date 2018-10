Le Millennium Challenge Corporation (MCC) en partenariat avec le Gouvernement béninois a mis en place une subvention de $375 millions, pour le programme du Compact, conçu pour transformer le secteur de l’énergie. Le Compact vise à renforcer le service public, attirer les investissements du secteur privé, et financer les investissements dans l’infrastructure pour la production et la distribution d’électricité, et l’électrification hors-réseau des ménages pauvres et non desservis. Les projets supervisés par le Compact sont financés par le MCC, une agence du gouvernement américain axée sur l’aide aux pays dévoués à la bonne gouvernance, la liberté économique et aux investissements dans leurs populations.

Veuillez consulter le lien suivant pour un résumé du cadre du Compact et de la description du Programme :

https://www.mcc.gov/where-we-work/program/benin-power-compact.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Compact, MCA-Bénin II recherche un(e) Chef de la Performance Environnementale et Sociale. Le/La « Chef de la Performance Environnementale et Sociale » rend compte au Directeur des Opérations et supervise le « Spécialiste Réinstallation/Consultation » et le « Spécialiste Performance Environnementale et Sociale » tout au long de la mise en œuvre du programme Compact qui durera encore quatre (4) ans.

Pour obtenir la description complète du poste, les exigences de qualifications requises, veuillez consulter le lien : http://www.mcabenin2.bj/emploi/show/chef-de-laperformance-environnementale-et-sociale

Les candidat(e)s intéressé(e)s par le présent avis sont prié(e)s d’envoyer leurs dossiers de candidature, au plus tard le Mercredi 7 novembre 2018 à 12H00 (heure du Bénin), aux adresses électroniques suivantes : recrutement@mcabenin2.bj et copie MCCRecruitmentBenin@mcc.gov. Les candidatures doivent être envoyées impérativement aux deux adresses électroniques. Veuillez inclure la ligne d’objet suivante dans votre soumission : MCA-Bénin CPES_ Nom de Famille, Prénom.

Votre réponse doit comprendre les éléments suivants en quatre documents distincts :

1. Une lettre de motivation mettant en valeur votre formation et expérience liées aux qualifications requises ;

2. Un curriculum vitae décrivant vos qualifications surlignant le mieux possible votre expérience liée à la description du poste pour lequel vous postulez ;

3. Trois références professionnelles, incluant au minimum une provenant d’un ancien chef. Veuillez inclure leurs coordonnées actuelles, y compris leur nom, titre actuel, votre relation, leur numéro de téléphone et adresse électronique ;

4. Vos antécédents salariaux des trois dernières années (par année) et vos exigences salariales.

Veuillez noter que les antécédents salariaux des candidats sélectionnés seront vérifiés.

Veuillez soumettre toute question supplémentaire aux adresses e-mail indiquées ci-dessus.

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone et/ou par mail pour la suite de la sélection.

NB. MCA-Bénin II offre un salaire concurrentiel, et une attention particulière est accordée aux candidatures féminines compétentes

MCA BENIN