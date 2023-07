Importante société et leadeur dans le domaine de la distribution des produits alimentaires de grande consommation au Gabon, dont le siège est basé à Libreville cherche à renforcer ses équipes de management.

Nous recrutons un directeur de Magasin non alimentaire pour notre groupe dont le siège social est sis à Libreville.

Description du poste :

En relation étroite avec le Directeur d‘exploitation et le Directeur commercial et marketing de la Direction Générale du groupe, vous participez à la définition et à l’exécution de la feuille de route stratégique et opérationnelle sur le moyen-long terme pour atteindre les objectifs de croissance du Groupe.

Vous assurez le management et le pilotage opérationnel en déclinant la stratégie du Groupe, en plan d’action. Vous êtes le garant de la qualité et de la performance du Groupe à travers l’optimisation de son chiffre d’affaires et de sa marge, le suivi des budgets et la gestion globale du département.

Vous animez votre département, pilotez la montée en compétences, la réalisation des objectifs et participez au développement de nouvelles méthodes, techniques et critères d’évaluation pour les projets et les collaborateurs.

Vous assurez en parallèle un rôle clé dans la conduite du changement relative à la politique de structuration de l’offre de produits et de services et définissez les outils de mesure et de pilotage de la performance et de la rentabilité de l’entreprise.

Enfin, vous vous assurez que les objectifs QSE et RSE soient pris en compte dans les différentes activités et processus.

Profil:

Nous ciblons des candidats ayant au moins 10 ans d’expérience dans des fonctions de direction, acquise dans l’univers de la distribution des biens de grande consommation.

Un état d’esprit commercial pragmatique, est nécessaire pour réussir à ce poste. Nous serons donc attentifs aux environnements d’entreprises dans lesquels vous avez évolué jusqu’ici.

Merci d’adresser vos cv par courriel : RecrutementsCapitalHumain@gmail.com