À PROPOS

Nous sommes le premier groupe média consacré à l’Afrique et leader de la presse sur ce continent. Nous informons les décideurs économiques et politiques africains et internationaux au travers de nos médias francophones et anglophones. Nous sommes également un acteur majeur dans les métiers de l’édition, de la production audiovisuelle et de l’organisation d’événements internationaux sur l’Afrique.

Nous recherchons un Manager Commercial – Directeur de Publicité (H/F).

LES MISSIONS

Rattaché(e) directement à la Direction Générale, vous mènerez à bien les missions suivantes :

• Missions commerciale avec le développement d’un portefeuille d’annonceurs : rendez-vous, développement commercial, propositions classiques de projets et d’opérations spéciales

• Le suivi et la fidélisation des clients du portefeuille

• La coordination de l’ensemble des départements marketing, Event, production…

• La Veille marché : actualité / nouveaux produits / analyse et PDM

• 1 à 2 déplacements tous les deux mois de 3 à 4 jours

• Management d’une équipe commerciale

• Input digital souhaité

PROFIL RECHERCHÉ

De formation supérieure (bac +4/5 type école de commerce ou université) vous avez une expérience professionnelle de minimum 5 ans sur un poste similaire.

Vous êtes doté(e) d’un excellent tempérament commercial et vous avez un goût prononcé pour la vente et la négociation.

Vous êtes passionné(e) par l’actualité internationale et africaine.

Vous êtes force de proposition et vous vous reconnaissez dans nos valeurs : esprit d’initiative, curiosité, dynamique et réactivité.

Vous êtes parfaitement capable de travailler en équipe et vous avez un excellent sens de l’adaptation. NB/ Anglais courant.

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur Pierre BESSIERE : p.bessiere@jeuneafrique.com

