LA BANQUE :

Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire nettement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2023– 2032) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines, dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique, ont été identifiés, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. La Banque entend constituer une équipe de direction qui pilotera avec succès la mise en œuvre de cette vision.

LE COMPLEXE :

La Vice-présidence chargée de la technologie et des services institutionnels (TCVP) est responsable de la conception, de l’élaboration et de la fourniture de services institutionnels et de solutions de technologies de l’information efficaces, axés sur les personnes et centrés sur les besoins des clients, afin de garantir une efficacité globale dans tous les aspects des services institutionnels de la Banque. Le Complexe joue le rôle de chef de file dans la formulation et la mise en œuvre des stratégies, des politiques, des mécanismes de contrôle et des approches de la Banque en ce qui concerne les systèmes des technologies de l’information, les applications logicielles ainsi que les systèmes de cybersécurité, de soutien et d’infrastructure des technologies de l’information. Le Complexe est également responsable de la gestion des biens immobiliers de la Banque, des achats institutionnels, des services linguistiques et de la continuité des activités.

LE DÉPARTEMENT QUI RECRUTE :

Le Département des services linguistiques est chargé d’assurer une traduction de qualité des principaux documents de la Banque, principalement en anglais et en français, mais aussi en arabe et en portugais, ainsi que dans d’autres langues, le cas échéant ; d’assurer des services d’interprétation de haut niveau en anglais et en français ou en arabe et en portugais, de réviser les documents destinés à la publication et d’en assurer la qualité ; d’analyser et d’évaluer les choix stratégiques et de formuler des recommandations pertinentes sur l’utilisation de l’anglais et du français au sein du Groupe de la Banque ; d’examiner, d’actualiser et de mettre en œuvre des directives et des procédures pratiques pour une prestation efficace des services linguistiques ; d’aider les organisations partenaires qui sollicitent l’aide de la Banque pour mettre en place, restructurer ou améliorer leurs services linguistiques ; de promouvoir le bilinguisme afin d’améliorer la communication entre les membres du personnel et avec les clients et les partenaires de la Banque.

LE POSTE :

Le/la Directeur/trice du Département des services linguistiques est placé sous l’autorité du Vice-président, Technologie et services généraux, et joue un rôle clé dans la réalisation du programme de transformation de la Banque pour l’Afrique en veillant à ce que les services linguistiques de la Banque facilitent la communication entre les membres du personnel et entre le personnel, les partenaires et les parties prenantes. Il/elle s’assurera qu’il existence une bonne stratégie pour les services de traduction et d’interprétation ainsi qu’un processus efficace et de qualité pour la traduction des documents de la Banque dans les langues officielles de l’institution et dans toute autre langue. Il/elle veillera également à ce que les réunions et conférences de la Banque soient dûment interprétées. À cette fin, le/la Directeur/trice a la responsabilité générale de planifier, d’organiser, de diriger et de contrôler les activités du Département.

PRINCIPALES FONCTIONS :

Le/la Directeur/trice planifie, organise, dirige et contrôle les activités du département qui est chargé de fournir des services de traduction, d’interprétation et d’édition, et de promouvoir le multilinguisme afin d’améliorer la communication entre les membres du personnel et avec les clients et partenaires de la Banque. Il/elle s’acquittera notamment des tâches suivantes :

1- Gérer un département qui fournit des services de traduction et d’interprétation à la Banque.

2- Fixer les objectifs, formuler les politiques, établir les priorités, définir et suivre les indicateurs clés de performance du département.

3- Planifier, organiser et coordonner toutes les activités linguistiques opérationnelles du Département des services linguistiques.

4- Veiller à ce que le département produise des résultats de haute qualité dans la limite des ressources disponibles, en utilisant au mieux ses ressources humaines, financières et technologiques, et en assurant le suivi et la mise en œuvre des objectifs d’efficacité.

5- Assurer une communication efficace entre la Direction et le personnel de la Banque, les autorités des pays membres et les représentants d’autres organisations.

6- Promouvoir et encourager, par la formation et la sensibilisation, les efforts consentis par les membres du personnel pour utiliser les deux langues officielles de la Banque, afin de parvenir à un équilibre raisonnable dans la production de documents en français et en anglais.

7- Superviser la préparation du budget et suivre son exécution, et conseiller la haute Direction sur les incidences budgétaires et financières des opérations du département.

8- Suivre les meilleures pratiques dans le secteur et, le cas échéant, nouer des contacts avec des homologues dans d’autres organisations.

9- Promouvoir le partage des meilleures pratiques dans les domaines de la traduction, de l’édition et de l’interprétation.

10- Représenter le Département des services linguistiques, si nécessaire, dans des groupes de travail à l’échelle de la Banque.

11- Déterminer la structure organisationnelle appropriée pour le département, répartir les effectifs et les ressources matérielles en fonction des priorités et de la charge de travail, coordonner et évaluer le travail du personnel et fournir des orientations en cas de problèmes liés au travail.

12- Évaluer les besoins en formation des membres du personnel du département, suivre et évaluer leur performance et recommander au Vice-président les mesures à prendre concernant le personnel.

13- Assurer des services linguistiques le cas échéant.

COMPÉTENCES (Qualifications, expérience et connaissances)

1- Être titulaire au moins d’un Master 2 en traduction ou en interprétation ou dans des disciplines connexes.

2- Justifier d’au moins dix (10) années d’expérience étendue et progressive dans une organisation similaire, dont cinq (5) années à un niveau de direction.

3- Avoir une capacité avérée à prendre des risques opérationnels de manière prudente et à prendre des décisions efficaces, en temps utile et en connaissance de cause.

4- Disposer d’une capacité avérée à constituer et piloter des équipes polyvalentes motivées et dévouées et à tirer parti des talents et des expertises individuels de façon productive.

5- Posséder de solides compétences en matière de gestion, de relations interpersonnelles et de communication ; avoir de bonnes aptitudes à la négociation ; être capable de mener une réflexion stratégique.

6- Être capable de travailler sous pression, de hiérarchiser les programmes d’activités et de gérer plusieurs tâches de façon simultanée.

7- Être capable d’inspirer confiance à la haute direction en fournissant un service efficient et efficace dans les délais et dans les limites du budget.

8- Être capable de travailler efficacement avec d’autres professionnels ayant un profil technique et de gestionnaire, provenant de divers milieux professionnels et ayant des origines culturelles diverses.

9- Faire preuve d’une capacité avérée à présenter des idées et à obtenir l’adhésion d’autres personnes à ses idées ; et manifester une bonne capacité d’écoute et un sens élevé de l’intégrité, de la discrétion et de la confidentialité.

10- Maîtriser l’utilisation des applications standard de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Access et PowerPoint).

11- Justifier d’une maîtrise parfaite de la communication écrite et orale en anglais et en français.