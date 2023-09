POUR LE PROJET CONNECTIVITE NUMERIQUE ET ENERGETIQUE POUR L’INCLUSION A MADAGASCAR

CONTEXTE

Le projet DECIM (Connectivité Numérique et Energétique pour l’Inclusion A Madagascar) vise à accélérer le déploiement de services énergétiques et numériques à Madagascar pour les populations mal desservies, en promouvant l’inclusion socio-économique. Les services sont principalement fournis par le secteur privé. Les faibles

densités de population et les niveaux élevés de pauvreté rendant difficile la fourniture de ces services sur une base purement commerciale, le financement public sera fourni sous forme de subventions pour combler l’écart entre les coûts de la prestation de services et la capacité à payer de la population cible. Des incitations et des

subventions pour les utilisateurs finaux seront disponibles pour l’inclusion des populations les nécessiteuses et vulnérables, ainsi que pour la fourniture de dispositifs numériques et d’appareils productifs afin de promouvoir des opportunités économiques. Le projet contribuera à l’inclusion socio-économique en mobilisant également des investissements du secteur privé et en tirant parti de la capacité et de l’innovation du secteur privé dans la prestation de services. Le projet abordera les obstacles à la prestation de services à la fois du côté de l’offre (en subventionnant la fourniture d’infrastructures dans les zones qui ne sont pas rentables) et du côté de la demande (en comblant l’écart de pouvoir d’achat et en promouvant la sensibilisation et l’éducation numérique). Le projet contribuera également à la fermeture des écarts entre les sexes en offrant un accès aux ménages dirigés par des femmes et en comblant le fossé numérique entre les sexes. Le projet contribue également à la disponibilité des

services énergétiques et numériques aux écoles et aux centres de santé, répondant ainsi aux objectifs de capital humain.

Les activités du projet seront menées par une unité de coordination du projet (UCP) sous la supervision du MEH et du MNDPT. Une seule unité de gestion du projet assure la coordination et la mise en œuvre des différentes composantes et activités sur les deux secteurs. Le MEH conservera la responsabilité fiduciaire du projet. L’UCP sera composée, entre autres, d’un coordinateur de projet, d’un coordinateur adjoint pour les activités Energie, d’un

coordinateur adjoint pour les activités Digitale, d’un spécialiste en passation des marchés, d’un spécialiste de l’environnement et du social, d’un spécialiste des technologies hors réseau, d’un spécialiste des achats et d’un spécialiste en gestion des contrats.

CONDITIONS DE CANDIDATURE



Pièces à fournir :



– Une lettre de motivation adressée Monsieur Koffi Patrick PLACKTOR Groupe Alexander Hughes recrutdecim3@alexanderhughes.comIncluant une indication du délai de disponibilité.

– Un curriculum vitae détaillé précisant trois (03) personnes de référence ;

– Les copies des diplômes ou attestations de fin d’études et/ou de travail ;

Dépôt du dossier de candidature :



Les personnes intéressées et ayant les compétences exigées sont invitées à soumettre leurs candidatures en ligne à l’adresse suivante recrutdecim3@alexanderhughes.com

La date et l’heure limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 13 octobre 2023 – 12 :00 (Heure de Madagascar).

Le cabinet se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis. Aucun dossier ne sera retourné. Seuls les candidats retenus seront saisis de la suite réservée à leur dossier.

Sélection des candidats :

La sélection se fera en deux (2) étapes :

– Une présélection sur dossiers de candidature ;

– La sélection après un entretien avec les candidats présélectionnés.

Conditions d’emploi :



– Le lieu de travail est à Antananarivo ;

– Appartenance : Unité de Coordination du Projet DECIM ;

– Supérieur hiérarchique direct : Coordonnateur Principal de l’Unité de Coordination du Projet DECIM

– Durée du contrat : 2 ans Renouvelable ;

– Une période d’essai sera observée conformément aux textes en vigueur.

LA DESCRIPTION DU POSTE SE PRÉSENTE COMME SUIT :



RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Coordonnateur Principal de l’Unité de Coordination du Projet DECIM

OBJECTIF DE LA MISSION

MISSION



La mission du Coordonnateur adjoint Energie est de coordonner la bonne exécution des activités propres au

secteur de l’Energie pour l’atteinte des objectifs prévus dans les PAD.

