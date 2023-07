LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement qui œuvre pour la croissance économique et le progrès social en Afrique. Elle compte 81 États membres, dont 54 pays africains (pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour mieux se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2023-2032) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour accélérer l’obtention de résultats en Afrique ont été définis, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines.

LE COMPLEXE : La Vice-présidence chargée de la technologie et des services institutionnels (TCVP) est responsable de la conception, de l’élaboration et de la fourniture de services institutionnels et de solutions de technologies de l’information efficaces et centrés sur les besoins des clients, afin de garantir une efficacité globale dans tous les aspects des services institutionnels de la Banque. Le Complexe joue le rôle de chef de file dans la formulation et la mise en œuvre des stratégies, des politiques, des mécanismes de contrôle et des approches de la Banque en ce qui concerne les systèmes des technologies de l’information, les applications logicielles ainsi que les systèmes de cybersécurité, de soutien et d’infrastructure des technologies de l’information. Le Complexe est également responsable de la gestion des biens immobiliers de la Banque, des achats institutionnels, des services linguistiques et de la continuité des activités. LE DÉPARTEMENT QUI RECRUTE : Le Département chargé de la gestion immobilière, des services généraux et des achats a essentiellement pour mission de superviser la passation des marchés de biens, de travaux, de services et de biens immobiliers d’une part, et de gérer les actifs de la Banque ainsi que les services institutionnels (voyages pour le compte de l’institution, logistique, services de restauration et de courrier, parc automobile), d’autre part. À cette fin, le Département formule et applique non seulement les politiques et règles en matière de passation de marchés, mais également les directives relatives à la gestion des installations et des services immobiliers. Il élabore également les politiques administratives et veille à leur application adéquate et efficace au sein de la Banque dans des domaines comme les communications, le transport, les voyages, la sécurité, la protection et la sûreté des personnes et des biens et de la Banque et en assume les fonctions connexes. Le Département est aussi responsable de la gestion des immobilisations de la Banque. Le Département chargé de la gestion immobilière, des services généraux et des achats comprend trois divisions : i) la Division Exploitation et entretien ; ii) la Division Achats institutionnels ; et iii) la Division Services de soutien. LE POSTE : Le Directeur/La Directrice du Département, Gestion immobilière, Services généraux et Achats relève du Vice-président, Technologie et services institutionnels. Il/Elle joue un rôle essentiel dans la réalisation du programme de transformation de la Banque pour l’Afrique, en veillant à ce que les services administratifs et les actifs de la Banque soient correctement gérés. Sont notamment concernés : i) la gestion efficace et efficiente du portefeuille immobilier de la Banque et des activités de gestion des installations ; ii) la gestion efficace des services de passation de marchés institutionnels de la Banque ; et iii) la gestion des services d’appui, y compris les voyages, les services de restauration, le transport, l’assurance et les services de courrier.

PRINCIPALES FONCTIONS : Le Directeur/La Directrice est chargé(e) de définir la stratégie et d’assurer la planification, l’organisation, la coordination et la direction des activités du Département. Il/Elle assumera les fonctions suivantes : Gestion des biens immobiliers 1 – Piloter l’élaboration et la mise en œuvre des cadres de gestion des biens immobiliers de la Banque et des plans d’action connexes pour le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux pays ; diriger la planification de l’implantation et de la gestion des bureaux à l’appui de la stratégie de décentralisation de la Banque ; et mettre en évidence les implications à long terme des choix stratégiques opérés. 2 – Piloter la prestation des services de gestion des projets immobiliers de la Banque de manière efficace et durable (rentable et respectueuse de l’environnement), sans oublier la supervision générale de la planification et de l’évaluation des projets, la budgétisation et l’évaluation des coûts, la définition de la portée des projets et leur mise en œuvre, etc. 3 – Gérer les opérations immobilières et les installations de la Banque en assurant une supervision globale portant sur la maintenance et les opérations, la conception et la construction, l’attribution et la gestion des espaces, l’amélioration à l’échelle de la Banque des équipements et des services administratifs liés à l’ensemble du patrimoine de la Banque. Le Directeur veillera à la mise en œuvre sûre, saine, sécurisée, durable, efficace et rentable de ces activités pour apporter un soutien au personnel de la Banque. 