Avis d’appel à candidature pour le recrutement d’arbitres et médiateurs pour le Centre International d’Arbitrage et de Médiation (CIAM)

Créé par l’Association Internationale pour le Développement de l’Arbitrage en Afrique (AIDAA), le CIAM s’est établi comme une institution de renommée internationale spécialisée dans le règlement des litiges maritimes et financiers.

Il répond à un véritable besoin d’offrir aux opérateurs économiques de ces secteurs d’activités, une justice privée de proximité, rapide et efficace. En vue d’atteindre ces objectifs, le CIAM lance le présent avis pour le recrutement des arbitres et médiateurs en vue d’établir sa liste indicative.Peuvent faire acte de candidature, tout professionnel du monde des affaires et des secteurs maritime et financier justifiant d’au moins cinq (5) années d’expériences.

Composition du dossier :

Une lettre de candidature aux fonctions d’arbitre et/ou de médiateur près du Centre International d’Arbitrage et de Médiation adressée au Président du CIAM ;

Un curriculum vitae faisant ressortir la formation académique, l’expérience professionnelle et les travaux pertinents en matière d’arbitrage ou de médiation, de droit ou de tout autre spécialité vous permettant d’exercer les fonctions d’arbitres ou de médiateurs de manière satisfaisante ;

Une déclaration sur l’honneur de non condamnation ;

Une fiche d’inscription dûment remplie et signée à télécharger sur https://ciamlome.com/wp-content/uploads/2023/07/FICHE-DINSCRIPTION.pdf

Les candidatures doivent être transmises à l’adresse suivante :

contact@ciamlome.com au plus tard le 10 août 2023.

Les candidat(e)s sélectionné(e)s auront l’obligation de participer à la formation des arbitres et médiateurs du CIAM prévue du 05 au 08 septembre 2023.

Suite à la participation à cette formation, les candidat(e)s seront éligibles pour figurer sur la liste des arbitres ou médiateurs du CIAM.

Pour toute information, veuillez contacter : M. Essowèdeou SIGNAN, Assistant juridique et Administratif du CIAM.

Tél. : +228 93 39 63 94 / +228 93 08 07 07/ Email : e.signan@ciamlome.com