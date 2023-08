LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire nettement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2023– 2032) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines, dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique, ont été identifiés, à savoir : l’énergie, l’agroindustrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. LE COMPLEXE : Le Président, planifie, supervise et gère les activités du Groupe de la Banque. Sous la direction des Conseils d’administration, le Président conduit les activités de la Banque et du Fonds africain de développement et gère les opérations et les activités conformément aux accords portant création de la BAD et du FAD. Le Président supervise plusieurs départements et unités, notamment le Cabinet du président, le Département de l’évaluation indépendante du développement, le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption, l’Unité de la vérification de la conformité et médiation, le Secrétariat du conseil d’appel des sanctions, le Tribunal administratif, le Bureau de l’auditeur général, la Direction de la gestion des risques du groupe , le Conseil juridique général et services juridiques, le Département de la communication et des relations extérieures, le Bureau de l’intégrité du personnel et de l’éthique et le Bureau du secrétaire général et Secrétariat général. LE DÉPARTEMENT QUI RECRUTE : Le Cabinet du Président assiste le Président dans la planification, la supervision et la gestion des activités du Groupe de la Banque. Il contrôle, coordonne et supervise la mise en œuvre des divers programmes de la Banque, y compris les questions administratives relatives aux Directeurs relevant du Bureau du Président ; prépare et organise les missions du Président ; représente la Banque, conformément aux instructions du Président, dans les conférences et réunions internationales et les missions de travail dans les pays membres ; prépare et organise les réunions avec la haute Direction de la Banque et facilite le suivi des décisions prises lors de ces réunions ; examine, évalue et fournit des conseils sur la communication et l’interaction entre la Présidence et les différents organes de la Banque ; assure la mise en œuvre efficace et rapide des décisions du Conseil et de la Direction ; fournit un soutien administratif et logistique efficace afin de faciliter la réalisation des programmes du Président ; et prépare, vérifie et communique les résumés des rapports d’audit au Président et en assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations. LE POSTE : L’Envoyé(e) spécial(e) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) et la région du Golfe sera directement rattaché(e) au Président et membre de la direction du Cabinet du Président. Il/elle est chargé(e) de : 1- Conseiller le Président sur les questions stratégiques liées à la gestion des relations avec les actionnaires et les parties prenantes des régions MENA et du Golfe, en particulier en ce qui concerne la mobilisation du soutien politique en faveur des initiatives de mobilisation des ressources de la Banque ; les autres priorités institutionnelles ; la mise en œuvre de la stratégie et les actions requises. 2- Assister le Président dans la définition des stratégies de vulgarisation des activités de la Banque dans les régions MENA et du Golfe, en vue de la mobilisation des ressources, et faire connaître la politique et les stratégies de la Banque à ces principales parties prenantes dans les régions MENA et du Golfe, au nom du Président et de la Banque. 3- Représenter le Président lors des réunions et des missions, le cas échéant. PRINCIPALES FONCTIONS : Sous l’autorité du Président, l’Envoyé(e) spécial(e) dirige et coordonne l’ensemble des relations avec les actionnaires dans les régions MENA et du Golfe, afin de soutenir le Président, dans les domaines suivants : 1- Vulgariser les activités de la Banque dans les pays du MENA et du Golfe afin de mobiliser le soutien politique et financier en faveur de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement, qui se traduira notamment par une augmentation des adhésions à la Banque et au Fonds. 2- Nouer des partenariats stratégiques solides avec les institutions financières de la région MENA et du Golfe, en particulier la Conférence de coordination arabe, afin d’élargir les partenariats financiers et le cofinancement des programmes en Afrique. 