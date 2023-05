La Société africaine de réassurance (Africa Re) est la plus grande compagnie de réassurance panafricaine et le plus grand réassureur en Afrique. Son siège est à Lagos (Nigeria). Le réseau commercial d’Africa Re comprend : Six (6) bureaux régionaux aux 4 coins du continent, notamment à Casablanca (Maroc), à Abidjan (Côte d’Ivoire), à Nairobi (Kenya), à Lagos (Nigeria), au Caire (Egypte) et à Port- Louis (Maurice); Deux (2) bureaux de contact à Addis-Abeba (Ethiopie) et à Khartoum (Soudan); Deux (2) représentants de souscription à Kampala (Ouganda) et à Accra (Ghana) ; ainsi que trois (3) filiales, à savoir: Africa Re South Africa Limited à Johannesburg (Afrique du Sud) ; Africa Retakaful Company Ltd au Caire (Egypte); et Africa Re Underwriting Agency (Bureau de souscription d’Africa Re) à Dubaï (Emirats arabes unis).

La base d’actionnaires d’Africa Re est large ; elle comprend 42 Etats membres de l’Union Africaine (UA), la Banque Africaine de Développement (BAD), 113 compagnies d’assurances et de réassurance africaines et 3 actionnaires non régionaux dont 3 groupes d’assurances et de réassurance mondiaux de premier plan.

Africa Re est noté A / Stable par A.M. Best et A– / Stable par Standard & Poor’s.

Africa Re annonce la vacance du poste de Directeur Général Adjoint/Chef des Opérations (DGA/CO) à son Siège à Lagos – Nigeria.

Les candidats intéressés sont invités à consulter le site web d’Africa Re (https://www.africa-re.com/career ) pour la description complète du poste, les principales exigences et la procédure pour soumettre leurs candidatures.

La date limite de recevabilité des dossiers de candidature est fixée au 20 juin 2023.

Africa Re est fier d’être une entreprise respectueuse de l’égalité de chances et qui favorise la diversité et l’inclusion.