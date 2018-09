Directeur régional pour l’Afrique de l’Est

SCET-TUNISIE LEADER DE L’INGENIERIE EN AFRIQUE RECRUTE DANS LE CADRE DE SES ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL SON FUTUR DIRECTEUR REGIONAL POUR l’AFRIQUE DE L’EST

POSTE BASE A NAIROBI – KENYA

Dans le cadre du renforcement de sa présence en Afrique, SCET-TUNISIE recherche son futur Directeur Régional pour la région Afrique de l’Est. Il sera totalement autonome dans la gestion administrative, financière et fiscale de la direction régionale. Placé sous l’autorité de la direction générale de SCET-TUNISIE et menant ses activités en étroite collaboration avec les départements techniques et les directions fonctionnelles du Siège à Tunis, le profil recherché devra démontrer les capacités et posséder les compétences suivantes :

– Diplômé de l’enseignement supérieur, bac + 5 au minimum (de formation ingénieur ou équivalent) ;

– Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans un poste à responsabilités de préférence similaire ;

– Anglophone (à l’écrit comme à l’oral) ;

– Excellent communicant ;

– Ayant le sens des responsabilités et beaucoup de rigueur ;

– La connaissance du secteur de l’ingénierie serait un plus ;

– La connaissance de pays africains sera fortement appréciée.

Principales missions du Directeur Régional :

– Les activités de prospection et la participation à la préparation des offres ;

– La négociation et la signature des contrats ;

– La facturation et les activités de recouvrement ;

– L’appui à l’organisation du démarrage des prestations des équipes techniques ;

– Le suivi et l’assistance aux services techniques dans l’exécution des contrats ;

– La participation à la clôture technique, administrative et financière des contrats.

Pour plus d’informations relatives à SCET-TUNISIE, consultez notre site internet à l’adresse suivante : www.scet-tunisie.com

Envoyer lettre de motivation, CV détaillé et photo par email à : recrutement@scet-tunisie.com.tn Seuls les profils dont les candidatures auront été retenues seront contactés.

Poste à pourvoir rapidement

SCET