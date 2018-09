Faites un travail qui a de l’impact

Depuis 2015, avec l’aide financière du Department for International Development du Royaume-Uni, du Centre de recherches pour le développement international du Canada, et de la Fondation nationale de recherche de l’Afrique du Sud, l’Initiative des conseils subventionnaires de la recherche scientifique en Afrique subsaharienne (ICRS) travaille avec des conseils subventionnaires dans 15 pays pour : 1) renforcer la capacité des conseils à gérer la recherche; 2) renforcer la capacité des conseils à concevoir et à surveiller les programmes de recherche, ainsi qu’à formuler et à mettre en oeuvre des politiques fondées sur l’utilisation d’indicateurs robustes en science, technologie et innovation (STI); 3) administrer les concours de recherche portant sur les domaines qui intéressent le secteur privé et aux fins du développement; et 4) créer des réseaux au sein des conseils et avec d’autres acteurs du milieu scientifique. Des fonds supplémentaires de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (Asdi) et du CRDI permettront d’approfondir les activités dans le cadre de l’ICRS et de les prolonger jusqu’au mi-2023, en particulier pour accroître les possibilités pour les conseils de lancer des concours de recherche et renforcer l’attention accordée à l’excellence en recherche, y compris la recherche qui fait la promotion de l’égalité entre les sexes et de l’inclusion.

SPÉCIALISTE DE PROGRAMME PRINCIPAL (H/F), INITIATIVE DES CONSEILS SUBVENTIONNAIRES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

FONDEMENTS POUR L’INNOVATION

Poste de durée déterminée jusqu’au 30 juin 2023 – Nairobi, Kenya

À titre de Spécialiste de programme principal(e), sous la supervision du chef de programme, Fondements pour l’innovation (FI), vous travaillerez sur l’ICRS en étroite collaboration avec des collègues du FI qui sont affectés au Bureau régional de l’Afrique subsaharienne du CRDI (Nairobi, Kenya). Vous aiderez à concevoir, à gérer, à surveiller et à évaluer divers aspects de l’initiative. Cela impliquera de travailler en étroite collaboration avec un certain nombre d’organismes d’exécution (institutions techniques partenaires), ainsi que les conseils et les gouvernements dans les pays participants. De plus, le/la titulaire doit collaborer activement avec des homologues de la Fondation nationale de recherche de l’Afrique du Sud ainsi que d’autres partenaires de financement relativement à la mise en oeuvre du programme et à la production de rapports sur ce dernier, respectivement.

Nous sommes particulièrement intéressés par des candidat(e)s possédant une expérience éprouvée dans la recherche ou la programmation dans des pays à moyen et à faible revenu, surtout en Afrique subsaharienne; et dans les systèmes de STI, les organisations et les institutions qui sous-tendent ces systèmes, ainsi que le financement de la STI. Les candidat(e)s doivent être bilingues de niveau avancé, en français et en anglais. On encourage particulièrement les femmes à présenter une demande.

Survol des qualités recherchées

Un doctorat et une liste de publications dans un domaine lié à la STI, aux politiques de STI, ainsi qu’au rôle que joue la STI dans le développement.

Huit ans d’expérience, notamment en lien avec la recherche, la gestion de la recherche, ou la programmation dans des régions en développement, et surtout en Afrique, en ce qui concerne des enjeux concernant la STI ou des politiques connexes, ainsi que les organisations qui appuient la STI.

Poste bilingue (anglais et français) au niveau avancé – la connaissance du portugais est un atout.

Connaissance du rôle que joue la STI dans le développement, y compris sa contribution aux secteurs privé, public et à but non lucratif; ainsi que le rôle qu’elle joue pour réaliser la vision de l’Afrique 2030.

Pour en savoir plus au sujet de ce poste et pour postuler, veuillez consulter le crdi.ca/emplois.

Date butoire : le 8 octobre 2018 à 23h59 HNE

S’inscrivant dans l’action du Canada en matière d’affaires étrangères et de développement, le CRDI investit dans le savoir, l’innovation et les solutions afin d’améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance dans les pays en développement. En réunissant les bons partenaires autour d’occasions à saisir qui sont porteuses d’impact, le CRDI aide à forger les chefs de file d’ aujourd’hui et de demain et à susciter des changements pour ceux et celles qui en ont le plus besoin.

Le CRDI accorde une grande importance à la diversité de son effectif et souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Donc, si vous êtes un(e) Autochtone, une femme, un membre de minorités visibles ou une personne handicapée, n’hésitez pas à présenter votre candidature et à indiquer votre appartenance à l’un de ces groupes!