4 – Conduire le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques, procédures et processus de gestion des immobilisations de la Banque, sans oublier leur acquisition, leur gestion (y compris les inventaires) et leur cession. 5 – Superviser la mise en œuvre des plans institutionnels pour le bâtiment du Siège et d’autres propriétés hors du Siège, en veillant à concilier les objectifs stratégiques, opérationnels et financiers de la Banque. 6 – Piloter l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, procédures et processus pour l’exploitation et l’entretien des installations de la Banque (au Siège, dans les bureaux régionaux et pays). 7 – Coordonner tous les aspects des projets d’équipements (conception, construction, aménagement, rénovation, etc.), avec plusieurs parties prenantes internes et externes, y compris les prestataires de services, les fournisseurs et les entrepreneurs. 8 – Veiller à ce que les prestataires de services tiers s’acquittent de leurs tâches conformément aux exigences contractuelles et aux accords de niveau de service. 9 – Mener des initiatives pour optimiser la valeur économique et la performance financière du portefeuille. 10 – Prendre des initiatives visant à assurer la durabilité et à renforcer l’efficacité. 11 – Œuvrer à la prise en compte du genre et à une plus grande inclusivité dans le déploiement des équipements dans tous les locaux de la Banque. Passation de marchés 1 – Définir une vision à long terme pour la fonction de passation de marchés institutionnels et la rendre opérationnelle par des stratégies, politiques, directives et procédure. 2 – Donner des orientations stratégiques en matière de gestion des contrats et d’acquisition de biens, de travaux et de services. 3 – Superviser les activités liées à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques, des procédures et des pratiques des services chargés de la passation des marchés institutionnels. 4 – Veiller à ce que les activités de passation de marchés soient menées conformément aux politiques, directives et procédures pertinentes pour parvenir à une efficacité optimale, obtenir un bon rapport coût-efficacité et satisfaire aux exigences de la Banque dans les délais impartis. Il s’agit notamment de veiller à ce que les systèmes et processus de passation des marchés de la Banque soient efficaces et permettent une optimisation des ressources. Services généraux 1 – Piloter l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, des procédures et des processus en matière de prestation de services généraux, y compris la gestion du parc automobile, les voyages officiels et l’hébergement, la restauration, le courrier et les services logistiques. 2 – Gérer le programme de travail et la programmation des ressources liées aux services institutionnels de la Banque. 3 – Veiller à la prestation efficace des services généraux tout en prêtant particulièrement attention à la satisfaction des clients. 4 – Assurer la gestion efficace des services de transport aérien et terrestre, de logistique, d’hébergement et de restauration lors des événements de haut niveau de la Banque, tels que les Assemblées annuelles, le Forum sur l’investissement en Afrique, etc. 5 – Veiller à ce que les prestataires de services tiers s’acquittent de leurs tâches conformément aux exigences contractuelles et aux accords de niveau de service. Leadership 1 – Piloter la mise en œuvre efficace et efficiente du programme de travail du Département, en mettant clairement l’accent sur le client. 2 – Conduire l’examen, à l’échelle du Département, des besoins de financement des projets, activités et initiatives du Département et diriger la formulation, la préparation et la présentation de ses budgets annuels d’équipement et d’administration ; veiller à la gestion efficace des ressources budgétaires, dans un souci d’efficacité par rapport aux coûts. 3 – Diriger l’équipe de gestion du Département en pilotant le processus de dotation stratégique en personnel pour s’assurer d’avoir en place, le bon dosage de compétences ; en passant en revue le modèle opérationnel pour s’assurer qu’il est adapté aux objectifs ; en évaluant régulièrement l’équipe dirigeante et en supervisant la gestion globale des performances et les résultats du Département ; et en prenant en charge les besoins de renforcement des capacités du Département avec le soutien du Complexe chargé de la gestion des personnes et des talents. 4 – Apporter une solide expertise dans les domaines techniques liés aux lignes de services du Département (gestion immobilière, passation de marchés et services généraux). Exécution 1 – Réaliser des gains d’efficience afin d’accroître l’efficacité et l’optimisation des ressources dans l’exécution de la mission du Département ; mettre la technologie à profit pour obtenir les résultats voulus. 