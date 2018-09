SHELTER-AFRIQUE est une Institution financière pan-africaine de développement spécialisée dans l’immobilier et dans le développement urbain des pays africains. La société fournit des services consultatifs et des services de gestion de projets pour la réalisation de projets de logements abordables à grande échelle, ainsi que des lignes de crédit à des institutions financières pour financer l’accès à des logements à coût modéré dans 44 pays africains. Le siège social de la société se trouve à Nairobi et elle dispose d’un réseau de bureaux régionaux à Abuja, à Abidjan et à Nairobi.

RESPONSABLE DES POLITIQUES, DES ÉTUDES ET DES PARTENARIATS

Objectif général et responsabilités principales

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général, le candidat retenu sera responsable de l’administration de la politique, des études, des relations avec les partenaires, de la mobilisation des ressources et de la communication de l’organisation. Le rôle principal consiste à développer au sein de Shelter Afrique, une base de données d’informations sur les solutions de logement à coût modéré, à l’effet de contribuer à l’élaboration de politiques et au renforcement des capacités dans les pays membres. Le titulaire de ce poste sera chargé de mesurer l’impact des activités de SHAF en termes de nombre d’unités, d’impact sur les niveaux d’emploi et d’autres facteurs tels que définis par les IFD de premier plan. Le titulaire du poste sera également chargé de veiller à ce que tous les investissements, prêts et autres activités soient conformes aux exigences des investisseurs. En outre, le titulaire sera chargé de développer des partenariats avec des organisations partageant les mêmes idéaux et de promouvoir la réputation de Shelter Afrique, comme prestataire de services de solutions de logements abordables à forte incidence en Afrique.

Parmi les autres responsabilités clés figurent la recherche et la production de connaissances sur les solutions de logement à coût modéré; élaboration et diffusion de cadres de référence relatifs aux connaissances et aux politiques en matière de logement à coût modéré; mise sur pied de partenariats stratégiques et mobilisation et soutien des partenariats pour la fourniture de logements à coût modéré; mobilisation des capitaux propres et gestion des relations avec les investisseurs; évaluation de l’impact et diffusion des enseignements tirés; renforcement des capacités des pays membres en matière de solutions de logement à coût modéré, promotion de la marque Shelter Afrique

Qualifications, aptitudes et compétences minimales

a) Un diplôme de Master’s degree en administration des affaires, politique publique, marketing, communication, administration publique, financement du

développement ou d’autres domaines connexes;

b) Un Bachelor’s Degree en urbanisme et développement urbain, en suivi et évaluation, en gestion des politiques publiques ou en tout autre domaine connexe;

c) Au moins dix (10) années d’expérience de travail dans le domaine des politiques, des études, de la surveillance et de l’évaluation des investissements à impact

considérable dans le financement de l’immobilier;

d) Un diplôme de troisième cycle en relations publiques et communication, suivi et évaluation ou mobilisation des ressources constituera un atout supplémentaire

e) Des compétences interpersonnelles excellentes et en matière de communication;

f) Une expérience avérée en matière de recherche, de génération et de diffusion de connaissances liées aux politiques, en particulier dans le domaine du logement à coût modéré, de la communication stratégique ainsi que du suivi et de l’évaluation dans une institution similaire;

g) Une expérience et des compétences avérées dans la mobilisation de ressources;

Dossiers de candidatures:

Les candidats sont invités à adresser une lettre de motivation indiquant leur pertinence par rapport aux qualifications énumérées et un curriculum vitae détaillé précisant la nationalité, la date de naissance, et les noms et adresses de trois personnalités de référence à l’adresse executiveroles@shelterafrique.org

Les candidats doivent indiquer le poste recherché en objet dans leur lettre de candidature par courriel.

La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 23 octobre 2018.

Seuls les candidats présélectionnés répondant aux exigences ci-dessus seront contactés.

Nous vous invitons à en apprendre davantage sur Shelter-Afrique et à accéder aux descriptifs détaillés de poste pour les présentes fonctions à partir de notre site Internet : http://www.shelterafrique.org

SHELTER