Souhaitez-vous construire une carrière professionnelle impactante ? Travailler au sein du CECI (Centre d’Etude et de Coopération Internationale) vous offre une occasion unique de contribuer au développement socioéconomique durable, à la lutte contre la pauvreté, à l’exclusion, et à accroître la sécurité des populations les plus vulnérables dans le monde.

A PROPOS DU POSTE :

Dans un contexte, où les inégalités entre les femmes et les hommes sont persistantes, il est essentiel de développer des mesures spécifiques auprès des femmes et des filles afin d’agir sur les politiques, les pratiques et les attitudes qui renforcent les inégalités et les rapports de pouvoir inégaux entre les femmes et les hommes. En réactualisant sa politique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en 2007, le CECI a réaffirmé fortement son engagement à promouvoir les droits des femmes et des filles par un développement inclusif, équitable et durable qui transforme les rapports inégalitaires entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Dans l’objectif de renforcer l’efficacité de son organisation et ses actions, le CECI recrute un (01) Leader Thématique Principal-e en RPEF (Renforcement du Pouvoir Economique des Femmes).

VOTRE RÔLE :

Relevant de la Direction Générale, la ou le titulaire du poste assume le leadership global (à travers tous les bureaux et équipes du CECI dans les différentes régions) de la stratégie et du développement de la thématique du Renforcement du Pouvoir Economique des Femmes (RPEF).

Pour cette thématique, elle ou il a la responsabilité de positionner et faire rayonner le CECI auprès de réseaux externes, de mener les efforts d’innovation et de développement de projets et programmes, en collaboration étroite avec les directions géographiques, et d’assurer le leadership de contenu, y compris le contrôle de qualité et le développement de connaissances au sein du réseau CECI international.

De plus, elle ou il assure la réalisation de certains mandats d’appui technique auprès des équipes géographiques et contribue à l’innovation et au développement des nouvelles approches en matière de RPEF.

VOS RESPONSABILITÉS :

En tant que Leader Thématique Principal-e en RPEF, vous aurez en charge :

Le développement de la programmation

La stratégie thématique

L’appui technique

QUALIFICATIONS REQUISES

Diplôme universitaire de deuxième cycle (M.Sc.) en Economie, Agroéconomie, Socio-Economie, Finances ou Administration des Affaires, ou dans un domaine connexe.

Expérience d’au moins dix (10) ans en conception, gestion ou appui technique (incluant la représentation et la relation avec les bailleurs de fonds) et évaluation de projets de coopération internationale avec une emphase sur le renforcement des capacités des partenaires locaux et le développement d’approches participatives sensibles à l’égalité de genre.

Expérience pertinente d’au moins sept (7) ans en conception de stratégies, en développement et gestion de projets, incluant l’appui à l’entrepreneuriat féminin, le renforcement du pouvoir économique des femmes et les opportunités économiques pour les femmes.

Niveau avancé de connaissance dans l’une ou plusieurs de ces thématiques : Analyse de chaîne de valeurs inclusives, développement de compétences, appui à l’entrepreneuriat féminin, investissement d’impact à optique de genre (Gender Impact Investing/ Gender Lens Investing), entreprises collectives, enjeux de l’égalité Femmes/Hommes.

Connaissance du contexte des zones géographiques d’intervention du CECI.

Capacité de rédaction et d’expression orale fortes en français et en anglais ; la connaissance de l’espagnol constitue un atout.

Excellente capacité d’analyse.

Excellentes compétences pour le travail d’équipe, la communication interpersonnelle, les interactions multiculturelles, aisance à coacher des équipes.

Qualités de leadership et de participation à des réseaux externes.

Autonomie, rigueur, souci pour le travail de qualité.

Forte capacité à gérer le temps et les priorités.

Adhésion aux valeurs de la coopération internationale, à l’approche d’égalité des genres, droits et diversité et porteur/porteuse des considérations environnementales.

Aisance dans l’utilisation des logiciels informatiques courants.

Disponibilité pour voyager.

PAYS DE LOCALISATION DU POSTE

Le poste sera basé dans l’un des pays de programmation du CECI selon le candidat qui sera retenu (Bénin, Burkina Faso, Côte-d’Ivoire, Guinée Conakry, Mali, Niger, Sénégal, Rwanda).

Qui sommes-nous ?

Créé en 1958, le CECI (Centre d’Etude et de Coopération Internationale) un acteur de référence de la Coopération Internationale au Québec. Leader au sein d’un réseau international de partenaires qui lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités, le CECI mobilise les communautés et appuie un développement inclusif et durable par des approches transformatrices autour de 4 thématiques majeures que sont : le droit des femmes et des filles ; le pouvoir économique des femmes ; la résilience climatique ; la gouvernance locale. Il regroupe onze (11) bureaux en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Depuis sa fondation, le CECI est devenu une véritable pépinière humaine de la Coopération Internationale au Québec et au Canada. A ce jour, nous avons :

Mobilisé plus de 12 000 volontaires et employé-e-s au Canada et dans 30 pays ;

Appuyé plus de 8 000 organisations locales partenaires ;

Changé la vie de plus de 30 millions de personnes.

Pour plus d’informations, visitez le site https://ceci.ca/fr .

Pourquoi nous rejoindre ?

Faire partie d’une grande équipe avec des compétences diversifiées ;

Bénéficier d’une formule de travail flexible et adaptée ;

Bénéficier de conditions de travail avantageuses ;

Contribuer à une plus grande justice sociale.