2 – Diriger et suivre le processus de participation des parties prenantes et la gestion du changement pour s’assurer que l’objectif final de la Banque est atteint, tout en proposant ou en recommandant des mesures correctives. 3 – Veiller à ce que les indicateurs de performance clés fixés pour le Département soient atteints. 4 – Mettre en place des mécanismes adéquats et efficaces de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle dans l’ensemble du Département ; et veiller à ce que le personnel soit responsabilisé en ayant le souci du service au client, les résultats et l’exercice des responsabilités fiduciaires. 5 – Effectuer d’autres fonctions connexes telles que la participation à diverses réunions de comités permanents comme le Comité directeur des investissements en capital, le Comité des Assemblées annuelles, le Comité des achats et les réunions du Conseil d’administration traitant de questions liées à la mission du Département. COMPÉTENCES (Qualifications, expérience et connaissances) : 1 – Être titulaire d’au moins un Master 2 en ingénierie, gestion, administration des affaires ou dans des disciplines connexes. 2 – Justifier d’au moins dix (10) années d’expérience étendue, avec prise de responsabilités progressive dans le secteur privé ou dans une institution financière ou de développement de renommée internationale similaire à la Banque, dont cinq (5) années à un poste de direction. 3 – Posséder une solide expérience professionnelle dans la gestion des biens immobiliers, la prestation de services administratifs, y compris la gestion des installations, les achats et les services d’appui institutionnels. 4 – Avoir une qualification professionnelle en gestion des actifs, gestion des installations, gestion de projet ou en passation de marchés sera un atout supplémentaire, tout comme une compétence dans l’utilisation des systèmes ERP (de préférence SAP) et des logiciels pertinents pour l’administration de projets (SharePoint) et les applications courantes de la Suite Microsoft telles que Word, Excel, Access, PowerPoint. 5 – Démontrer de solides compétences en gestion de projet, une expérience dans la coordination du travail au-delà des limites institutionnelles avec diverses équipes sur des missions complexes et une capacité à piloter des programmes connexes de gestion du changement. 6 – Posséder de solides compétences managériales, y compris en communication interpersonnelle et orientation client. 7 – Être capable de mener des analyses judicieuses (compétences et méthodes) afin de conceptualiser les travaux à venir ou les changements organisationnels et d’élaborer des stratégies de changement, avec notamment une approche stratégique et la capacité de traduire la réflexion stratégique en plan d’action convaincant pour une grande institution internationale. 8 – Être apte à nouer des partenariats avec un large éventail de clients, et à obtenir des résultats répondant aux besoins et aux intérêts à long terme des clients à l’intérieur et l’extérieur de l’institution. 9 – Être capable de collaborer efficacement avec des parties prenantes de haut niveau à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque, d’influencer et de négocier pour obtenir de bons résultats. 10 – Avoir d’excellentes capacités de réflexion stratégique et une aptitude à engager un dialogue de fond sur des questions complexes et à traduire les stratégies en plans opérationnels efficaces et réalisables. 11 – Afficher de solides compétences organisationnelles et une capacité avérée à gérer plusieurs lignes d’activité. 12 – Posséder de solides compétences en matière de communication et de présentation et une capacité à traiter des questions très sensibles au niveau du Conseil d’administration et de la haute Direction, ainsi qu’avec un large éventail d’autres parties prenantes internes ou externes. 13 – Être capable de promouvoir un style de leadership efficace pour instituer et réaliser une performance organisationnelle exceptionnelle et pouvoir assumer plusieurs responsabilités à la fois dans un environnement en constante évolution. 14 – Avoir des aptitudes bien établies pour garantir l’exécution en temps opportun des tâches du Département, en prodiguant des conseils judicieux avec en sus, une rétroaction constructive. 15 – Être apte à constituer et à diriger des équipes motivées et engagées au-delà des cloisonnements fonctionnels et à utiliser le talent et l’expertise des membres de l’équipe de manière productive. 16 – Avoir de solides relations interpersonnelles ; être capable d’exercer son influence et d’inspirer confiance. 17 – Avoir d’excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais ou en français, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue.