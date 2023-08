TITRE DU POSTE: Directeur, DÉpartement du contrÔle financier COMPLEXE : VICE-PRÉSIDENCE FINANCE (FIVP) DÉPARTEMENT/DIVISION: DÉpartement du contrÔle financier, FIFC.0 GRADE: EL5 SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE: Vice-prÉsidente, Finances LIEU D’AFFECTATION: ABIDJAN- CÔTE D’IVOIRE INFORMATIONS SUR LE POSTE : CE POSTE BÉNÉFICIE DU STATUT INTERNATIONAL ET OUVRE DROIT AUX CONDITIONS D’EMPLOI Y AFFÉRENTES Si vous rencontrez des difficultés techniques lors de l’enregistrement de votre candidature, veuillez envoyer un courriel avec une description précise du problème et/ou une capture d’écran indiquant le problème à: HR Direct HRDirect@AFDB.ORG SAP N°: 50092450 DATE DE CLÔTURE : 13 septembre 2023 à 23h59 UTC

LA BANQUE :

Créée en 1964, la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire nettement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2023-2032) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines, dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique, ont été identifiés, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. La Banque entend constituer une équipe de direction qui pilotera avec succès la mise en œuvre de cette vision.

LE COMPLEXE :

La Vice-présidence chargée des finances contrôle la gestion financière du Groupe de la Banque. Cette responsabilité englobe les activités de trésorerie du Groupe de la Banque, y compris les emprunts sur les marchés des capitaux et les activités d’investissement ; les fonctions de contrôle, y compris la présentation d’informations financières et l’administration de prêts ; la mobilisation de ressources stratégiques et le renforcement des ressources et instruments financiers non statutaires ; ainsi que la gestion globale de l’actif/du passif du Groupe de la Banque.

LE DÉPARTEMENT/LA DIVISION QUI RECRUTE :

Le Département du contrôle financier (FIFC) est chargé de rendre compte des conséquences financières des transactions et décisions du Groupe de la Banque, de la préparation, de la présentation fidèle et de l’intégrité globale des rapports financiers internes et des états financiers publiés. Le Département est également responsable de l’administration et de la comptabilisation des prêts, et assume les responsabilités fiduciaires connexes, y compris le décaissement de fonds au bénéfice des projets et des programmes financés par le Groupe de la Banque. Enfin, le Département apporte un appui à la prise de décisions et une expertise en matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques de contrôle financier, des stratégies opérationnelles et financières et des systèmes d’information connexes.

Le Département du contrôle financier est responsable de toutes les fonctions de contrôle, des analyses et du recensement des conséquences financières de toutes les décisions et transactions du Groupe de la Banque – y compris la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement, le Fonds spécial du Nigeria, le fonds fiduciaire du Plan de retraite du personnel de la Banque, et tous les fonds fiduciaires et fonds spéciaux à donateur unique et multilatéraux administrés par la Banque africaine de développement – ainsi que de l’établissement de rapports y relatifs. À cet égard, FIFC élabore les méthodes et les systèmes comptables, prépare les états financiers et les rapports connexes, assure la gestion des contrôles relatifs aux fonctions de paiement administratif de la Banque, et autorise les décaissements et autres paiements, notamment en ce qui concerne les prêts, l’assistance technique, les dons, les prises de participation et les garanties. FIFC fournit également des conseils professionnels sur l’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux produits financiers, de stratégies, de politiques et de directives opérationnelles et financières, ainsi que sur la mise au point de systèmes d’information financière. Le Département est également chargé de coordonner les activités du Groupe de la Banque, afin de s’assurer que le cadre de contrôle interne est correctement documenté et qu’il fait l’objet d’un suivi adéquat afin d’en garantir l’efficacité. Il se charge par ailleurs de formuler toutes les méthodes comptables, et d’élaborer les politiques relatives à l’administration des prêts et des dons du Groupe de la Banque.

LE POSTE :

Sous la direction générale de la Vice-présidente, FIVP, le Directeur du contrôle financier est responsable de la supervision des divisions relevant du Contrôle financier telles que l’Information financière (FIFC.1), les Dépenses administratives (FIFC.2), le Décaissement des prêts (FIFC.3) et la Comptabilité des prêts (FIFC.4). En outre, le Directeur assurera la gestion d’un front office composé de professionnels chargés de traiter et de formuler des avis sur des questions telles que la comptabilité technique, la gestion des relations entre le Groupe de la Banque et les auditeurs externes, ainsi que d’autres priorités et projets spéciaux qui pourraient se présenter. Le Directeur sera également responsable de toute la comptabilité et des rapports financiers relatifs aux transactions du Groupe de la Banque, notamment en ce qui concerne les fonds bilatéraux et les fonds spéciaux. Ce rôle s’étend également à l’exécution et à la mise en œuvre efficaces des projets d’opérations liées au développement financés par les prêts, les dons et autres instruments du Groupe de la Banque africaine de développement, en veillant à ce que les décaissements soient effectués en temps voulu.