3- Promouvoir la réorientation des financements concessionnels et d’autres instruments, y compris les droits de tirage spéciaux (DTS), en vue de favoriser les travaux et les opérations du Groupe de la Banque africaine de développement. 4- Susciter un engagement fort en faveur de la promotion des partenariats public-privé pour mobiliser les investissements en Afrique. 5- Assister le Président dans tout autre domaine d’engagement stratégique pour faire avancer les travaux et les opérations de la Banque. 6- Maintenir une vue d’ensemble des nouvelles tendances mondiales et régionales, ainsi que de leur incidence éventuelle sur la Banque ou des possibilités qui s’offrent à elle, et conseiller le Président sur les mesures à prendre en ce qui concerne les actionnaires et les parties prenantes des régions MENA et du Golfe. COMPÉTENCES (Qualifications, expérience et connaissances) 1- Être titulaire au moins d’un Master 2 en économie, finance, droit, sciences sociales ou dans un domaine connexe. 2- Justifier d’un minimum de dix (10) années d’expérience professionnelle pertinente en matière de gestion acquise au sein de la Banque ou d’une institution de développement similaire, dans les services gouvernementaux ou dans le secteur privé. 3- Avoir une connaissance approfondie des relations internationales et des questions et politiques relatives à la mobilisation des ressources. Avoir une bonne compréhension de la mission, des priorités stratégiques et des objectifs de la Banque. 4. Avoir une expérience en matière de conseil sur les politiques, de mobilisation des ressources ou de négociations au niveau de l’État à un niveau élevé. 5- Avoir démontré sa capacité à travailler efficacement au-delà des limites institutionnelles et à résoudre les différends en déterminant les besoins et en élaborant des solutions qui sont avantageuses pour toutes les parties. 6- Être capable de formuler des recommandations techniques en faisant preuve d’excellentes capacités d’analyse. 7- Être capable non seulement de vérifier et d’analyser des informations, mais aussi de tirer des conclusions. 8- Avoir la capacité d’examiner et de réorganiser les opérations et les procédures, de formuler des politiques et d’élaborer et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies et procédures. 9- Connaître la législation, les normes, les politiques et les procédures applicables dans ses domaines d’expertise ou de spécialisation. 10- Avoir une connaissance et une compréhension des politiques et procédures institutionnelles et de l’environnement réglementaire dans lequel elles s’inscrivent. 11- Avoir une connaissance des buts et objectifs stratégiques, de la structure et des opérations de la Banque. 12- Avoir de solides compétences interpersonnelles et être capable de travailler au-delà des limites institutionnelles avec diverses équipes. 13- Être en mesure de collaborer avec des équipes très diverses du Conseil d’administration et de la haute Direction, et de répondre aux besoins de diverses parties prenantes, et posséder d’excellentes compétences en matière de négociation. 14- Savoir programmer, planifier et coordonner des activités interdépendantes au sein du Complexe. 15- Avoir une expérience polyvalente de la coordination des différents secteurs couverts par le Président. 16- Être capable d’analyser des informations complexes et de comprendre les activités multisectorielles. 17- Être capable de mener une réflexion stratégique et de formuler en temps utile des conseils sur des questions opérationnelles. 18- Posséder de solides compétences conceptuelles et analytiques pour identifier de manière proactive les questions de fond et évaluer leur impact sur la Banque en termes de conséquences à court et à long terme. 19- Faire preuve de leadership, être une personne-ressource et avoir un pouvoir d’analyse. 20- Avoir des compétences en matière d’influence stratégique, de négociation et de mobilisation. 21- Faire preuve de tact et de diplomatie. 22- Être capable de communiquer efficacement. 23- Faire preuve d’intelligence émotionnelle et d’intelligence sociale. 24- Faire preuve de créativité et d’esprit d’entreprise. 25- Être capable de travailler en équipe, de favoriser l’esprit d’équipe et le sens de l’engagement parmi les parties prenantes. 26- Être capable de communiquer efficacement en anglais ou en français, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue. 27- Maîtriser l’utilisation de Microsoft Office et d’autres logiciels couramment utilisés à la Banque, tels que Word, Excel, Access et PowerPoint, ainsi que d’autres systèmes intégrés de gestion des documents de la Banque.