RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL MINISTÈRE DU PÉTROLE ET DES ÉNERGIES

————- ————-

Un Peuple-Un But-Une Foi GES-PETROGAZ

Projet d’Appui aux Négociations des Projets gaziers et de Renforcement des Capacités institutionnelles

AVIS DE RECRUTEMENT DE QUATRE RESPONSABLES DE COMPOSANTES

CRÉDIT IDA N° 60530 SN

1. Le Gouvernement de la République du Sénégal a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA) du groupe de la Banque Mondiale dans le cadre du Projet d’Appui aux Négociations des Projets gaziers et de Renforcement des Capacités institutionnelles. Cette assistance technique de la Banque mondiale a pour but de soutenir les efforts de l’Etat du Sénégal afin de mobiliser les capacités nécessaires à la mise en oeuvre des projets pétroliers et gaziers. Le Projet est géré par l’Unité d’exécution et de gestion du Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz, dénommée «GES-PETROGAZ», placée sous la tutelle du Ministre en charge du Pétrole.

2. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce Projet, le GES-PETROGAZ recrute quatre (04) experts :

a. Un Responsable de la cellule chargée du Soutien aux négociations sur les projets d’hydrocarbures ;

b. Un Responsable de la cellule chargée du Renforcement du cadre stratégique et politique ;

c. Un Responsable de la cellule chargée du Diagnostic institutionnel et du renforcement des capacités ;

d. Un Responsable de la cellule chargée de la Mobilisation des parties prenantes.

3. Les services attendus desdits experts sont détaillés dans les termes de références qui peuvent être demandés par courriel à l’adresse

philbacs@gmail.com ou téléchargés du site web du Ministère du Pétrole et des Energies : www.energie.gouv.sn.

4. Le dossier de candidature comprendra au moins :

– Une lettre de motivation ;

– Un curriculum vitae détaillé et actualisé ;

– Une copiée certifiée des diplômes, certificats, attestations ou tout autre document justifiant la formation et l’expérience du candidat.

5. Les différents postes sont tous basés à Dakar au Sénégal avec d’éventuels déplacements dans les autres régions du pays et à l’étranger.

6. Le processus de sélection se déroulera en deux phases :

a. Une phase de présélection sur dossier ;

b. Une phase de sélection par entretien avec un jury.

7. Les dossiers ne répondant pas aux critères de qualification ne seront pas considérés.

8. Les dossiers de candidature peuvent être transmis par courriel à l’adresse contactgespetrogaz@mpe.sn ou déposés sous pli-fermé à l’adresse suivante : Allées Papa Guèye FALL, Immeuble Adja Fatou Nourou DIOP – 6e étage, Dakar Sénégal, au plus tard le mercredi 24 octobre 2018 à 10 h 00 précises (heure locale).

9. L’enveloppe ou le courriel présentant le dossier de candidature devra porter expressément en objet la mention « Recrutement d’un responsable (suivi de l’intitulé du poste) »

PETROGAZ

Le Coordonnateur