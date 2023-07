LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement, qui promeut la croissance économique et le progrès social à travers le continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour mieux se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2023-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique ont été définis, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines.

LE COMPLEXE :

La Vice-présidence (ECVP) est principalement chargée d’amener le Groupe de la Banque à donner la priorité à la production, l’analyse, la diffusion, le courtage et la mise en œuvre de solutions du savoir pertinentes dans toutes les priorités opérationnelles des High 5 et les thèmes transversaux de sa Stratégie décennale. Ces solutions doivent répondre clairement aux problèmes de développement prioritaires qui se posent aux PMR, individuellement ou collectivement, et qui appellent l’implication de ces derniers, tant dans leur planification que dans leur mise en œuvre. Les principaux domaines d’intervention du complexe sont les suivants : i) les recherches concernant les principaux problèmes de développement de l’Afrique et leur lien avec la gouvernance économique mondiale et les autres biens publics mondiaux majeurs ; ii) les diagnostics pays et les perspectives d’avenir ; iii) le dialogue sur les politiques et les services consultatifs ; iv) les activités liées au savoir économique, sectoriel et thématique ; v) l’amélioration des systèmes statistiques nationaux et sous-régionaux ; vi) la préparation, la conception et l’appui à la mise en œuvre des opérations de gestion des finances publiques et de gouvernance ; vii) le renforcement des capacités pour la formulation et la mise en œuvre de politiques ; viii) l’assistance technique et les conseils relatifs à la gestion des ressources naturelles par les PMR ; et vii) la diffusion du savoir et l’établissement de réseaux du savoir aux niveaux national, régional, et interrégional.



LE DÉPARTEMENT/LA DIVISION : L’Institut africain de développement coordonne et supervise les activités de renforcement des capacités au sein du Groupe de la Banque et les interventions de la Banque en matière de renforcement des capacités (formation, assistance technique et dialogue politique) dans les pays membres régionaux (PMR) pour améliorer l’efficacité du développement dans ces pays. Le Département pilote la mise en œuvre de plusieurs initiatives phares de la Banque, notamment l’Académie de gestion des finances publiques (PFMA), la formation des cadres sur la gestion des politiques macroéconomiques en Afrique (MEMA), le dialogue de la Communauté de pratique mondiale (G-CoP) de la Banque, le cycle des séminaires des conférenciers éminents Kofi A. Annan (ESLS) et l’Indice de prestation des services publics en Afrique (PSDI). Département compte en son sein trois divisions : i) la Division de l’élaboration des programmes (ECAD.1), ii) la Division de la gestion des politiques (ECAD.2) et iii) la Division de la gestion du savoir et des services d’information (ECAD.3), chacune étant dirigée par un Chef de division qui relève du Directeur.



LE POSTE : Le/La Directeur/Directrice de l’Institut africain de développement aura pour mission d’élaborer, de coordonner et de superviser le programme de la Banque en matière de développement des capacités et les activités y afférentes auprès de ses clients. Il/elle sera appelé(e) à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies et des politiques de renforcement des capacités de la Banque afin d’accélérer l’efficacité des opérations de la Banque en matière de développement dans les PMR, par le renforcement des capacités institutionnelles de ses clients.



PRINCIPALES FONCTIONS : Sous la supervision et la direction du Chef économiste et Vice-président chargé de la gouvernance économique et de la gestion des connaissances, le/la Directeur/Directrice devra s’acquitter des responsabilités suivantes :



