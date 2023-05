LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement qui œuvre pour la croissance économique et le progrès social en Afrique. Elle compte 81 États membres, dont 54 pays africains (pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour mieux se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2023-2032) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour accélérer l’obtention de résultats en Afrique ont été définis, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. LE COMPLEXE : La Vice-présidence (ECVP) est principalement chargée d’amener le Groupe de la Banque à donner la priorité la production, l’analyse, la diffusion, le courtage et la mise en œuvre de solutions du savoir pertinentes dans toutes les priorités opérationnelles des High 5 et les thèmes transversaux de sa Stratégie décennale. Ces solutions doivent répondre clairement aux problèmes de développement prioritaires qui se posent aux PMR, individuellement ou collectivement et qui appellent l’implication de ces derniers, tant dans leur planification que dans leur mise en œuvre. Au nombre de ces solutions figurent : i) les recherches concernant les principaux problèmes de développement de l’Afrique et leur lien avec la gouvernance économique mondiale

et les autres biens publics mondiaux majeurs ; ii) les diagnostics pays et les perspectives d’avenir ;

iii) le dialogue sur les politiques et les services consultatifs ; iv) les activités liées au savoir économique, sectoriel et thématique ; v) l’amélioration des systèmes statistiques nationaux et sous-régionaux ; vi) la préparation, la conception et l’appui à la mise en œuvre des opérations de gestion des finances publiques et de gouvernance ; vii) le renforcement des capacités pour la formulation et la mise en œuvre de politiques ; viii) l’assistance technique et les conseils relatifs à la gestion des ressources naturelles par les PMR

et ; vii) la diffusion du savoir et l’établissement de réseaux du savoir aux niveaux national, régional, et interrégional. DÉPARTEMENT/DIVISION : Le Département, Politique macroéconomique, prévisions et recherche (ECMR) est dédié à la recherche sur les principaux problèmes de développement de l’Afrique et leur lien avec la gouvernance économique mondiale et les autres biens publics mondiaux majeurs. Il fournit des informations sur la recherche économique pour renforcer l’efficacité opérationnelle de la Banque dans les pays membres régionaux grâce à des analyses rigoureuses des politiques microéconomiques et macroéconomiques, un dialogue sur les politiques et une assistance technique mis en œuvre en collaboration avec d’autres départements du Complexe de la Vice-présidence, Gouvernance économique et gestion des connaissances (ECVP), et d’autres complexes sectoriels du Groupe de la Banque afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Banque dans la réalisation des High 5. Les activités du Département s’articulent autour de la politique macroéconomique, de la soutenabilité de la dette et des prévisions d’une part, et de l’impact microéconomique, institutionnel et sur le développement d’autre part. La Division, Impact microéconomique, institutionnel et sur le développement (ECMR.2) travaille essentiellement sur la recherche microéconomique visant à améliorer l’efficacité des opérations de la Banque. La Division s’occupe des évaluations de la Banque concernant les avantages supplémentaires des projets pour le développement et la fourniture de solutions liées au savoir pour améliorer l’efficacité du développement des infrastructures, le développement du secteur privé, les organisations industrielles, la gouvernance, la compétitivité et le climat d’investissement, l’agriculture, les institutions et l’intégration régionale pour toutes les priorités relevant des High 5 de la Banque. ECMR.2 est l’ancrage institutionnel de l’évaluation ex ante de l’additionnalité et des résultats en matière de développement (ADOA) et de l’évaluation de l’impact des opérations de la Banque. Elle constitue ainsi un élément essentiel du cadre de résultats de la Banque et le principal outil d’intégration des résultats en matière de développement dans les opérations de la Banque. La Division travaille en étroite collaboration avec les complexes sectoriels du Groupe de la Banque (Agriculture et développement humain – AHVP ; Électricité, énergie, changement climatique et croissance verte – PEVP ; Industrialisation et développement du secteur privé – PIVP ; Intégration régionale et commerce – RDVP) et le Centre africain de gestion des ressources naturelles et d’investissement (ECNR), entre autres. LE POSTE : Sous la supervision et l’autorité du Directeur, Politique économique, prévisions et recherche (ECMR), le/la Chef(fe) de la Division chargée de l’impact microéconomique, institutionnel et sur le développement (ECMR.2) assumera les fonctions suivantes : 1. Concevoir et mener un programme de recherche et d’analyses sectorielles sur les principales questions de développement microéconomique dans le cadre des priorités des High 5 du Groupe de la Banque à l’appui des investissements dans les infrastructures productives des pays africains. 