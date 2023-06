AFRICSEARCH RECRUTE POUR LE CENTRE DE LEADERSHIP ET DE L’ENTREPRENARIAT (CLE)

UN (E) DIRECTEUR/DIRECTRICE GENERAL(E)

CONTEXTE :

Le Ministère Délégué de l’Economie Numérique et de l’Innovation (MDENI) a été créé en mai 2021 avec pour mission de transformer l’Administration, l’Economie et de faire du numérique le moteur de croissance de Djibouti.

Inauguré en décembre 2018, et sous la tutelle du Ministère Délégué de l’Economie Numérique et de l’Innovation (MDENI), le Centre de Leadership et de l’Entreprenariat (CLE) est la première pépinière d’entreprises et la consécration des efforts du gouvernement djiboutien dans la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes à travers l’innovation technologique et la diversification du tissu économique.

Le Centre de Leadership et de l’Entreprenariat (CLE) est un établissement public à caractère industriel et commercial disposant de l’autonomie administrative et financière. Acteur incontournable de l’écosystème économique et industriel djiboutien, le CLE a pour mission d’accompagner les entrepreneurs dans leur démarche de création et de développement de start up.

Engagé dans une démarche de transformation de l’économie, de promotion de l’emploi et de création accélérée d’entreprises, le Ministère Délégué de l’Economie Numérique et de l’Innovation (MDENI) lance un appel à candidature pour recruter un Directeur Général pour le Centre de Leadership et de l’Entreprenariat (CLE).

RESPONSABILITES ET MISSIONS :

Objectifs du poste :

Sous la tutelle du Ministère Délégué de l’Economie Numérique et de l’Innovation (MDENI), en étroite collaboration avec les différents acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat et l’innovation ; et en cohérence avec la politique du Ministère en matière d’entrepreneuriat et d’innovation, le Directeur Général (F/H) assure la gestion du CLE et veille à l’exécution des décisions du Conseil d’Administration.

Responsabilités et missions

Mise en place et exécution de la stratégie Gestion du Centre Management et Gestion des Ressources Humaines Gestion financière du centre Mobilisation de ressources Mise en œuvre des activités du Centre Mise en place de programmes de renforcement de capacités pour les entrepreneurs Gestion des relations avec les autorités de tutelle Représentation et promotion du Centre à Djibouti et à l’international

Consulter la totalité de la fiche de poste en cliquant sur le lien suivant : https://drive.google.com/file/d/1H3pjA58kAIo8Lflp838jQ1qhz_IaJaXL/view?usp=sharing

PROFIL RECHERCHE :

Education :

Vous êtes titulaire d’un diplôme Universitaire de type Bac 4/5 en gestion, droit, économie, marketing, finances ou équivalent.

Experience:

Vous justifiez :

De 10 ans minimum à un poste similaire ;

D’une solide expérience dans la gestion des projets ;

D’une bonne expérience en analyse de business plan.

Compétences et qualités requises :

Vous avez une forte culture entrepreneuriale ;

Vous avez un esprit d’innovation ;

Vous avez un leadership confirmé ;

Vous avez de bonnes capacités relationnelles ;

Vous êtes méthodique, structuré (e) et organisé(e) et avez de fortes capacités d’écoute

Vous avez d’excellentes capacités de communication orales et écrite ;

Vous maîtrisez le Français, l’Anglais, l’Arabe et les outils informatiques.

LOCALISATION DU POSTE

Le poste est basé au siège du CLE sis à Djibouti, Quartier 6 zone aménagée.

COMMENT POSTULER ?

Votre dossier de candidature composé des éléments ci-dessous énumérés est à adresser au cabinet de recrutement Africsearch avant le 30 juin à l’adresse email suivante : recrutementgroup@africsearchgroup.com

Les personnes intéressées devront soumettre un dossier de candidature comprenant :

Une lettre de motivation adressée au Directeur Général (PI) du CLE ; Un curriculum vitae détaillé comportant des informations confirmant les qualifications et expériences pertinentes pour la mission ; Une copie du diplôme certifiée conforme à l’original ; Une copie des certificats/attestations de travail, attestations de formation et de tous autres documents justifiant des compétences pour la mission.

La candidature ainsi que toute la correspondance la constituant devra être rédigée en langue française avec la mention du poste souhaité « Recrutement d’un Directeur General au sein du CLE ».