Directeur Général (H/F)

Maroc- CDI – Agroalimentaire – Réf. JO-0083677

Vous êtes en charge de l’élaboration et du pilotage de la stratégie de la filiale, ainsi que du suivi des budgets et des objectifs individuels et collectifs en termes de chiffre d’affaires et de rentabilité.

Vous parlez français et anglais et disposez d’une expérience de minimum 7 ans dans une fonction commerciale, et au moins 5 ans sur une fonction similaire.

Autonome, organisé et dynamique, vous êtes fin négociateur, avez un excellent sens du relationnel et savez fédérer, organiser et accompagner des équipes dans l’atteinte d’objectifs.

Pour postuler: fadk@fedafrica.com

www.fedafrica.com

FED Africa