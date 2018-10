Chaîne de télévision panafricaine recherche un Responsable de Production H/F

DESCRIPTIF :

Le ou la titulaire du poste détermine, organise, optimise et contrôle les activités de production (interne, externe), dans un parfait respect de la ligne budgétaire et éditoriale de la chaîne. Il/Elle est le responsable et le garant du bon déroulement des productions de la chaîne, de la phase de pré-production à la phase de post-production.

PRINCIPALES MISSIONS

• Rédige les procédures et modes opératoires des productions de la chaîne ;

• Supervise le pool de production interne de la chaîne ;

• Établit les tableaux de bord de planification et de gestion des productions internes et externes ;

• Garantit à la direction des programmes et de l’antenne le respect des délais de livraison et des coûts de production ;

• Respecte les normes de qualité instaurées par la direction des programmes et de l’antenne.

COMPÉTENCES REQUISES

• Maîtrise des techniques de mise en œuvre de la production audiovisuelle ;

• Maitrise des outils d’information et de gestion de la production audiovisuelle (logiciels bureautiques, tableurs…) ;

• Bonnes compétences budgétaires, organisationnelles et logistiques ;

• Rigueur, capacité d’analyse et de réactivité ;

• Capacité managériale et relationnelle ;

• Autonome, dynamique, ayant l’esprit d’équipe ;

Poste à temps plein, basé en Afrique Centrale

Durée du contrat : 1 an minimum

Le dossier de candidature doit comprendre un (des) :

– Curriculum vitae ;

– Extrait d’acte de naissance certifié conforme ;

– Copies certifiées conformes des diplômes ;

– Listing de références professionnelles.

Envoi du dossier à l’adresse suivante : recrutementprod2@gmail.com

Responsable Production