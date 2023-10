L’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires) est une organisation panafricaine prestigieuse, dotée d’une personnalité juridique internationale. Elle œuvre, depuis trente ans, pour la sécurisation juridique des investisseurs et des entreprises au sein de ses 17 États membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo.

Son objectif est la facilitation des échanges et des investissements ainsi que la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. Le droit de l’OHADA contribue ainsi à propulser le développement économique et à créer un vaste marché intégré en vue de faire de l’Afrique un nouveau pôle de développement.

L’activité quotidienne de l’OHADA repose sur trois entités : le Secrétariat Permanent qui a son siège à Yaoundé au Cameroun (SPO), la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) située à Abidjan en Côte d’Ivoire et l’École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) ayant son siège à Porto-Novo au Bénin.

Pour les besoins de ses services, l’OHADA recherche des femmes et des hommes hautement qualifiés pour divers postes internationaux au sein de ses institutions à Yaoundé et Porto-Novo :

Pour le Secrétariat Permanent de l’OHADA – Postes basés à Yaoundé (Cameroun)

 Un Auditeur interne

Pour l’École Régionale Supérieure de la Magistrature – Postes basés à Port-Novo (Bénin)

 Un Directeur Général

 Un Documentaliste en chef

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le mardi 10 octobre, minuit aux adresses électroniques indiquées pour chaque poste dans le tableau ci-après, en précisant en objet du courriel le poste visé. Les dossiers de candidatures doivent comporter votre CV détaillé + lettre de motivation + 2 personnes référentes.

Seul(e)s les candidats et candidates présélectionné(es) seront contacté(es). Merci aussi d’apprêter vos extraits d’acte de naissance, de casier judiciaire et une copie du ou des diplômes acquis, afin que les candidats finalistes puissent les remettre aux Jurys de l’OHADA et au Conseil des Ministres qui auront lieu à Kinshasa (RDC).

Les fiches de postes sont disponibles sur www.ohada.org , www.ohada.com et https://www.fthm.online/ .

Les candidatures féminines sont encouragées.

Adresses e-mails pour la réception des candidatures pour chaque profil

Poste Adresse mail DIRECTEUR GENERAL DE L’ERSUMA dgersuma@fthmconsulting.com DOCUMENTALISTE EN CHEF DE L’ERSUMA dcersuma@fthmconsulting.com AUDITEUR INTERNE ainterne@fthmconsulting.com

Converti en HTML avec WordToHTML.net