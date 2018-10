Fed Africa | Nos offres d’emploi

Directeur Administratif et Financier – Dakar (H/F)

Sénégal – Contrat permanent – Référence JO-0084644

Fed Africa est un cabinet de recrutement par approche directe et par annonces, dédié au continent africain, intervenant sur des fonctions de Middle et Top Management, qui a pour vocation d’accompagner les groupes locaux et internationaux dans leur développement sur la zone Afrique.

Nous recherchons pour un groupe international spécialisé dans le secteur des FMCG, un Directeur Administratif et Financier H/F au Sénégal.

Missions :

Rattaché(e) au Directeur Général de la filiale, vous êtes en charge de superviser les services qui assurent l’ensemble des fonctions financières, comptables, de trésorerie et administratives de l’entreprise. Vous êtes en charge de la comptabilité et de la trésorerie, vous préparez les budgets et plans à moyen terme de la filiale. Vous assurez le reporting de l’activité vers la maison mère en implémentant et analysant les indicateurs clés. Vous mettez en place et améliorez les solutions organisationnelles et méthodologiques ainsi que les indicateurs de pilotage des activités. Établir les propositions du plan à moyen terme de financement des investissements Vous gérez l’équipe comptable et financière.

Profil :

Issu(e) d’une formation financière, vous justifiez d’au moins 5 années d’expérience en direction financière au sein d’un groupe international avec une solide expérience managériale. Vous avez une grande connaissance de l’Afrique de l’ouest avec une expérience significative dans le secteur de l’industrie et/ou de la distribution.

Postulez à l’adresse fadk@fedafrica.com en précisant la référence JO-0084644

