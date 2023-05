Souhaitez-vous construire une carrière professionnelle impactante ? Travailler au sein du CECI (Centre d’Etude et de Coopération Internationale) vous offre une occasion unique de contribuer au développement socioéconomique durable, à la lutte contre la pauvreté, à l’exclusion, et à accroître la sécurité des populations les plus vulnérables dans le monde.

AFRICSEARCH RECRUTE POUR LE CENTRE D’ETUDE ET DE COOPERATION INTERNATIONALE

A PROPOS DU POSTE :

Dans l’optique de renforcer l’efficacité de son organisation et ses actions à travers la présence d’équipes dirigeantes en dehors du Canada, l’internationalisation de la Gouvernance avec davantage de collaborateurs en provenance des pays du « Sud » et la mise en place d’une équipe de leadership thématique sur l’ensemble de ses activités dans le monde, le CECI recrute un/une (01) Directeur/Directrice Pays _ Burkina Faso.

VOTRE RÔLE :

Relevant du Directeur Afrique et changement organisationnel au Canada, et bénéficiant du conseil stratégique des membres du comité aviseur pays, le/la Directeur-Directrice Pays assure le leadership, le développement, la gestion et la coordination de la programmation et des opérations du CECI dans le pays, en alignement et en cohérence avec la mission, les valeurs, les politiques, les procédures, le code de conduite, la théorie de changement et les priorités stratégiques du CECI au niveau global et au Burkina, comme précisé dans le plan d’affaires 2022-2025.

Il ou elle assure la représentation de l’organisation auprès des autorités gouvernementales et des collectivités locales ainsi qu’auprès des bailleurs de fonds et des principaux intervenants et partenaires.

Il ou elle veille à la consolidation de la vision programme-pays, à la bonne mise en œuvre et gestion des projets en cours ainsi qu’au développement et la diversification du portefeuille de projets et programmes dans une perspective de croissance et de maximisation de l’impact.

VOS RESPONSABILITÉS :

En tant que Directeur pays, vous aurez en charge :

La représentation de l’organisation et la gestion des relations publiques.

Le développement et la livraison de la programmation.

La Sûreté, sécurité et gestion des risques.

La gestion du personnel et la gestion financière.

Le Leadership de la transformation organisationnelle.

La coordination du programme de coopération volontaire.

Consulter la totalité de la fiche de poste en cliquant sur le lien suivant : https://drive.google.com/file/d/1X5TaOSSNVp3ufPju8OZ6c_7UUk33q85i/view?usp=sharing

PROFIL RECHERCHE

Prioritairement de nationalité burkinabé ou d’Afrique de l’Ouest.

Diplôme de deuxième cycle universitaire en gestion, développement international, agronomie, génie, environnement, ou autre domaine des sciences sociales pertinent.

Un minimum de dix (10) ans d’affectations progressivement plus responsables liées à la gestion de projets de développement. Une expérience en aide humanitaire ou en coopération internationale sera considérée comme un atout.

Compétences avérées en matière de gestion, d’administration et de leadership, y compris la connaissance des procédures de rapports financiers et narratifs.

Solide expérience de la planification, du suivi-apprentissage et de la mise en œuvre de programmes et de projets.

Expérience pertinente spécifique dans les secteurs prioritaires du CECI, particulièrement ceux du renforcement du pouvoir économique et des droits des femmes et des filles.

Expertise avérée dans la thématique de gouvernance locale, paix et sécurité, particulièrement en Afrique.

Expérience démontrée de travail avec un style de leadership facilitateur et collaboratif.

Des compétences diplomatiques, interpersonnelles et interculturelles éprouvées sont nécessaires.

Grande capacité analytique et bonne connaissance des enjeux de développement.

Expérience du renforcement des capacités avec des organisations partenaires locales et engagement envers une approche participative du développement.

Connaissance et engagement éprouvés des concepts de genre et d’inclusion sociale et de l’équité en milieu de travail.

Expérience pertinente de travail avec les autorités gouvernementales et locales, les bailleurs de fonds internationaux, les organisations de la société civile et une bonne maîtrise de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR).

Très bonne connaissance du français parlé et écrit.

Anglais intermédiaire

Connaissance de l’espagnol, un atout.

Aisance avec l’informatique, en particulier, du traitement de texte et des tableurs de l’Internet.

Disponible pour des déplacements au niveau régional et occasionnels à l’étranger.

PAYS DE LOCALISATION DU POSTE

Le poste sera basé au Burkina Faso.

Qui sommes-nous ?

Créé en 1958, le CECI (Centre d’Etude et de Coopération Internationale) un acteur de référence de la Coopération Internationale au Québec. Leader au sein d’un réseau international de partenaires qui lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités, le CECI mobilise les communautés et appuie un développement inclusif et durable par des approches transformatrices autour de 4 thématiques majeures que sont : le droit des femmes et des filles ; le pouvoir économique des femmes ; la résilience climatique ; la gouvernance locale. Il regroupe onze (11) bureaux en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Depuis sa fondation, le CECI est devenu une véritable pépinière humaine de la Coopération Internationale au Québec et au Canada. A ce jour, nous avons :

Mobilisé plus de 12 000 volontaires et employé-e-s au Canada et dans 30 pays ;

Appuyé plus de 8 000 organisations locales partenaires ;

Changé la vie de plus de 30 millions de personnes.

Pour plus d’informations, visitez le site https://ceci.ca/fr .

Pourquoi nous rejoindre ?

Faire partie d’une grande équipe avec des compétences diversifiées ;

Bénéficier d’une formule de travail flexible et adaptée ;

Bénéficier de conditions de travail avantageuses ;

Contribuer à une plus grande justice sociale.

Postulez à partir du lien suivant : https://africsearch.com/home/admin/detail_offre/2443

avant le 31 MAI 2023.