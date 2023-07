LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement qui œuvre pour la croissance économique et le progrès social en Afrique. Elle compte 81 États membres, dont 54 pays africains (pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour mieux se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2023-2032) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour accélérer l’obtention de résultats en Afrique ont été définis, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines.

LE COMPLEXE : La Vice-présidence (ECVP) est principalement chargée d’amener le Groupe de la Banque à donner la priorité la production, l’analyse, la diffusion, le courtage et la mise en œuvre de solutions du savoir pertinentes dans toutes les priorités opérationnelles des High 5 et les thèmes transversaux de sa Stratégie décennale. Ces solutions doivent répondre clairement aux problèmes de développement prioritaires qui se posent aux PMR, individuellement ou collectivement et qui appellent l’implication de ces derniers, tant dans leur planification que dans leur mise en œuvre. Au nombre de ces solutions figurent : i) les recherches concernant les principaux problèmes de développement de l’Afrique et leur lien avec la gouvernance économique mondiale

et les autres biens publics mondiaux majeurs ; ii) les diagnostics pays et les perspectives d’avenir ;

iii) le dialogue sur les politiques et les services consultatifs ; iv) les activités liées au savoir économique, sectoriel et thématique ; v) l’amélioration des systèmes statistiques nationaux et sous-régionaux ; vi) la préparation, la conception et l’appui à la mise en œuvre des opérations de gestion des finances publiques et de gouvernance ; vii) le renforcement des capacités pour la formulation et la mise en œuvre de politiques ; viii) l’assistance technique et les conseils relatifs à la gestion des ressources naturelles par les PMR

et ; vii) la diffusion du savoir et l’établissement de réseaux du savoir aux niveaux national, régional, et interrégional.

DÉPARTEMENT/DIVISION : Le mandat du Département des économies pays est de positionner la Banque au centre des stratégies nationales et régionales, des dialogues sur les politiques et des opérations basés sur les connaissances socio-économiques, à travers i) les documents de stratégie pays : le département pilote les activités dans le domaine du savoir qui alimentent la production de documents de stratégie pays et régionale, y compris les documents de stratégie pays, les documents de stratégie d’intégration régionale, les notes de diagnostic pays et les notes de diagnostic régionales pour orienter les programmes de prêt pays ; ii) les rapports économiques régionaux et nationaux : le département produit les rapports sur les perspectives économiques régionales, les rapports sur les pays et les notes sur les perspectives économiques en Afrique pour faire le point sur l’évolution économique, politique et sociale des pays ; iii) le dialogue sur les politiques : le département joue un rôle clé dans les dialogues sur les politiques pays et régionales et dans la collaboration de la Banque avec d’autres partenaires de développement, notamment en participant aux groupes thématiques pays conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au Plan d’action d’Accra ; iv) les études économiques et sectorielles : le département dirige la recherche et l’analyse sur les questions économiques et sectorielles au niveau pays afin de guider la conception de la stratégie et des programmes de la Banque dans les pays. Le Département des économies pays est composé de deux (2) divisions, supervisées chacune par un chef de division : la Division 1 (ECCE.1) couvre l’Afrique centrale, l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest, et la Division 2 (ECCE.2) couvre le Nigeria, l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. Les deux (2) Chefs de division sont placés sous l’autorité du Directeur du Département des économies pays.

LE POSTE : Sous la responsabilité du Directeur/Directrice, le Département des économies pays vise les principaux objectifs de travail suivants : 1 – Mettre en œuvre le nouveau mandat du nouveau Modèle de développement et de prestation de services (DBDM) relatif au renforcement des liens entre les connaissances économiques et les opérations de la Banque. 2 – Gérer, coordonner, assurer la qualité du travail des économistes spécialistes en chef et économistes pays, qui ont été transférés au Complexe ECVP dans le cadre des efforts déployés par la Banque pour améliorer l’impact sur le développement de ses opérations dans le cadre du DBDM. 3 – Assurer l’harmonisation des approches et outils utilisés par les économistes spécialistes en chef/pays de la Banque.

