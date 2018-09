Responsable, Audit des Programmes / Head, Programme Audit (Francophone Africa)

Lieu : Genève

But du poste : Diriger une des deux équipes d’Audit des Programmes, au sein de la fonction Audit & Investigations (A&I).

Equipe : Audit des Programmes – Audit & Investigations

Superviseur : Directeur, Audit des Programmes

Nombre de postes supervisés : 2

Grade : 5

Gavi est une organisation internationale créée en 2000 afin d’assurer aux enfants vivant dans les pays les plus pauvres du monde, un meilleur accès aux

vaccins nouveaux ou sous-utilisés. Établie à Genève, en Suisse, Gavi est l’Alliance du Vaccin, qui regroupe secteurs privé et public. L’objectif commun est

de faire en sorte que les enfants aient un accès égal aux vaccins, quel que soit leur lieu de résidence.

Gavi recherche un-e Responsable, Audit des Programmes, pour diriger son équipe dédié aux pays francophone. Au sein de la fonction Audit

et Investigations, le/la Responsable, Audit des Programmes a un rôle-clef pour déterminer, galvaniser et renforcer les politiques et procédures du

Secretariat de Gavi. Ceci afin de synthétiser les informations cumulées lors des divers audits en utilisant des messages robustes sur les principales

tendances et les enseignements tirés pour le renforcement du modèle de fonctionnement de Gavi.

Rôle du/de la Responsable, Audit des Programmes :

Le/la Responsable, Audit des Programmes dirige et supervise l’exécution des audits de programme dans les pays figurant dans le plan annuel d’audit.

Le/la Responsable, Audit des Programmes a la responsabilité d’évaluer les risques relatifs aux pays soutenus par Gavi, et sur cette base – et en coordination

avec le Directeur, Audit de Programmes – d’établir un plan annuel d’audit, et d’exécuter les engagements conformément à ce plan. Les objectifs généraux

des audits de programme sont généralement:

• Obtenir l’assurance que le programme financier d’un pays fonctionne de manière adéquate et identifier les possibilités de renforcer la capacité de

gestion financière du pays ;

• Evaluer la conformité du programme avec les principes énoncés dans la politique de transparence et de responsabilité financière (A&I) de Gavi,

en accord avec les exigences de l’Aide-mémoire et l’accord-cadre de partenariat signés avec le pays.

La portée des audits de programme comprend la gestion financière et budgétaire, la trésorerie, la chaîne d’approvisionnement des vaccins, ainsi que

certains aspects liés à l’utilisation adaptée des vaccins tels que définis dans les politiques de Gavi.

Le/la candidat-e idéal-e :

Le/la candidat-e idéal-e possède le charisme nécessaire afin d’établir l’assise du poste et à la gestion des rapports avec les représentants des ministères

des pays audités, aux yeux desquels il/elle se profilera comme un interlocuteur convaincant et digne de confiance.

Humble et empathique, il/elle a la capacité de comprendre les enjeux et points de vue de chaque partie et, à l’aide de son excellence technique,

trouve les solutions les plus constructives et adaptées.

Dôté-e d’un fort leadership, il/elle dirige une équipe d’auditeurs expérimentés qu’il/elle guide et accompagne dans leur développement professionnel.

Il/elle contribue également à la création d’un véritable esprit d’équipe qui permet une amélioration constante des performances de l’Audit des

Programmes.

Dans une moindre mesure, le/la candidat-e possède une expérience dans l’audit des programmes et/ou des audits basés sur la performance, ainsi qu’une

connaissance du secteur public, idéalement dans le domaine de la santé, dans les pays en voie de développement.

Attention ! Il est essentiel que le/la candidat-e maîtrise parfaitement le français et ait une très bonne connaissance de l’anglais.

Formation, qualifications et expérience professionnelles:

• License universitaire ou équivalent ;

• Un diplôme(post-grade) dans les domaines de l’audit ou de la comptabilité délivré par une institution reconnu internationalement(p.ex.expertise

comptable, CIA ou équivalent) ;

• Un minimum de 15 ans d’expérience dans les domaines de l’audit externe ou interne et/ou comptabilité.

Principaux contacts :

• Gavi secrétariat (Support Pays, Finance, Programme des Evaluations Financières et Risque Management) ;

• Les dirigeants et représentants des Ministères de la santé des pays sous la responsabilité du rôle ;

• Les représentants locaux des partenaires de Gavi au sein de l’Alliance, en particulier l’UNICEF et l’OMS.

Voyages :

• Les voyages font partie intégrante des activités de routines et des responsabilités du poste; ils représentent jusqu’à 40% du temps de travail.

Gavi Audit et Investigations :

Audit & Investigations (A&I) est une activité indépendante et objective qui donne au management et aux parties prenantes de Gavi une assurance sur

le degré de maîtrise de ses opérations, leur apporte des conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. La portée du travail d’A&I

s’étend non seulement au Secrétariat de Gavi, mais aussi aux programmes et activités menées par les bénéficiaires et les partenaires donateurs.

Deplus, A&I aide Gavi à atteindre ses objectifs en évaluant,par une approche systématique et méthodique, les processus de management des risques, de

contrôle, et de gouvernance des programmes des pays éligibles

A&I fournit une assurance sur quatre principaux domaines d’activité :

• Audit Interne: audit des processus de gestion et des contrôles internes de Gavi ;

• Audit des Programmes: audit des programmes opérant dans les 73 pays soutenus par Gavi ;

• Investigations et Lutte contre la fraude: examen des incidents et cas d’abus qui pourrait avoir conduit à des pertes de ressources ou le non-respect

des règles en vigueur ;

• La réception et l’évaluation d’informations provenant du personnel Gavi ou de tiers concernant d’éventuels problèmes, incidents et abus.

Gavi s’engage pour la diversité au sein de son effectif et encourage la candidature de tous les candidat-e-s qualifié-e-s. Date limite de dépôt de candidature le 20 septembre 2018.

Si vous souhaitez postuler, nous vous invitons à le faire depuis la section Career de notre site internet en cliquant sur le poste « Head, Programme Audit

(Francophone)».

Seuls les candidat-e-s sélectionné-e-s seront contacté-e-s.

