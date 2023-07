L’OHADA recrute !

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est une organisation panafricaine d’intégration juridique. Elle œuvre, depuis 30 ans, pour la

sécurisation juridique des investisseurs et des entreprises au sein de ses 17 États membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire,

Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo.

Pour les besoins de ses services, l’OHADA recherche des femmes et des hommes hautement

qualifiés pour divers postes internationaux au sein de ses institutions à Yaoundé, Abidjan et

Porto-Novo :

Pour le Secrétariat Permanent de l’OHADA – Postes basés à Yaoundé (Cameroun)

– Un Directeur des affaires juridiques, de la documentation et de la communication

– Un Directeur des ressources humaines, du matériel et de l’administration générale

– Un Directeur financier et comptable

– Un Responsable des systèmes d’information

– Un Auditeur interne

Pour la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Postes basés à Abidjan (Côte d’Ivoire)

– Un Secrétaire général du centre d’arbitrage

– Un Greffier en chef

– Trois Juristes référendaires

– Un Documentaliste en chef

Pour l’École Régionale Supérieure de la Magistrature – Postes basés à Port-Novo (Bénin)

– Un Directeur des études

– Un Directeur de la recherche et de la documentation

– Un Juriste traducteur interprète français-anglais-français

– Un Juriste traducteur interprète français-espagnol-français

– Un Juriste traducteur interprète français-portugais-français

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 26 juillet 2023 aux adresses électroniques indiquées pour chaque poste dans le tableau ci-après, en précisant en objet du

courriel le poste visé. La composition des dossiers de candidature et les fiches de postes sont disponibles sur www.ohada.org, www.ohada.com et https://www.fthm.online/

Adresses e-mails pour la réception des candidatures pour chaque profil