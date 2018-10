Fed Africa | Nos offres d’emploi

Directeur Général (H/F)

Maroc – Contrat permanent – Référence JO-0083677

Fed Africa est un cabinet de recrutement par approche directe et par annonces, dédié au continent africain, intervenant sur des fonctions de Middle et Top Management, qui a pour vocation d’accompagner les groupes locaux et internationaux dans leur développement sur la zone Afrique.

Nous recherchons pour un groupe industriel un Directeur Général pour sa filiale au Maroc H/F.

Missions :

Avec l’appui de votre Comité de Direction, vos responsabilités sont les suivantes :

– Participer à l’élaboration d’une vision et définir un plan stratégique pour la filiale.

– S’impliquer sur les aspects techniques par notamment la mise en oeuvre une politique d’amélioration continue et d’une politique d’évaluation et de gestion des risques.

– Participer à l’élaboration et au suivi des plans d’investissements.

– Construire et piloter la politique commerciale en orientant les décisions de l’entreprise vers le client.

– Animer son comité de Direction.

– Développer les équipes confiées par la mise en place d’une organisation et d’un management adaptés (prise de responsabilité et initiative).

Profil :

Vous avez déjà dirigé une Direction Générale pays et/ou acquis une expérience réussie dans le pilotage des activités commerciales.

Vous maîtrisez les techniques de construction et contrôle budgétaire, ainsi que les ratios clés nécessaires au pilotage de l’entreprise.

Très bonnes capacités d’adaptation.

La pratique de l’anglais et de l’arabe est exigée.

Postulez à l’adresse fadk@fedafrica.com en précisant la référence JO-0083677

