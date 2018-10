Responsable Business Development LNG/GNL (H/F)

Fed Africa | Nos offres d’emploi

Responsable Business Développement LNG/GNL (H/F)

Nigeria – Contrat permanent – Référence JO-0084898

Fed Africa est un cabinet de recrutement par approche directe et par annonces, dédié au continent africain, intervenant sur des fonctions de Middle et Top

Management, qui a pour vocation d’accompagner les groupes locaux et internationaux dans leur développement sur la zone Afrique.

Nous recherchons pour un groupe international spécialisé dans le développement et la réalisation de projets pétroliers, un responsable business développement / développement commercial H/F spécialisé dans le Gaz Naturel Liquéfié/GNL. Ce poste est basé au Nigéria.

Missions :

Rattaché au Directeur Général, vous aurez les missions suivantes :

– Piloter la stratégie commerciale.

– Faire le suivi commercial des affaires, ce qui inclut les réponses aux appels d’offres, les clarifications et les négociations associées ainsi que la signature

des contrats.

– Identifier et sélectionner des projets clefs en veillant à analyser les risques (économiques, contractuels, financiers et contextuels) et en proposant des schémas industriels via des partenariats ou la sous-traitance.

– Générer nouvelles opportunités d’affaires en développement un réseau de partenaires et de prospects solides sur place au Nigéria.

– Participer au développement et à la promotion de l’entreprise lors d’événements ou de rencontres clients.

Profil :

Vous avez une formation supérieure d’ingénieur ou commerciale. Vous avez une expérience minimum de 8 à 10 en business développement ou en gestion des opérations dans le secteur oil and gas et surtout dans le secteur GNL / LNG sur des projets EPC.

Vous avez une expérience solide à l’international, notamment en Afrique, idéalement au Nigéria ou en environnement anglophone. Vous parlez anglais couramment.

Postulez à l’adresse fadk@fedafrica.com en précisant la référence JO-0084898