2. Apporter un appui technique et des conseils aux équipes d’évaluation de projets et soutenir les opérations en utilisant l’évaluation ex ante de l’additionnalité et des résultats en matière de développement (ADOA) et l’évaluation de l’impact des opérations de la Banque. 3. Faire preuve de leadership et être une source d’inspiration dans la réalisation de recherches et d’analyses de qualité sur le développement économique de l’Afrique ; l’accent sera mis sur la microéconomie et l’analyse de l’impact sur le développement au sein de la Banque, avec pour objectif d’améliorer la portée et les normes des opérations de la Banque, le travail économique et sectoriel et le dialogue sur les politiques avec les PMR. 4. Renforcer la capacité de la Banque à poser des questions cruciales pour le développement de l’Afrique et à concevoir des solutions par la production de rapports phares et de documents de travail consacrés à ces questions. 5. Fournir des contributions techniques aux rapports phares du Groupe de la Banque et aux études économiques et sectorielles, conformément aux instructions du Directeur, ECMR ou du Vice-président, ECVP. 6. Communiquer régulièrement des rapports sur les informations économiques et des notes d’information à la haute Direction, au besoin. 7. Prendre au programme d’assistance technique et au dialogue sur les politiques de la Banque dans les secteurs concernés, au besoin. PRINCIPALES FONCTIONS : Sous la supervision du Directeur, Politique macroéconomique, prévisions et recherche (ECMR), le/la Chef (fe) de la Division, Impact microéconomique, institutionnel et sur le développement (ECMR.2) aura les tâches suivantes : A- Validation du programme de travail et exécution des activités de la Division : 1. Examiner et valider les objectifs et le programme d’activités de la Division, en veillant à l’alignement sur les priorités stratégiques de la Banque, du Complexe et du Département. 2. Examiner le budget, le valider et veiller à son exécution effective. 3. Élaborer les indicateurs de performance clés et en assurer le suivi pour améliorer la performance de la Division. 4. Mener les évaluations lors du recrutement du personnel qualifié pour la Division. 5. Évaluer les performances professionnelles/le potentiel des membres du personnel et déterminer les besoins en formation. 6. Assurer le suivi de l’exécution du programme de travail de la Division et introduire des changements, si nécessaire, de sorte à atteindre les objectifs du programme de travail. B – Planifier, gérer, organiser et entreprendre des activités liées à la conduite des recherches sur les impacts microéconomiques, institutionnels et sur le développement, conformément aux High 5. Il s’agit notamment de : 1. Piloter les analyses de recherche et d’autres travaux d’analyse sur les questions microéconomiques liées aux High 5 pour éclairer les pays membres régionaux et les opérations du Groupe de la Banque. 2. Mener les analyses visant à appuyer les opérations de la Banque par l’évaluation ex ante de l’additionnalité et des résultats en matière de développement et des exercices d’évaluation d’impact. 3. Piloter toute révision nécessaire du cadre de l’additionnalité et des résultats en matière de développement (ADOA), sur la base de l’expérience de mise en œuvre et des enseignements tirés auprès d’autres institutions de financement du développement (IFD). 4. Faire preuve de leadership dans les conseils à prodiguer au titre des autres projets et travaux stratégiques de la Banque pour s’assurer qu’ils s’inscrivent dans la pensée et les pratiques actuelles en matière de développement par rapport aux opérations non souveraines. 5. Présenter une analyse des économies des pays membres régionaux en utilisant les outils et techniques appropriés et en évaluant les stratégies de développement régionales et continentales. 6. Participer à l’élaboration et à la préparation des résultats de recherche du Département et des publications phares, y compris les rapports sur les perspectives économiques en Afrique (PEA), les rapports sur les perspectives économiques régionales (PEER), les rapports sur les perspectives des pays (CFR), et d’autres initiatives spéciales du Groupe de la Banque, au besoin. 7. Communiquer régulièrement des rapports sur les informations économiques et des notes d’information à la haute Direction, selon les besoins. 8. Promouvoir la collaboration et entretenir de bonnes relations avec les institutions œuvrant dans le domaine de la recherche économique et des politiques de développement, surtout celles en rapport avec l’Afrique. 9. Faciliter la production, la diffusion et l’échange de connaissances sur les questions de développement de l’Afrique à travers des rapports et des publications importants ; participer à des séminaires internationaux et régionaux et organiser des ateliers et des programmes de formation pertinents sous les auspices de la Banque. 