Le Coordonnateur adjoint Energie est spécifiquement responsable de toutes les activités Energie du projet et doit travailler en étroite collaboration avec le Coordonnateur Principal pour s’assurer que ces activités sont menées conformément aux normes et réglementations en vigueur, ainsi qu’aux politiques et orientations du Manuel d’Opération du Projet.

Le Coordonnateur adjoint Energie doit évaluer les risques liés aux activités Energie du projet et proposer des solutions pour atténuer ces risques. En cas de problème, il devra travailler avec les autres membres de l’équipe de projet pour résoudre les problèmes et s’assurer que les activités énergie sont menées de manière efficace et efficiente.

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS



– Définir les axes stratégiques des Composantes Energie du Projet,

– Planifier et superviser les activités Energie du Projet en collaboration avec le Coordonnateur Principal,

– Assister le Coordonnateur Principal dans toutes autres tâches relevant de sa compétence,

– Rendre compte de ses activités au Coordonnateur Principal.

EXPERIENCE ET QUALIFICATIONS



Le Coordonnateur Adjoint Energie de Projet doit démontrer une aptitude et une capacité à gérer efficacement un projet de grande d’ampleur de développement économique, avoir une formation académique solide et pertinente pour le poste. Il doit également faire preuve d’intégrité, de leadership et de bonnes capacités relationnelles, et avoir une vision claire des enjeux du secteur de l’énergie pour la réussite des engagements de l’Etat.

– Titulaire d’un diplôme d’études supérieures de niveau bac+5, de préférence dans le domaine de l’énergie électrique, de planification et management de projet ou autres domaines jugés pertinents en rapport avec le poste.

– Professionnel de haut niveau et manager affirmé dans le Secteur Energie, ayant au moins 10 ans d’expériences dans la direction opérationnelle de grands projets de développement économique

– Au moins 3 ans d’expériences satisfaisantes en tant que Coordonnateur de projet dans les projets financés par les bailleurs de fonds, particulièrement par l’IDA

– Possédant des expériences avérées et confirmées en « Système et Solution Energies »

– Parfaite maitrise des procédures et règles des bailleurs de fonds, et en particulier de la Banque Mondiale

– Parfaite maitrise de la politique de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale est un atout

– Aptitudes avérées en gestion financière et en contrôle interne

– Aptitudes avérées pour la direction et l’animation d’équipes pluridisciplinaires

– Fortes capacités à négocier avec les bailleurs de fonds, les opérateurs privés du secteur, et les hautes autorités publiques

– Bonne vision des enjeux du secteur Energie pour la réussite des engagements de l’Etat

– Faire preuve de réputation d’intégrité dans toutes ses actions

– Avoir le sens de leadership et de bonnes capacités relationnelles

– Maîtrise du malgache, du français et de l’anglais requise

APTITUDES PERSONNELLES



Les candidats doivent avoir exercé leur savoir-faire avec succès dans des postes où ils auront démontré de fortes aptitudes de management, une forte aptitude opérationnelle et stratégique avec une capacité prouvée d’interaction avec tous les acteurs de l’écosystème des deux ministères.

En complément de leur capacité à gérer des équipes en multisite, de leurs bonnes connaissances en

négociations, les candidats auront les qualités personnelles suivantes :

– Fort dynamisme et leadership ;

– Axée sur les résultats ;

– Agile à l’esprit entrepreneur ;

– Excellent joueur d’équipe et communiquant ; relations interpersonnelles, compétences d’influence ;

– Excellentes compétences en gestion du temps et en organisation ;

– Esprit de résolution de problèmes et esprit critique ;

– Capacités à travailler aussi bien en interne qu’en externe avec des profils et personnalités très diverses et à générer la confiance ;

– Capacité à travailler dans un environnement en pleine croissance et au rythme soutenu ;

– Grande disponibilité, forte capacité d’adaptation ;

– Homme/Femme de valeurs et loyal(e) ;

– Excellente expression écrite et orale ;

– Force de proposition / Proactivité