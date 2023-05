Souhaitez-vous construire une carrière professionnelle impactante ? Travailler au sein du CECI (Centre d’Etude et de Coopération Internationale) vous offre une occasion unique de contribuer au développement socioéconomique durable, à la lutte contre la pauvreté, à l’exclusion, et à accroître la sécurité des populations les plus vulnérables dans le monde.

AFRICSEARCH RECRUTE POUR LE CENTRE D’ETUDE ET DE COOPERATION INTERNATIONALE

A PROPOS DU POSTE :

Conscient des enjeux économiques, sociaux et environnementaux au niveau planétaire, le CECI intègre de manière systémique la notion de développement durable dans sa vision et ses activités, ainsi que la protection de l’environnement dans l’ensemble de sa programmation. Toujours à la recherche d’innovation et d’efficacité, il travaille à des solutions de développement durable par la mise en œuvre de programmes et de projets internationaux avec des partenaires stratégiques. Dans l’objectif de renforcer l’efficacité de son organisation et ses actions, le CECI recrute un (01) Spécialiste Senior – Adaptation aux Changements Climatiques.

VOTRE RÔLE :

En collaboration étroite avec le leader thématique principal en Adaptation aux Changements Climatiques (ACC) et les directions géographiques (Afrique, Haïti, Amérique latine, Asie), la/le Spécialiste Senior – Adaptation aux Changements Climatiques agit en tant que personne-ressource dans la réalisation de mandats d’appui-conseil spécialisés auprès des équipes et des projets et contribue à l’innovation et au développement de nouvelles approches en matière d’adaptation aux changements climatiques et de résilience des systèmes alimentaires, avec un leadership accru des femmes.

Elle ou il a aussi la responsabilité d’assurer le leadership de même que de favoriser l’amélioration des compétences et des connaissances au sein du réseau CECI international.

Elle ou il contribue à faire rayonner le CECI auprès de réseaux externes et à mettre en place des partenariats stratégiques et programmatiques et de mener des efforts de développement de projets et programmes.

VOS RESPONSABILITÉS :

Appui-conseil spécialisé

Apporte une expertise ponctuelle en réalisant des mandats d’appui-conseil spécialisé en adaptation aux changements climatiques et en résilience des systèmes alimentaires.

Fournit une expertise de manière à garantir que les interventions répondent à des normes de qualité élevées et normes techniques appropriées.

Identifie et transmet de la documentation technique pertinente.

Contribue à l’élaboration des paramètres pour le développement de partenariats.

Dans le cadre de ses fonctions, elle ou il maintient à jour ses compétences et s’assure de demeurer à la fine pointe de l’évolution du marché.

Contribue à la systématisation des savoirs et bonnes pratiques.

Contribue à l’innovation en développant de nouvelles approches, outils, et méthodologies.

S’associe, au besoin, à des réseaux de chercheurs institutionnels ou individuels qui travaillent dans les thèmes de sa spécialité.

Renforcement des capacités

Analyse les besoins d’amélioration des compétences au sein du réseau CECI et développe des outils appropriés pour répondre aux besoins identifiés.

Conçoit et réalise des sessions de formation spécialisées, tout en adaptant ou développant le matériel technique de support.

Travaille étroitement avec tout le personnel pour s’assurer que les stratégies thématiques soient intégrées dans la mise en œuvre des projets et outiller le personnel pour assurer une mise en œuvre effective.

Développement de la programmation

Entretient des relations proches et projette l’expertise du CECI auprès de divers bailleurs de fonds tels que de grandes fondations, des banques de développement multilatérales, Affaires mondiales Canada et d’autres bailleurs de fonds gouvernementaux.

Participe à des événements qui offrent des opportunités de visibilité et de rayonnement pour le CECI.

Contribue à l’identification de nouvelles opportunités et à l’atteinte de résultats importants dans le développement de la programmation

Appuie les possibilités de programmation intersectorielle et intégrée.

Participe à la rédaction de nouvelles propositions de projets et pilote la préparation de nouveaux projets.

QUALIFICATIONS REQUISES

Diplôme universitaire de deuxième cycle (M. Sc.) en sciences climatiques, environnement, sciences reliées au domaine agro-alimentaire, ou dans un domaine connexe.

Expérience d’au moins sept (7) ans (ou équivalent) en conception de programmes, développement de projets, appui-conseils dans le domaine des changements climatiques et du développement durable avec une emphase sur les approches participatives.

Expérience en matière de résilience des systèmes alimentaires.

Expérience pertinente en représentation et développement de programmes avec des bailleurs de fonds – fondations, agences multilatérales et/ou bilatérales – et fortes capacités de réseautage et de développement de relations avec les bailleurs de fonds sur la base d’une crédibilité en tant que spécialiste de l’adaptation au changement climatique et de qualités en relations interpersonnelles.

Niveau avancé de connaissance dans une ou plusieurs des thématiques suivantes et forte familiarité avec les autres : adaptation fondée sur les écosystèmes et conservation de la biodiversité, solutions fondées sur la nature, adaptation des systèmes agro-alimentaires, sécurité alimentaire et changement climatique, égalité des genres dans l’adaptation aux changements climatiques.

Expérience dans la conception de projets qui incluent la promotion de l’égalité des genres dans l’adaptation aux changements climatiques.

Familiarité avec plusieurs mécanismes de financement dans le domaine des changements climatiques (Global Environment Facility, Fonds Vert pour le climat, Fonds d’adaptation au changement climatique, etc.).

Capacité de rédaction et d’expression orale fortes en français et en anglais ; la connaissance de l’espagnol constitue un atout.

PAYS DE LOCALISATION DU POSTE

Le poste sera basé dans l’un des pays de programmation du CECI selon le candidat qui sera retenu (Bénin, Burkina Faso, Côte-d’Ivoire, Guinée Conakry, Mali, Niger, Sénégal, Rwanda).

Qui sommes-nous ?

Créé en 1958, le CECI (Centre d’Etude et de Coopération Internationale) un acteur de référence de la Coopération Internationale au Québec. Leader au sein d’un réseau international de partenaires qui lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités, le CECI mobilise les communautés et appuie un développement inclusif et durable par des approches transformatrices autour de 4 thématiques majeures que sont : le droit des femmes et des filles ; le pouvoir économique des femmes ; la résilience climatique ; la gouvernance locale. Il regroupe onze (11) bureaux en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Depuis sa fondation, le CECI est devenu une véritable pépinière humaine de la Coopération Internationale au Québec et au Canada. A ce jour, nous avons :

Mobilisé plus de 12 000 volontaires et employé-e-s au Canada et dans 30 pays ;

Appuyé plus de 8 000 organisations locales partenaires ;

Changé la vie de plus de 30 millions de personnes.

Pour plus d’informations, visitez le site https://ceci.ca/fr .

Pourquoi nous rejoindre ?

Faire partie d’une grande équipe avec des compétences diversifiées ;

Bénéficier d’une formule de travail flexible et adaptée ;

Bénéficier de conditions de travail avantageuses ;

Contribuer à une plus grande justice sociale.

Postulez à partir du lien suivant : https://africsearch.com/home/admin/detail_offre/2444

avant le 31 MAI 2023