L’École nationale supérieure d’architecture de Nantes a ouvert en 2016 un campus international à

Maurice. Au carrefour des trois continents (Afrique, Asie, Océanie), cette île de l’Océan indien accueille

aujourd’hui une grande ambition pour la formation des architectes de demain. Avec des compétences

pédagogiques venues de tous les coins du monde, cette ambition est traversée par l’urgence planétaire

du « Nouveau régime climatique ».

L’ensa Nantes [Mauritius] est une école et un laboratoire à la fois. Une école pour innover dans les

pratiques pédagogiques. Un laboratoire pour innover dans les productions scientifiques. C’est un

campus international au service de la qualité architecturale ; un lieu d’enseignement supérieur qui veut

promouvoir une culture de la transformation pour accélérer la bifurcation écologique et solidaire.

L’ensa Nantes [Mauritius] est officiellement reconnue par les autorités françaises et mauriciennes. Elle

forme les étudiants pour l’obtention des deux diplômes suivants : le Bachelor of Architecture &

Urbanism et le Master of Architecture & Urbanism.

Sous l’autorité du Conseil d’administration, le/la directeur/trice de l’ensa Nantes [Mauritius] assure le

fonctionnement général du campus. Dans le cadre de la charte qui règle les relations entre l’ensa Nantes

et son campus mauricien, il/elle participe à la cohérence du dispositif des deux sites. Dans la vie

quotidienne du campus, il/elle prend en charge l’organisation du travail des instances, l’élaboration des

dossiers d’évaluation et d’accréditation, la mise en œuvre des partenariats institutionnels, la dynamique

d’ouverture et de mobilité internationales, l’évolution de l’offre de formation sous ses différentes

formes, la mise en œuvre d’une politique de recherche, la gestion des moyens budgétaires et des

ressources humaines. De manière générale, le/la directeur/trice de l’ensa Nantes [Mauritius] réunit tous

les éléments constitutifs du rayonnement et de l’attractivité de ce campus international.

Le/la directeur/trice de l’ensa Nantes [Mauritius] a une formation d’architecte, une expérience des

enjeux de la formation des architectes, une connaissance des politiques d’aménagement de l’espace, une

expérience des institutions, une connaissance des échanges et partenariats internationaux.

Les candidatures sont à adresser avant le 10 novembre 2023 à l’attention de Monsieur Éric Lengereau,

directeur de l’ensa Nantes et président du Conseil d’administration de l’ensa Nantes [Mauritius] :

recrutement.directeur@nantes.archi.fr