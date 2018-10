SHELTER-AFRIQUE – AVIS DE VACANCE DE POSTE

CHEF DE GESTION DES RISQUES D’ENTREPRISE

SHELTER-AFRIQUE est une Institution financière panafricaine de développement spécialisée dans l’immobilier et dans le développement urbain des pays africains. La société fournit des services de conseil et de gestion de projet pour la réalisation de grands projets de logement abordable, ainsi que des lignes de

crédit à des institutions financières pour financer l’accès à un logement abordable dans 44 pays africains. La société invite les candidats de ressortissants de ses pays membres dûment qualifiés à pourvoir le poste de Chef de la gestion des risques d’entreprise, disponible au siège de la société à Nairobi.

Rôle principal

Relevant du directeur général, le Chef de la gestion des risques d’entreprise élaborera et mettra en oeuvre un solide cadre de gestion des risques d’entreprise visant à minimiser les risques potentiels et réels; et développer des initiatives appropriées pour gérer efficacement les risques aux niveaux stratégique et opérationnel.

Les principales responsabilités comprendront :

a) Développer et mettre en oeuvre un cadre de risques complet qui guidera les opérations de SHAF;

b) Aligner le cadre de gestion des risques de SHAF, ses programmes de risques sous-jacents et ses processus pour s’assurer que l’organisation se conforme aux meilleures pratiques applicables du secteur et aux directives réglementaires mondiales ;

c) Concevoir et mettre en oeuvre des programmes visant à améliorer l’identification des risques, l’évaluation des risques, l’appétence au risque et les infrastructures de rapports sur les risques ;

d) Diriger des projets spéciaux de GRE, tels que la formation aux risques d’entreprise, l’automatisation des outils de gestion des risques, l’extension des outils d’automatisation des risques, les politiques et la documentation de GRE, et la certification ISO pour faire progresser la responsabilité et la culture des risques ;

e) Concevoir des politiques, processus, directives, rapports d’évaluation et de gestion des risques, et surveiller leur mise en oeuvre effective ;

f) Développer des initiatives appropriées pour atténuer le niveau d’exposition au risque de l’organisation ;

g) Coordonner et superviser la mise en oeuvre du cadre de politique de gestion des risques de la société ;

Qualifications, aptitudes et compétences minimales

a) Maîtrise en administration des affaires, finance / comptabilité, économie, sciences actuarielles, gestion des risques ou dans des domaines connexes ;

b) Doit posséder une qualification professionnelle en gestion des risques ou en finance ;

c) Au moins dix (10) années d’expérience en gestion des risques ;

d) Doit maîtriser la gouvernance, le contrôle et le risque ;

e) Doit avoir des normes élevées d’intégrité et de pratique éthique ;

f) Doit avoir des compétences en gestion et en leadership ;

g) Doit maîtriser l’anglais ou le français et avoir une bonne connaissance pratique de l’autre langue. La maîtrise des deux langues sera un atout supplémentaire.

Dossiers de candidatures:

Les candidats sont invités à envoyer une lettre d’accompagnement illustrant leur pertinence par rapport aux qualifications listées et à leur curriculum vitae détaillé, ainsi que les noms et adresses des références, à executiveroles@shelterafrique.org

Les candidats doivent indiquer le poste recherché en objet dans leur lettre de candidature par courriel.

La date limite de soumission est le 21 octobre 2018.

Seuls les candidats pré-sélectionnés répondant aux critères ci-dessus seront contactés.

Nous vous invitons à en apprendre davantage sur Shelter-Afrique et sur ce poste et une description de poste détaillée en consultant notre site Web : http://www.shelterafrique.org