Chaîne de télévision panafricaine recherche un Directeur de l’information H/F

DESCRIPTIF :

Le ou la titulaire du poste structure et manage la rédaction de la chaîne sous l’autorité de la direction générale. Il/Elle coordonne l’équipe rédactionnelle et l’oriente dans son travail de mise en valeur de l’information au quotidien.

Le ou la titulaire du poste est responsable de la production et de la diffusion de l’information par la chaîne. Il insuffle et veille au respect de la ligne éditoriale de son média.

PRINCIPALES MISSIONS :

• Met en place une stratégie de l’information ;

• Vérifie l’alignement du travail de la rédaction avec la ligne éditoriale ;

• Améliore constamment la qualité de l’antenne en termes d’informations et d’enrichissement du contenu ;

• Participe activement au renforcement des capacités de la rédaction.

COMPÉTENCES REQUISES :

• Bac + 4 minimum en journalisme. Plusieurs années d’expérience significatives dans le secteur de l’audiovisuel et dans le domaine de la rédaction, de l’édition et de l’information sont exigées ;

• Bonne culture générale et intérêt pour le continent africain ;

• Capacité à mobiliser une équipe ;

• Esprit d’initiative et d’adaptation ;

• Autonomie et force de propositions ;

• Rigueur, sens de l’organisation et de l’autonomie ;

• Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles ;

• Excellente maîtrise du français et bon niveau d’anglais souhaité.

Poste à temps plein, basé en Afrique Centrale

Durée du contrat : 1 an minimum

Le dossier de candidature doit comprendre un (des) :

– Curriculum vitae

– Extrait d’acte de naissance certifié conforme

– Copies certifiées conformes des diplômes

– Listing de références professionnelles

Envoi du dossier à l’adresse suivante : recrutementprod2@gmail.com

Directeur de l’Information