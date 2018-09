SHELTER-AFRIQUE est une Institution financière pan-africaine de développement spécialisée dans l’immobilier et dans le développement urbain des pays africains. La société fournit des services consultatifs et des services de gestion de projets pour la réalisation de projets de logements abordables à grande échelle, ainsi que des lignes de crédit à des institutions financières pour financer l’accès à des logements à coût modéré dans 44 pays africains. Le siège social de la société se trouve à Nairobi et elle dispose d’un réseau de bureaux régionaux à Abuja, à Abidjan et à Nairobi.

Directeur des Opérations

Objectif général et responsabilités principales

Sous la tutelle hiérarchique du directeur général, le directeur des opérations est chargé de diriger la planifi cation, la mise en oeuvre et le suivi des activités de la société, de développer les produits et les marchés de la société. En outre, il / elle est chargé(e) de l’élaboration des stratégies appropriées visant à améliorer les opérations commerciales des bureaux régionaux et de l’accomplissement de la mission de l’institution, prestataire de services de logements à coût modéré en Afrique.

Les principales responsabilités seront les suivantes: Analyse des évaluations de projets et des propositions d’investissement et présentation au conseil pour approbation; analyse et approbation des décaissements de prêts, surveillance des remboursements et de la conformité des clients; établissement des partenariats stratégiques pour la réalisation de projets de logement à coût modéré; surveillance de la mise en oeuvre du projet et gestion des risques; supervision de la gestion et du recouvrement des prêts non performants.

Qualifications, aptitudes et compétences minimales

a) Master’s degree en génie civil, architecture, Analyse de quantités, sciences économiques du bâtiment, administration des affaires, gestion des projets ou équivalent, avec au moins 10 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de projets immobiliers d’envergure.

b) 12 ans d’expérience minimum dans un poste de haute direction en matière d’opérations de crédit, de gestion de projets immobiliers d’envergure et/ou du financement d’activités de développement.

c) Justifier de compétences en matière d’évaluation de projets, d’analyse de placements, d’évaluation de risques et de d’arbitrage en couverture d’actifs.

d) Expérience et compétences avérées en matière de gestion de crédits et de gestion de prêts non performants, notamment dans un établissement de financement du développement ou de financement de logements;

e) Compétences en gestion financière, en particulier en ce qui concerne les investissements en actions et les co-entreprises;

f) Justifier d’une maîtrise parfaite du français ou de l’anglais et d’une connaissance pratique de l’autre langue.

g) Capacité avérée à gérer les budgets, ressources, processus, projets et relations du département.

Dossiers de candidatures:

Les candidats sont invités à adresser une lettre de motivation indiquant leur pertinence par rapport aux qualifications énumérées et un curriculum vitae détaillé précisant la nationalité, la date de naissance, et les noms et adresses de trois personnalités de référence à l’adresse executiveroles@shelterafrique.org

Les candidats doivent indiquer le poste recherché en objet dans leur lettre de candidature par courriel.

La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 23 octobre 2018.

Seuls les candidats présélectionnés répondant aux exigences ci-dessus seront contactés.

Nous vous invitons à en apprendre davantage sur Shelter-Afrique et à accéder aux descriptifs détaillés de poste pour les présentes fonctions

à partir de notre site Internet : http://www.shelterafrique.org

SHELTER