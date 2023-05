NSRH CONSULTING recrute pour la Commission Climat pour la Région Sahel (CCRS) dans le cadre du renforcement de son équipe :

« La Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS) est une organisation intergouvernementale basée à Niamey (Niger). Elle est chargée notamment, de la coordination et du suivi des initiatives prioritaires dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques et du développement durable. La CCRS regroupe 17 pays membres à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo-Verde, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Djibouti, l’Erythrée, l’Ethiopie, la Gambie, la Guinée, le Mali, le Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad.

« LES POSTES A POUVOIR :