10. Travailler avec l’Institut africain de développement (ECAD) pour promouvoir des liens plus étroits avec les universités et les organismes de recherche africains ainsi qu’avec d’autres institutions de recherche ailleurs et avec des institutions partenaires telles que la Commission économique pour l’Afrique (CEA), la Banque mondiale/SFI et le Fonds monétaire international (FMI), l’objectif étant d’entreprendre des programmes de recherche en collaboration dans la mesure du possible et d’échanger des ensembles de données. 11. Apporter au Bureau de l’Économiste en chef, une assistance dans sa mission de conseils auprès du Président et de la haute Direction de la Banque sur les questions socioéconomiques, le financement du développement durable, l’additionnalité, les résultats en matière de développement et l’évaluation de l’impact en Afrique. 12. Passer en revue et clarifier les principales déclarations et notes préparées par la Division à l’intention du Président et de la haute Direction sur toutes les questions microéconomiques. 13. Fournir des conseils et un encadrement au personnel de la Division et à celui d’autres complexes menant des études économiques et sectorielles portant sur l’impact microéconomique, institutionnel et sur le développement. 14. Gérer les ressources humaines et financières de manière à ne pas entraver les activités principales de la Division. 15. Établir une collaboration efficace avec les autres unités de la Banque, les agences internationales ainsi qu’avec les partenaires de développement bilatéraux dans la recherche de solutions pour le développement de l’Afrique. C – Gestion des personnes et des talents 1. Veiller à ce que la Division dispose de spécialistes sectoriels appropriés pour chaque priorité des High 5 et du bouquet de compétences nécessaires pour produire des impacts transformateurs à tout moment, afin de réaliser efficacement les objectifs définis dans le programme de travail. 2. Évaluer les performances professionnelles/le potentiel du personnel et déterminer les besoins en formation. 3. Mettre en place, avec l’appui du département des Ressources humaines, des mécanismes de responsabilisation et de gestion des talents, à l’effet de constituer un vivier de talents pour le département et assurer la continuité des activités. D – Représenter la Banque lors de conférences, de séminaires et d’ateliers internationaux et régionaux, le cas échéant ou sur délégation de la haute Direction de la Banque et de la Direction de ECVP/ECMR. E. Effectuer d’autres tâches confiées par la Direction de ECVP/ECMR et la haute Direction de la Banque. COMPÉTENCES (qualifications, expérience et connaissances) : 1. Être titulaire d’au moins d’un Master 2 en économie, en finance ou dans une discipline connexe. Un doctorat dans ces domaines constituera un atout supplémentaire. 2. Justifier d’au moins huit (8) années d’expérience sur les questions microéconomiques liées aux secteurs des High 5 ; l’analyse et/ou le suivi et évaluation de projets, ou les opérations sectorielles sont des domaines connaissance requis. 3. Avoir publié des articles dans des revues internationales à comité de lecture, ou des rapports, des documents de travail et des ouvrages sur des questions microéconomiques liées au financement du développement, au développement des infrastructures, au développement du secteur privé, aux organisations industrielles, à la gouvernance, à la compétitivité et au climat d’investissement, à l’agriculture, aux institutions et à l’intégration régionale. 4. Avoir une bonne compréhension des exigences en matière de politique environnementale et sociale de la Banque ou des organisations similaires. 5. Posséder de solides compétences et une formation de base sur l’utilisation des méthodes et logiciels statistiques et économétriques dans l’économie du développement et la recherche microéconomique, en plus de connaissances théoriques pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de recherche. 6. Avoir la capacité avérée à constituer et diriger une équipe de membres du personnel motivés et à utiliser leur talent et expertise de manière productive. 7. Avoir la capacité à introduire et à gérer l’innovation et le changement dans des organisations matricielles. 8. Afficher sa détermination à atteindre des résultats, sa capacité à exécuter rapidement et efficacement de nombreuses demandes concurrentes et son aptitude à gérer des priorités concurrentes. 9. Être capable de mener un dialogue politique de haut niveau, de préparer et de présenter des exposés à des responsables de haut niveau. 10. Avoir une aptitude avérée à mener des recherches sur les politiques de développement et à analyser les conditions économiques pertinentes pour les High 5 (priorités de la Banque). 11. Être capable de concevoir et de mener des projets/programmes de recherche pluridisciplinaires. 12. Avoir d’excellentes aptitudes en communication écrite et orale en anglais ou en français, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue. 13. Maîtriser l’utilisation des principaux logiciels d’économétrie et des suites de Microsoft (Word, PowerPoint, Excel et Access).