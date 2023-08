Organisation : UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population

Poste : Directeur exécutif adjoint/Directrice exécutive adjointe (gestion)

Lieu : New York, NY, États-Unis

Publication de l’offre : 29 août 2023

Référence de l’offre : P2307-114L

L’UNFPA est l’organisme des Nations Unies chargé des questions de santé sexuelle et reproductive. Notre mission est de bâtir un monde dans lequel chaque grossesse est désirée et chaque accouchement est sans danger, ainsi qu’un monde dans lequel chaque jeune réalise pleinement son potentiel. Le plan stratégique de l’UNFPA (2022-2025) réaffirme la pertinence de l’orientation stratégique actuelle du Fonds et se concentre sur trois résultats transformateurs : mettre fin aux décès maternels évitables ; mettre fin aux besoins de planification familiale non satisfaits ; et mettre fin à la violence basée sur le genre et aux pratiques néfastes. Ces résultats sont l’aboutissement de nos engagements stratégiques visant à accélérer la réalisation du programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) et des objectifs de développement durable (ODD) au cours de la Décennie d’action dont le terme est fixé à 2030. Notre plan stratégique appelle les États membres, les organisations et les individus des Nations Unies à « mieux construire pour l’avenir », tout en traitant les répercussions négatives de la pandémie de COVID-19 sur l’accès des femmes et des filles à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation, afin de récupérer les acquis perdus et d’atteindre nos objectifs.

Nous cherchons une personne disposant de compétences exceptionnelles en leadership pour rejoindre l’équipe de direction de l’UNFPA au poste de Directeur exécutif adjoint/Directrice exécutive adjointe (gestion) (DEA/G).

Sous la supervision de la Directrice exécutive, le ou la DEA/G et le Directeur exécutif adjoint/la Directrice exécutive adjointe (programme) sont les membres les plus hauts placés du Bureau exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). À l’appui des programmes et du mandat de l’UNFPA, le ou la DEA/G assure une direction stratégique de l’organisation en vue d’atteindre l’excellence en ce qui concerne les fonctions de gestion et opérationnelles de base ainsi que l’action humanitaire. Ses responsabilités comprennent les fonctions suivantes : finances, technologies de l’information et de la communication, ressources humaines, gestion de la chaîne d’approvisionnement, achats, sécurité, prévention de l’exploitation et des abus sexuels, gestion du changement et action humanitaire. Le ou la DEA/G a le rang de Sous-Secrétaire général (SSG) et dirige une équipe composée de trois directeurs de grade D-2 et trois bureaux dirigés par des administrateurs de grade D-1. Le ou la DEA/G assure un leadership stratégique, conseille la Directrice exécutive et, le cas échéant, veille à la cohérence des activités internes de l’UNFPA avec le programme de réforme du Secrétaire général. Il ou elle représente également l’organisation dans le cadre des forums réunissant d’autres institutions ou parties prenantes.

L’UNFPA recherche des candidats qui changeront la donne, se comporteront de manière exemplaire et produiront des résultats durables et à fort impact. Nous avons besoin d’un personnel transparent qui gère avec brio les ressources qui lui sont confiées et s’engage à atteindre l’excellence dans la réalisation des programmes. Ce poste exige une stature et une présence de cadre dirigeant fondées sur une expérience concluante en matière de gestion financière et organisationnelle internationale dans un environnement institutionnel hautement complexe, dynamique et en évolution rapide. Les candidats doivent disposer d’une vaste expérience internationale, d’une connaissance approfondie des activités à ce niveau et de la capacité d’établir de solides relations de travail dans un contexte international et mondial.

Le poste est à pourvoir au siège de l’UNFPA à New York.

Pour de plus amples informations concernant le poste, les qualifications, les exigences et les conditions de travail, veuillez consulter le cahier des charges disponible sur le site Web de l’UNFPA à l’adresse suivante : https://www.unfpa.org/.

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation par courriel à l’adresse UNFPAdedm@russellreynolds.com. La date limite de dépôt des candidatures est le 9 octobre 2023.