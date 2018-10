Le Ministère des Affaires Etrangères du Danemark/ Danida recherche un Conseiller à courte durée

Bamako, Mali

Conseiller à courte durée au Mali, Programme d’appui au développement du secteur privé, Fonds de Garantie pour les PME Agro-alimentaires

Comme Conseiller à courte durée, basé à Bamako, vous appuyez le Fonds de Garantie pour le Secteur Privé (FGSP) à améliorer son offre de garanties de financement pour soutenir le financement des PME intervenant sur les chaînes de valeur agricoles.

L’expert fournira son appui au FGSP pour atteindre les objectifs de l’Engagement de Développement avec l’Ambassade du Danemark et le fonctionnement du FGSP SA globalement.

Vous détenez un diplôme d’enseignement supérieur dans le domaine de la finance et de la banque et vous avez une expérience solide dans des postes de responsabilité au sein d’institutions financières ou dans des postes de direction de projets de coopération. Préférablement vous avez une expérience dans des pays en voie de développement ou émergeants en matière de financement du monde rural et agricole, financement des PME et financement de la micro finance. Vous parlez et écrivez couramment le français.

No de recrutement: DK-05588.2018/MAL.02

Date limite: Le 17 octobre 2018 á 12:00 heures (heure danoise)

Informations complémentaires

Vous trouverez le description complète du poste et le formulaire de demande obligatoire sur www.danidajob.um.dk/da/job-i-danida/advertisements/

Tous les formulaires sont envoyés par email à l’Ambassade concernée.

DANIDA