PRINCIPALES FONCTIONS :

Sous la direction générale de la Vice-présidente, le Directeur est chargé de mettre au point une approche stratégique pour définir, planifier, organiser, coordonner et diriger les activités du Département.

Il assumera notamment les fonctions suivantes :

Superviser la préparation, l’intégrité et l’achèvement en temps voulu des rapports financiers destinés à la Direction, au Conseil d’administration et aux actionnaires, conformément aux normes comptables et aux meilleures pratiques en vigueur.

Contrôler rigoureusement les normes de comptabilité et d’information susceptibles d’avoir un impact sur l’institution et en rendre compte. Examiner et contrôler les politiques, procédures et directives en matière de comptabilité.

Superviser la mise en place, la gestion et la mise en œuvre d’un mécanisme de contrôle interne adéquat pour s’assurer que toutes les transactions financières du Groupe de la Banque, y compris celles relatives aux fonds administrés par le Groupe, sont enregistrées avec précision et dans le respect des politiques et des procédures. Veiller à l’efficacité des contrôles dans tous les processus et procédures et protéger les actifs de la Banque.

Fournir des services de traitement des transactions et de paiement précis, efficaces et en temps voulu, y compris pour l’administration des prêts, les décaissements ainsi que le budget d’équipement et des dépenses administratives.

Définir les objectifs et les indicateurs clés de performance du Département pour soutenir la vision et les objectifs stratégiques de l’institution.’

Superviser la planification et l’exécution efficace du programme de travail du Département, en contrôlant la qualité des résultats.

Fournir une aide à la décision à la Direction par la présentation d’états financiers stratégiques et l’analyse des données. Évaluer l’impact des politiques financières sur la situation financière de la Banque et recommander les actions appropriées.

Être le fer de lance d’approches novatrices qui amélioreront l’efficacité, l’impact ou les prestations de services du Département.

COMPÉTENCES (Qualifications, expérience et connaissances) :

Être titulaire au moins d’un Master en finance, en comptabilité, en administration des affaires ou dans une discipline connexe. Une qualification comptable professionnelle reconnue au niveau international, telle que Certified Public Accountant (CPA) (expert-comptable), Chartered Accountant (CA) (comptable agréé), ou l’équivalent, est requise.

Justifier d’un minimum de dix (10) années d’expérience professionnelle pertinente et étendue dans une organisation similaire ou une grande institution financière, dont cinq (5) années à un niveau de direction.

Avoir une bonne compréhension des activités et des priorités stratégiques des institutions financières internationales (IFI) ; avoir une expérience considérable de la conception et de la mise en œuvre de systèmes comptables modernes et d’autres systèmes informatiques pertinents.

Avoir une connaissance approfondie des normes IFRS. Être capable de faire preuve de discernement professionnel dans l’application de toutes les règles de contrôle pertinentes, afin de garantir la protection des actifs et des autres ressources de la Banque.

Avoir la capacité de diriger et de gérer des équipes diverses et d’interagir efficacement avec le personnel, la Direction, les membres du Conseil d’administration, les hauts fonctionnaires et d’autres interlocuteurs externes.

Être capable de communiquer de manière claire et concise, tant à l’oral qu’à l’écrit. Être capable de communiquer de manière efficace (à l’écrit et à l’oral) en anglais ou en français, et avoir une bonne connaissance pratique de l’autre langue.

Être capable de développer les talents et les capacités au sein de l’organisation par le coaching, le mentorat, la formation, les missions de perfectionnement et le partage des connaissances, tout en tenant compte de la diversité et en promouvant l’inclusion.

Avoir de solides antécédents en matière de conduite du changement et de responsabilisation des équipes afin qu’elles innovent et obtiennent des résultats dans des domaines tels que la comptabilité, l’établissement de rapports, les systèmes et les contrôles, tout en améliorant l’efficacité des processus.

Posséder de solides compétences analytiques, quantitatives et en matière de marchés financiers.

Avoir des connaissances et une expérience dans le domaine du développement – comprendre les politiques et les programmes opérationnels des banques multilatérales de développement.

Être capable de faire preuve d’un haut degré d’intégrité et d’un esprit de décision, notamment en assumant la responsabilité des résultats tout en responsabilisant les autres.

Maîtriser l’utilisation de SAP et des applications standard de la Suite Microsoft Office.