PRINCIPALES FONCTIONS : Sous la supervision générale du Chef économiste et Vice-président, le/la Directeur/Directrice du Département des économies pays assumera les fonctions suivantes : 1 – Élaborer et mettre en œuvre des évaluations économiques pays de haute qualité pouvant être publiées et axées sur la croissance soutenue et la création d’emplois, en s’appuyant sur les ressources du département et la collaboration de l’ensemble du Groupe de la Banque africaine de développement. 2 – Travailler en étroite collaboration avec les départements d’ECVP pour faire en sorte que les Cinq grandes priorités, guident l’engagement auprès des pays de la BAD et ses services consultatifs dans la promotion de la réalisation des objectifs de développement. 3 – S’engager avec les directions régionales de la Banque et d’autres unités du Groupe de la Banque pour soutenir la formulation de la stratégie et le dialogue sur les politiques, grâce à diverses activités visant à réaliser les High 5. 4 – S’assurer que la direction de la Banque africaine de développement ainsi que les équipes chargées des projets d’investissement et de conseil s’appuient sur une expertise et des analyses économiques pays de grande qualité et sur un soutien opérationnel. 5 – Mettre en place un solide réseau de collaboration et de coordination sur les économies pays à l’échelle de la Banque ainsi qu’avec des équipes opérationnelles au sein du Groupe de la Banque mondiale, du FMI, des instituts de recherche économique et d’autres organisations, y compris des groupes de réflexion et des organisations du secteur privé en Afrique. 6 – Collaborer avec le Vice-président chargé de la gouvernance économique et de la gestion des connaissances et en partenariat avec l’équipe de direction d’ECVP pour assurer la réalisation des priorités stratégiques clés du Complexe en harmonie avec la stratégie globale de la Banque. 7 – Travailler en étroite collaboration avec le Directeur de l’Institut africain de développement (ECAD) pour mettre au point de nouvelles façons de renforcer et de conserver des capacités de conception et de mise en œuvre de politiques économiques dans les pays africains. 8 – Exécuter le programme de travail convenu grâce à l’utilisation rentable des ressources et assurer la livraison en temps opportun de produits de haute qualité. 9 – Gérer le département et son personnel selon des normes modernes et à un haut niveau de performance, en accordant une attention particulière aux objectifs de diversité. 10 – Susciter et inspirer l’excellence technique au sein du département en créant un environnement d’apprentissage, d’innovation et de partage des connaissances. 11 – Piloter la préparation de documents de stratégie pays analytiques, pertinents pour chaque pays et fondés sur les connaissances. 12 – Veiller à ce que les meilleures recherches économiques générées par le Département de la politique macroéconomique, prévisions et recherche et d’autres sources à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque soient personnalisées en vue de solutions de politique économique adaptées aux circonstances particulières de chaque pays membre régional. 13 – Diriger la production de conseils stratégiques pertinents, en temps utile, analytiquement solides et fiables pour les pays membres régionaux, ainsi que de rapports phares sur les questions économiques nationales. 14 – Suivre les conditions et les politiques économiques dans les pays membres régionaux et donner aux décideurs des perspectives bien documentées sur l’évolution de leurs économies. 15 – Nouer des partenariats avec les autres départements en charge des connaissances au sein du Complexe, et à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque, afin de s’assurer que le plus haut niveau de connaissance est pris en compte dans la conception des stratégies et des opérations de la Banque. 16 – Élaborer et assurer la mise en œuvre effective d’approches, d’outils et de normes de qualité harmonisés à l’usage des économistes, spécialistes en chef et économistes pays de la Banque pour renforcer l’efficacité des stratégies et des opérations de la Banque dans le domaine du développement.

COMPÉTENCES (Qualifications, expérience et connaissances) : 1 – Être titulaire au moins d’un doctorat / PhD délivré par une université réputée en économie, macroéconomie appliquée ou autre discipline pertinente. 2 – Avoir un minimum de dix (10) années d’expérience hautement pertinente, dont cinq (05) années à des postes de responsabilité dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies pays et régionales, l’analyse et le suivi des conditions et politiques macroéconomiques et sociales aux niveaux national et régional et l’élaboration et la mise en œuvre des politiques opérationnelles dans une institution multilatérale de financement du développement, un organisme gouvernemental ou une organisation réputée. 3 – Être capable d’exécuter une analyse macroéconomique solide. 4 – Être capable d’identifier les besoins de réformes économiques, d’élaborer et d’évaluer les mesures de réforme économique requises. 5 – Être capable de se familiariser rapidement avec les sujets. 6 – L’expérience du secteur privé constitue un atout supplémentaire.. 7 – Faire preuve d’innovation et de créativité. 8 – Avoir de solides compétences en matière de communication. 9 – Avoir une bonne approche-client. 10 – Avoir des aptitudes à résoudre des problèmes. 11 – Être apte à travailler en équipe et à nouer des relations. 12 – Avoir des compétences en matière d’efficacité opérationnelle . 13 – Avoir une capacité avérée à constituer et diriger une équipe formée de membres du personnel motivés et à tirer parti de leur talent et expertise de façon productive. 14 – Être capable d’engager et de gérer des innovations et de susciter des changements. 15 – Être capable de communiquer efficacement (à l’écrit et à l’oral) en anglais ou en français, et avoir avec une connaissance pratique de l’autre langue.