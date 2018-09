Directeur chargé de la Communication (H/F)

(Avis de vacance de poste 1803530)

Dans le cadre du mandat et de la mission de l’OMS, le Directeur chargé de la communication élabore une stratégie de communication efficace, et crée des moyens de communication innovants pour accroitre la visibilité de l’OMS afin de disséminer un message auprès des principaux intervenants ainsi que du public.

Plus précisément, le Directeur chargé de la Communication devra :

• Innover : Identifier les défis externes et les nouveaux enjeux. Concevoir des stratégies pour les gérer tout en anticipant et en mettant en œuvre des outils

et des canaux de communications appropriés au contexte de l’OMS.

• Partenariat : Apporter des conseils stratégiques en matière de communication au Directeur général et à l’équipe de direction de l’OMS, conduire les communications internes, assurer la liaison avec les partenaires et établir des réseaux externes pour garantir le soutien dans la promotion des messages et recommandations de l’OMS.

• Diriger : Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’une nouvelle stratégie de communication mondiale de l’OMS et promouvoir les politiques

de communications de l’OMS.

• Gérer : diriger l’organisation, la gestion, le fonctionnement et la performance du département de communication.

Salaire : ce poste est classifié au grade “D2” dans les échelles du système de traitements et indemnités des Nations Unies. L’OMS offre des avantages attrayants

pour les expatriés incluant une couverture pour l’assurance-maladie, une allocation d’études pour la scolarisation des enfants et un forfait de réinstallation.

Pour plus d’information et soumettre votre candidature, veuillez vous référer au lien suivant : https://goo.gl/S4tLV1

La date limite pour soumettre votre candidature est le 14 octobre 2018.

http://www.who.int/careers/en/

“ Promouvoir la santé, assurer la sécurité dans le monde, servir les populations vulnérables ”

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus,

Directeur Général

OMS 1 4 FR