a) Stratégie de renforcement des capacités 1 – Actualiser et mettre en œuvre le cadre de la Banque pour le renforcement des capacités, notamment en ce qui concerne les objectifs, le champ d’application, la définition des priorités, le partenariat avec d’autres acteurs du développement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation. 2 – Actualiser et mettre en œuvre la stratégie de la Banque en matière d’assistance technique et de formation, en mettant plus clairement l’accent sur les résultats et l’amélioration des résultats dans les pays membres régionaux, dans le but de renforcer les institutions locales et d’améliorer les compétences des fonctionnaires intervenant dans les domaines stratégiques. 3 – Concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi d’un plan d’action visant à aider les pays membres régionaux à renforcer les politiques et les cadres institutionnels afin de diversifier leurs économies, de stimuler la croissance économique et de créer des emplois décents. b) Validation et exécution du programme de travail 1 – Examiner et valider les objectifs et le programme de travail du Département, en veillant à l’alignement des activités sur les priorités stratégiques de la Banque, du Complexe et du Département. 2 – Examiner et valider le budget et sa mise en œuvre effective. 3 – Rendre compte de l’exécution du programme de travail et proposer des solutions de rechange et des mesures correctives le cas échéant. 4 – Contribuer activement à la conception et au suivi des indicateurs clés de performance du Département. c) Supervision technique des activités du Département 1 – Travailler en étroite collaboration avec les départements régionaux et sectoriels de la Banque ; notamment ceux qui sont responsables des statistiques et de la recherche sur le développement pour identifier et évaluer les défis et les besoins prioritaires des pays membres régionaux en matière de renforcement des capacités. 2 – Gérer les ressources de la Banque consacrées au renforcement des capacités pour améliorer l’efficacité opérationnelle et institutionnelle dans la réalisation des objectifs de développement, tout en supervisant l’exécution du budget administratif du département. 3 – Fournir à la Banque et à ses clients des services consultatifs en matière de renforcement des capacités et des outils d’orientation et d’assurance de la qualité pour garantir l’efficacité des opérations et contribuer à une plus grande durabilité des résultats en matière de développement dans les pays membres régionaux. 4 – Jouer un rôle de premier plan dans la conception, la mise en œuvre et la supervision de programmes de renforcement des capacités de qualité supérieure en lien avec les High 5, y compris le matériel didactique et les supports audiovisuels, pour contribuer au renforcement de l’appropriation par les pays membres régionaux des résultats en matière de développement. 5 – Travailler en collaboration avec l’Unité chargée de la mobilisation des ressources et des partenariats pour identifier les sources bilatérales de fonds à mobiliser à des fins de formation. 6 – Superviser l’établissement des rapports annuels sur les réalisations de la Banque en matière de renforcement des capacités. 7 – Assurer l’intérim du Vice-président du Complexe de la gouvernance économique et de la gestion des connaissances le cas échéant. 8 – S’acquitter de toute autre tâche qui lui serait confiée par le Vice-président. d) Diffusion du savoir 1 – Contribuer à l’enrichissement des connaissances et bonnes pratiques en matière de développement des capacités au sein de la communauté de développement, en supervisant la réalisation des évaluations au titre du développement des capacités et des résultats. 2 – Coordonner le programme des éminents conférenciers en identifiant des orateurs prestigieux et en suscitant leur intérêt. 3 – Aider le Département de la politique macroéconomique, des prévisions et de la recherche à planifier et organiser la Conférence économique africaine annuelle. 4 – Diriger l’élaboration des outils d’évaluation et d’appréciation du développement des capacités, y compris des outils d’apprentissage en ligne, à utiliser dans le cadre des opérations de la Banque. 5 – Superviser la diffusion des connaissances auprès du personnel et des clients de la Banque au moyen des plateformes virtuelles de celle-ci, en particulier du Centre du savoir et des ressources virtuelles (KVRC). e) Gestion des personnes et des talents 1 – Veiller à ce que le Département dispose du dosage approprié des compétences à tout moment en vue d’une réalisation efficace des objectifs définis dans son programme de travail. 2 – Examiner et valider les besoins en personnel du Département et élaborer, en collaboration avec le département responsable des ressources humaines, les plans de recrutement nécessaires. 3 – Évaluer les performances et le potentiel du personnel et déterminer les besoins en formation. 4 – Mettre en place, avec l’aide du département responsable des ressources humaines, des mécanismes de gestion des talents, pour constituer une réserve de talents pour le Département en vue de la continuité des activités. 5 – Prévoir une délégation efficace des responsabilités, en donnant au personnel les moyens d’agir à tous les niveaux.

CRITÈRES DE SÉLECTION (compétences, expérience, connaissances) : 1 – Être titulaire d’au moins un Ph.D. en économie, en politique publique, en gouvernance ou en développement international, avec une expérience de haut niveau dans la résolution des problèmes liés au développement dans les pays africains, acquise de préférence au sein de diverses agences de développement bilatérales, multilatérales ou régionales. 2 – Justifier d’un minimum de dix (10) années d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine du développement des capacités, dont au moins cinq (5) années à des postes de direction. 3 – Jouir d’une parfaite connaissance et avoir une bonne compréhension des besoins en renforcement des capacités dans les pays africains. 4 – Avoir une aptitude avérée à exercer son leadership dans la conception de programmes de formation, l’élaboration de supports de formation et la gestion d’une institution de développement des capacités ou de formation. 5 – Avoir une bonne connaissance des questions économiques et de développement en Afrique ; une prédisposition à la réflexion stratégique ; et disposer d’une forte capacité à analyser des situations du point de vue des parties prenantes et à traduire de la réflexion stratégique en action. 6 – Avoir la capacité de nouer et de gérer des partenariats stratégiques avec un état d’esprit axé sur les résultats. 7 – Posséder une forte capacité à traduire les défis de développement en possibilités d’exploitation des connaissances avec une solide connaissance de l’andragogie. 8 – Posséder de solides compétences en matière d’analyse et avoir le sens de la négociation et des aptitudes élevées en matière de suivi et d’évaluation. 9 – Démontrer une forte capacité à conceptualiser de nouvelles approches et à innover dans le domaine du renforcement des capacités, ainsi qu’à mettre au point du matériel de formation facile à utiliser. 10 – Avoir d’excellentes aptitudes en communication écrite et orale en anglais et/ou en français avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue. 11 – Maîtriser l’utilisation des applications courantes de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) ; la connaissance de SAP est particulièrement souhaitable.