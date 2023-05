AFRICSEARCH RECRUTE POUR LE COMPTE D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE TYPE PARTICULIER :

01 DIRECTEUR COMMUNICATION H/F

Missions principales : Le/La tenant(e) du poste a pour mission de concevoir une image de marque et d’établir un plan de communication national et international pour la Holding et ses filiales. Il/Elle devra également élaborer et mettre en œuvre une stratégie marketing adaptée aux différentes parties prenantes de l’établissement : les entreprenants, PME et ETI en général, les firmes des segments prioritaires, ainsi que les partenaires potentiels (techniques, financiers, institutionnels).

01 DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F)

Missions principales : Il/Elle a pour mission d’assurer la gestion administrative et financière de l’établissement selon les choix stratégiques adoptés par les instances dirigeantes et les réglementations financières, fiscales et commerciales en vigueur.

Cette direction sera responsable du contrôle de gestion, de la gestion des achats, de la logistique, de la sécurité et des bâtiments (entretien et maintenance) à Abidjan et à l’intérieur du pays. Elle aura également à charge la gestion du parc automobile et la mise en œuvre de la politique d’attraction et de rétention des talents.

01 DIRECTEUR STRATEGIE, INNOVATION ET DECENTRALISATION (H/F)

Missions principales : Le/La tenant(e) du poste a pour mission de mettre en œuvre la stratégie et les initiatives d’innovation de l’établissement et de développer et suivre l’exécution des projets phares. Il/Elle mettra en place un programme de suivi-évaluation pour s’assurer que les actions menées concourent à l’atteinte des résultats et prendre les mesures nécessaires pour pallier les retards et insuffisances. A cet effet, Il/Elle assure en autres :

– Le suivi et l’évaluation des entreprises de l’établissement (accompagnement et développement de produits et services) ;

– Le climat des Affaires, l’analyse et l’évaluation des politiques, et la mesure de l’impact des programmes sur la création d’emplois ;

– La gestion de la transformation numérique de la Holding et des filiales (expérience client, dématérialisation des produits et services, insight consommateurs…) ;

– La mise en œuvre la politique de l’établissement en matière de décentralisation et de développement du tissu entrepreneurial des collectivités locales.

Les candidat(e)s intéressé(e)s et correspondant aux profils sont priés d’envoyer leur CV détaillé ainsi qu’une lettre de motivation en précisant le poste auquel ils postulent avant le 05 juin 2023 à l’adresse e-mail suivante : infoci@africsearch.com