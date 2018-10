Un (une) Directeur (trice) de l’Administration et des Finances

Présentation de MCA :

L’État du Niger a conclu avec le Millennium Challenge Corporation (MCC), une institution américaine d’aide bilatérale au développement, un accord de don d’une enveloppe de plus de 437 millions de dollars pour la réalisation du Programme Compact qui comporte deux projets majeurs :

• Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus d’origine rurale, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants.

• Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique qui vise à augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les régions rurales du Niger.

Pour la mise en œuvre du Compact, le Gouvernement nigérien et le MCC ont mis en place une entité autonome dénommée, le Millennium Challenge Account-

Niger (MCA-Niger) dont la mission consiste à conduire les projets dans les délais impartis.

Ainsi, le MCA-Niger recherche un (e) Directeur (trice) de l’Administration et des Finances basé à Niamey.

À ce poste, votre leadership aura un effet significatif et durable sur les personnes les plus vulnérables au Niger.

Titre du poste : Directeur(trice) de l’Administration et des Finances

Pays et lieu de travail : Niamey (Niger)

Date de début : immédiatement disponible

Durée du contrat : deux (2) ans renouvelables.

Salaire : un salaire très compétitif avec un paquet d’avantages

Le Poste :

Sous la supervision directe du Directeur Général, vous aurez une réelle contribution à la mise en œuvre de la stratégie du Compact Niger.

Il s’agit de Veiller au respect de toutes les dispositions de gestion financière du Compact et des documents connexes et d’assurer un leadership dans la conception et l’efficacité opérationnelle d’un système de contrôle interne sur la gestion financière et la production de rapports, y compris la gestion et la surveillance du changement, l’élaboration et la mise à jour régulière du manuel d’opérations de gestion financière, connu sous le nom de Plan de reddition fiscale (FAP). Ce document décrit toutes les procédures nécessaires aux opérations de gestion financière pour pouvoir approuver les obligations, de vérifier la réception des biens et des services et d’exécuter les paiements.

En tant que lien principal avec l’Agent Fiscal, les Directeurs de Projets et les Entités de Mise en Œuvre sur les questions et problèmes financiers :

• Vous veillerez à ce que le système de gestion financière de MCA-Niger réponde aux exigences du Compact ainsi qu’aux exigences de rapportage de MCA-Niger ;

• Vous gérerez la préparation du budget annuel du Programme MCANiger pour toute la période du Compact, ainsi que des budgets détaillés sur une base trimestrielle en coordination avec l’Agent Fiscal, la Cellule de Gestion de Projets et toute Entité de Mise en œuvre ;

• Vous développerez des demandes de décaissement trimestrielles à l’endroit du bailleur le Millennium Challenge Corporation (MCC) en coordination avec l’Agent Fiscal,

• Vous surveillerez et assurerez le respect de tous les aspects du PAF

• En coordination avec les Directeurs de projets, vous devrez estimer les besoins futurs en flux de trésorerie de chaque projet pour chaque période, et vous assurer que tous les rapports d’accompagnement relatifs aux demandes de décaissement sont livrés selon le calendrier requis.

• Vous aurez aussi pour tâche de surveiller les dépenses par rapport aux budgets afin d’assurer des ressources adéquates et le contrôle des fonds.

• Vous fournirez des décaissements de contrats trimestriels et d’autres informations nécessaires au Gestionnaire de Suivi et Évaluation afin de suivre les étapes du processus pour le Compact ;

• Vous préparerez un plan pour répondre aux besoins d’audit semestriels du Bureau de l’Inspecteur général (OIG) de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

• Vous devrez aussi coopérer pleinement avec les auditeurs pour s’assurer que les exigences d’audit du Programme sont satisfaites comme requis par le Compact et aussi développer, communiquer et mettre en oeuvre des plans d’actions correctives dans le cadre de tous les audits réalisés pour le compte des Fonds MCC/Gouvernement du Niger dans le cadre du Compact Niger.

• En bon leader, vous devrez faire preuve d’une solide capacité à superviser les fonctions Ressources Humaines et Administration et Communication.

• Vous serez appelé (e) à veillez à ce que les fonds du MCC soient exonérés de toutes taxes, comme indiqué dans l’Accord 609 (g), l’Accord du Compact, l’Accord de Mise en OEuvre du Programme et/ou tout autre accord associé au Compact et représenter le Programme sur tous les aspects financiers vis-à-vis du public nigérien, du gouvernement, la communauté des donateurs, la société civile, le secteur privé et à d’autres parties prenantes.

Cela sera fait en assurant un service de grande qualité qui respecte les délais.

Profil recherché

Pour réussir dans ce rôle, vous devrez être détenteur(trice) :

• D’un Master ou d’une Maitrise approprié en comptabilité et gestion financière, comptable public agréé (CPA), comptable agréé (CA) ou équivalent préféré,

• Avoir une expérience professionnelle de douze (12) années, dont environ sept (7) dans un poste supérieur de gestion financière d’un projet ou d’une entreprise ayant un budget annuel de 50 à 100 millions $ US ou comme vérificateur dans un cabinet comptable ;

• Démontrer des compétences en élaboration des budgets complexes et de gestion de toutes les transactions financières connexes,

• Démontrer une vaste expertise et expérience dans l’élaboration et la gestion de systèmes et de processus de gestion financière, les systèmes de gestion financière basés sur SAP ;

• Démontrer une solide connaissance des principes de Suivi et Évaluation, de communication et de Ressources Humaines et engagement à comprendre les Programmes et principes de développement international et de la collecte et de l’analyse de données, de la recherche quantitative en sciences sociales et de l’économie.

Capacité de supervision de l’équipe Passation des Marchés :

Vous devrez démontrer une solide capacité à diriger une équipe de responsables qualifiés en administration, aux opérations, dans la gestion des Ressources

Humaines, la communication et la gestion financière.

Compétences :

Vous devrez avoir d’excellentes compétences interpersonnelles pour collaborer efficacement avec vos pairs et de travailler dans tous les départements ou

divisions. Vous devrez être aussi en mesure de travailler avec des équipes et des établissements multidisciplinaires, mais aussi pour établir et maintenir

des relations de travail efficaces avec des personnes de différents milieux socioculturels.

Aussi, vous devrez démontrer une capacité prouvée relative à la flexibilité dans les situations exigeantes qui nécessitent de gérer simultanément une variété

de tâches, de responsabilités et de changer les priorités et les échéances sans supervision.

Vous devrez faire montre d’un esprit d’équipe avec une perspective optimiste et une réelle adhésion aux valeurs de MCA. Vous devrez avoir de bonnes connaissances en informatique (Ex. MS Office, Internet, etc.) et en communication écrite et verbal et en Français et en Anglais.

La rémunération

En plus du salaire compétitif, avec le MCA respectant les obligations fiscales, vous recevrez une gamme d’avantages attractifs, y compris la pension, la couverture médicale, et l’assurance vie.

Pour Postuler :

Si vous répondez aux critères du poste ci-dessus, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail : recrutements@mcaniger.ne en précisant en objet du mail le poste pour lequel vous postulez.

Date de clôture : le 15 novembre 2018

NB : les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai ne seront pas examinés.

Seuls les candidats retenus pour le test, seront contactés. Confidentialité assurée.

Les candidatures féminines sont fortement encouragées

MCA