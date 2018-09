La Banque africaine de développement est une institution multilatérale de financement du développement et la première organisation panafricaine axée sur la promotion de la croissance économique et du progrès social en Afrique.

Afin de mieux cibler ses activités, et d’avoir un plus grand impact sur le développement, la Banque a identifié cinq grands domaines dans lesquels les interventions en faveur de l’Afrique devront s’intensifier, à savoir : éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique, intégrer l’Afrique ; et améliorer la qualité de vie des populations africaines.

Le Chef de division, stratégie et appui aux transactions (PINS1) assure l’exécution d’initiatives solides et stratégiques de développement des activités en vue d’accroître durablement les activités et l’impact de la Banque, grâce à la promotion du développement et de la croissance du secteur privé. Il/elle identifie les domaines dans lesquels la Banque peut accélérer le développement des marchés grâce à l’innovation, en mettant à contribution sa connaissance approfondie des marchés locaux et des pratiques optimales.

Le Chef de division renforce les relations de la Banque africaine de développement en vue de faciliter un transfert efficace des connaissances et des meilleures pratiques. Un leader reconnu dans le domaine du développement du secteur privé, le Chef de division favorise une plus ample diffusion des ambitions et objectifs de la Banque en matière de développement du secteur privé et en est le porte voix et le défenseur lors d’événements et de missions de haut niveau.

Le Chef de division relève directement du Directeur du Département d’appui aux opérations non souveraines et du développement du secteur privé, au sein de la Vice-présidence du secteur privé, de l’infrastructure et de l’industrialisation. Il/elle pilote plusieurs petites équipes qui forment la Division, notamment celles chargées de la politique et stratégie en matière d’opérations non souveraines ; de l’appui à l’assistance technique ; de la gestion des clients internationaux ; et de la structuration et de la modélisation des transactions avec un appui au montage des opérations. Sous la direction du Chef de division, les équipes favorisent le développement du secteur privé grâce à l’élaboration de stratégies, politiques et directives sur le secteur privé ; la gestion des clients internationaux ; l’appui aux transactions ; l’appui à l’assistance technique ; et l’atténuation des risques et le rehaussement du crédit. Le/la candidat(e) retenu(e) apportera à la Banque sa vaste expérience en matière de développement du secteur privé, qu’il/elle aura acquis au sein d’une institution de financement du développement (IFD). Il/ elle devra posséder une solide expérience en matière d’investissement et des compétences analytiques et stratégiques avérées, et portera une attention particulière aux clients. Il/elle apportera à la Banque sa longue et riche expérience, son énergie et sa vision.

La Banque africaine de développement a retenu les services de Russell Reynolds Associates pour l’assister dans le cadre de ce recrutement. Pour postuler, veuillez envoyer un curriculum vitae (CV) en précisant votre âge et votre nationalité, accompagné d’une déclaration décrivant brièvement votre expérience et vos compétences par rapport aux exigences du poste, à responses@russellreynolds.com, en mentionnant le titre du poste en objet, ou consulter www.rraresponses.com. La date limite de réception des candidatures est fixée au 12 septembre 2018.

