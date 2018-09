INSTITUTION : Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) BP 1177 Brazzaville-République du Congo

NOM DU PROJET : Notation financière de la BDEAC

TITRE DU PROJET : Service d’un Expert à demeure pour appuyer la BDEAC en vue de sa notation financière

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN EXPERT à DEMEURE N°02/BDEAC/2018

1. OBJET

La Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), Institution de Financement du Développement de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) comprenant le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad, a reçu un don de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et envisage d’utiliser une partie de ces ressources pour financer, sur une durée de douze mois, les services d’un expert à demeure qui va appuyer la BDEAC dans la démarche qu’elle va suivre pour obtenir une notation financière.

2.Tâches de l’expert à demeure

Les tâches de l’expert à demeure seront les suivantes :

– identifier les préalables devant être remplis en vue de la notation financière ;

– élaborer une feuille de route comprenant les propositions détaillées visant à remplir ces préalables ;

– contribuer à la réalisation des actions répertoriées dans la feuille de route ;

– réaliser un audit complet de notation financière et une notation à blanc en vue d’évaluer la pertinence des propositions formulées dans la feuille de route ;

– procéder éventuellement à des ajustements de la feuille de route ;

– élaborer les cahiers de charges pour le recrutement des expertises pour couvrir les aspects qui ne relèvent pas de sa compétence ;

– définir un objectif minimum de note financière à atteindre ;

– assister et former les cadres de la Banque durant la mise en oeuvre de la feuille de route ;

– rédiger un mémorandum à adresser aux trois principales agences de notation pour encadrer la demande de notation tout en donnant une description détaillées de la BDEAC ;

– élaborer tous les rapports sollicités par l’agence de notation selon les formats spécifiques exigés ;

– renforcer les capacités des cadres de la Banque de façon à ce qu’ils puissent gérer efficacement les activités liées au suivi de la notation et à sa préservation.

3. Profil recherché

• Etre ressortissant d’un pays arabe ;

• Etre titulaire d’un diplôme universitaire (BAC+5) ou d’une école de commerce (Master II, MBA, DESS, Ingénieur,…) en -Finances, Gestion, Economie et comptabilité;

• Doté(e) d’une expérience réussie d’au moins 15 ans à un poste d’analyste dans une institution financière internationale ou une agence de notation ;

• Avoir conduit de manière satisfaisante au moins deux missions similaires ;

• Maîtrise des principes comptables, de la comptabilité générale, de la comptabilité analytique,de la gestion budgétaire ;

• Bonne connaissance pratique des normes IAS/IFRS et des règles prudentielles de Bâles 2 et 3 ;

• Etre organisé(e), méthodique et rigoureux (se), faire preuve d’une grande fiabilité, d’autonomie et de discrétion ainsi que d’un bon esprit d’analyse et de synthèse ;

• Compétences et expérience en gestion et management de projets ;

• Excellentes aptitudes au travail en équipe ;

• Fortes capacités d’analyse, d’écoute, d’animation et d’organisation ;

• Compétences en communication et rédaction de rapports techniques et financiers.

4. Présentation du dossier de candidature

Les candidats intéressés et éligibles devront soumettre à la Banque un dossier rédigé en français, comprenant une lettre de motivation, un CV détaillé faisant apparaître notamment leurs compétences professionnelles, leurs expériences dans le domaine concerné et les références, des copies de diplômes et une pièce d’identité. Le dossier de candidature en version papier ou électronique devra parvenir, au plus tard le 20 septembre 2018, au Siège de la Banque à Brazzaville, respectivement aux adresses suivantes :

MONSIEUR LE PRéSIDENT DE LA BDEAC

(Consultation pour le recrutement d’un expert à demeure)

BP : 1177 – Boulevard Denis SASSOU NGUESSO

BRAZZAVILLE – République du Congo

Email : bdeac@bdeac.org – g.sop@bdeac.org

Fait à Brazzaville, le 19 juillet 2018

Fortunato-Ofa MBO NCHAMA

Président

BDEAC (2)