LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation des pays membres régionaux qui permettront de réduire la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de sa Stratégie décennale et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines (« High 5 »), dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique ont été identifiés, à savoir : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; Nourrir l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique ; et Améliorer la qualité de vie des populations africaines.

LE COMPLEXE : Le Complexe de la gestion des personnes et des talents (PTVP) conservera la responsabilité générale d’attirer, de faire progresser, de motiver et de fidéliser un effectif solide de professionnels, de personnel de soutien et de personnel contractuel pour assurer les activités de la Banque à l’avenir. PTVP est chargé d’assurer la mise en place de systèmes et de contrôles efficaces pour la gestion des personnes et des talents, depuis la recherche des talents jusqu’à la retraite. Le Complexe PTVP est également responsable de l’administration efficace des régimes d’avantages sociaux de la Banque (assurance médicale et retraite du personnel) et de la viabilité financière de ces régimes.

LE DÉPARTEMENT QUI RECRUTE : Le Département des talents, de la performance et du développement du personnel est chargé de soutenir les initiatives et les programmes clés de la Banque en matière de gestion de la performance, de développement du personnel, y compris les carrières, l’apprentissage et le développement des talents, tout en contribuant à garantir des niveaux élevés de développement du personnel et à promouvoir une culture de la performance. Le Département couvre l’ensemble du cycle de vie de la gestion des talents afin de tirer le meilleur parti de solutions et de stratégies innovantes visant à accroître les performances et les capacités organisationnelles et individuelles de la Banque.

LE POSTE : Le/La Directeur/Directrice du Département des talents, de la performance et du développement du personnel supervisera la gestion de deux (2) divisions, notamment : i) la Division de la performance et de la reconnaissance du personnel (PTCE.1) et ii) la Division des carrières, de l’apprentissage et du développement des talents (PTCE.2). Sous la responsabilité du Vice-président, Gestion des personnes et des talents, le/la Directeur/Directrice dirige une équipe de professionnels des ressources humaines pour assurer la gestion des talents et des performances, ainsi que le développement du personnel dans le cadre de la Stratégie de gestion des personnes de la Banque. En tant que membre clé de l’équipe de direction, le/la Directeur/Directrice du Département des talents, de la performance et du développement du personnel travaille avec des spécialistes hautement motivés pour s’assurer que les stratégies de développement des talents, de gestion des performances et des effectifs sont en adéquation avec les objectifs opérationnels stratégiques et la Stratégie de gestion des personnes de la Banque. Le/La titulaire du poste s’occupe de tous les aspects liés à la gestion des talents et des performances pour la Banque, en veillant à instaurer et à développer une culture de haute performance par le suivi et l’évaluation continus des performances, en favorisant le développement de carrière au sein de la Banque. Le Directeur veille à ce que la Banque se transforme en une organisation stratégique améliorée axée sur les personnes et offrant un excellent service.

PRINCIPALES FONCTIONS : Sous la supervision générale du Vice-président, Gestion des personnes et des talents (PTVP), le/la Directeur/Directrice des talents, de la performance et du développement du personnel est appelé(e) à contribuer à la réalisation des objectifs de la Banque, à son succès et à son impact sur le développement, en assumant les principales fonctions suivantes : 1 – Contribuer à l’exécution de la stratégie et du plan de gestion des personnes de la Banque ; organiser, diriger et coordonner le plan de travail du département ainsi que la planification et l’utilisation des ressources correspondantes ; attribuer des projets et des responsabilités programmatiques ; examiner et évaluer les méthodes et les procédures de travail ; engager le personnel à prévenir et/ou à identifier et à résoudre les problèmes.

2 – Élaborer une stratégie progressive de gestion des talents pour la Banque, qui garantira l’alignement sur sa stratégie globale et sa Stratégie de gestion des personnes, avec des responsabilités définies, des méthodologies ciblées et des attentes clairement définies.

3 – Formuler et définir un cadre global de gestion des talents, intégrant les besoins en matière de talents, la gestion des risques liés aux talents, la mesure des investissements, la gouvernance et l’infrastructure, ainsi que les plans de gestion des talents pour la Banque.

4 – Définir un cadre de gestion des carrières avec des parcours professionnels clairs au sein de la Banque, de manière à accroître l’engagement et la fidélisation des employés, en favorisant le développement et la progression de carrière ainsi que la mobilité des talents.

5 – Faire preuve de leadership et donner des orientations pour définir des solutions innovantes ainsi que des approches, des processus et des outils de gestion des talents fondés sur les meilleures pratiques, qui contribuent de manière proactive à la constitution et au maintien d’un effectif talentueux, motivé et qualifié.

6 – Piloter le programme de leadership de l’organisation en constituant un solide vivier de leaders par la mise en place de programmes d’apprentissage et de développement de classe mondiale.

7 – Formuler et recommander des politiques et des programmes de ressources humaines conformes aux stratégies et aux priorités de la Banque, dans les différents aspects de la gestion des personnes et des talents, notamment le renforcement des capacités institutionnelles, la mobilité du personnel et la gestion du programme des jeunes professionnels.

8 – Fournir un soutien et des outils pour les entretiens de carrière, l’orientation et l’aide à la transition.

9 – Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et des programmes de gestion des personnes et des talents, en veillant à ce que les ressources de gestion des personnes et des talents soient déployées de manière stratégique et que les carrières du personnel soient gérées de manière proactive.

10 – Superviser la conception et l’élaboration de programmes d’études et de formation visant à renforcer les capacités du personnel.

11 – Définir, concevoir et dispenser des programmes de formation et des cours ( ce qui suppose l’identification des besoins de formation, la préparation et la dispense de la formation, la mise en œuvre et l’évaluation).

12 – Gérer la tenue, l’examen et l’actualisation du système de gestion de l’apprentissage existant et du contenu connexe afin de soutenir la mise en œuvre de programmes de formation hybrides, en personne et en ligne, ainsi que de cours d’apprentissage mixtes, et d’assurer le lien entre la performance et le développement.

13 – Promouvoir une culture de gestion des performances et de reconnaissance à l’échelle de la Banque, par la conception et la mise en place d’outils permettant de soutenir des processus axés sur les activités de la Banque.

14 – Concevoir et mettre en œuvre le cadre et les programmes de reconnaissance de la Banque alignés sur le cadre de rémunération et veiller à l’adoption des meilleures pratiques et à l’alignement sur les objectifs stratégiques de la Banque.

15 – Définir et mettre en place une culture de la haute performance conforme à la stratégie institutionnelle de la Banque, avec une vision claire des objectifs fonctionnels et individuels et d’autres leviers de la gestion des ressources humaines tels que la rémunération, la formation, la planification de la relève, etc.

16 – Examiner l’architecture, les outils et les instruments de gestion des performances de la Banque, y compris les mesures de performance, les tableaux de bord, les critères d’évaluation, les notations, etc. pour s’assurer de leur pertinence.

17 – Veiller à ce que les indicateurs clés de performance de la Banque soient alignés sur les thèmes stratégiques fondamentaux, les valeurs et les compétences comportementales.

18 – Gérer les ressources – assumer la responsabilité de l’exécution du programme de travail convenu en utilisant les ressources de manière rationnelle, dans le respect des paramètres convenus et des contrôles et politiques internes.

19 – Établir et maintenir des réseaux de professionnels de haut niveau dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des talents dans d’autres organisations internationales ainsi que dans des entreprises mondiales de premier plan du secteur privé, afin de partager des informations et de tirer parti des dernières réflexions externes et des meilleures pratiques.

20 – Établir et entretenir de solides relations de travail avec les clients afin de comprendre leurs besoins et de leur communiquer l’orientation des programmes et des initiatives.

21 – Assurer le leadership, l’orientation, l’encadrement et fournir un retour d’information dans la perspective de constituer une équipe performante et talentueuse, et de la maintenir au fil du temps grâce à une gestion efficace des ressources humaines.

22 – Permettre à la Banque d’élaborer des propositions de valeur efficaces ainsi que des plans de carrière et de développement structurés pour divers segments de ses effectifs, avec des avantages définis pour elle-même et les employés.

23 – Représenter le département dans les forums et comités au niveau institutionnel.

CRITÈRES DE SÉLECTION (Qualifications, expérience et connaissances) : 1 – Être titulaire d’un Master 2 en administration des affaires, en gestion des ressources humaines, en développement organisationnel, en droit ou dans une discipline connexe. Une qualification professionnelle en gestion des personnes et des talents ou en gestion de projet serait un atout supplémentaire.

2 – Justifier d’au moins dix (10) années d’expérience étendue et à des fonctions de plus en plus élevées dans le domaine de la gestion des ressources humaines, dont cinq (5) années dans des postes de direction ou dans la supervision d’une équipe et la coordination de programmes de travail ou de projets.

3 – Avoir une expérience avérée de la mise en œuvre de changements organisationnels et de l’amélioration des processus.

4 – L’expérience professionnelle acquise au sein d’une organisation multilatérale de développement constitue un atout.

5 – Avoir une bonne compréhension des besoins opérationnels et professionnels et une capacité avérée à innover, à promouvoir et à piloter des initiatives de changement dans les politiques et les services de ressources humaines de grandes organisations et dans un environnement de partenariat axé sur le client.

6 – Posséder une expérience avérée de l’élaboration de politiques et de stratégies, de la gestion des talents et des performances, de l’évolution des carrières et d’autres domaines fonctionnels de la gestion des personnes.

7 – Avoir démontré sa capacité à constituer et à gérer des équipes et à créer un environnement favorable, notamment en matière de direction, de supervision, d’encadrement, de perfectionnement et d’évaluation du personnel.

8 – Avoir fait ses preuves en traduisant avec succès les stratégies de gestion des activités, des personnes et des talents dans la conception et la mise en œuvre de programmes dans le domaine de responsabilité concerné.

9 – Être capable de gérer la complexité et l’ambiguïté et de faire face à des priorités concurrentes et à des délais serrés. Faire preuve d’agilité mentale pour s’adapter à l’évolution constante des besoins opérationnels.

10 – Posséder une solide expérience polyvalente en matière de gestion des personnes et des talents, en particulier dans les domaines suivants : i) appui aux supérieurs hiérarchiques et au personnel dans la planification et la mise en œuvre du changement, ii) relations de travail, bien-être et équilibre entre vie professionnelle et vie privée, iii) politiques d’égalité des chances et d’emploi, iv) gestion des systèmes et processus d’information sur la gestion des personnes et des talents, v) compétences en leadership, y compris en encadrement et mentorat, vi) planification des effectifs, planification de la carrière et gestion de la relève.

11 – Solides compétences analytiques – avoir la capacité d’élaborer et d’analyser des données précises sur la gestion des personnes et des talents, y compris des indicateurs clés de performance approuvés en matière de gestion des personnes et des talents.

12 – Avoir fait ses preuves en matière de projets de gestion des personnes et des talents.

13 – Être capable de communiquer et de rédiger efficacement en anglais ou en français, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue.

14 – Maitriser l’utilisation des applications courantes de la suite Microsoft Office, des systèmes ERP (de préférence SAP HR), des systèmes de recrutement en ligne et des logiciels de gestion de projet tels que Sharepoint ou tout autre logiciel similaire.