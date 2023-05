CONTEXTE

Considérant le Vélirano numéro 2 et la Politique Générale de l’Etat instruite par Son Excellence

Monsieur le Président de la République de Madagascar, dont un extrait est à lire ci-dessous :

L’Energie et l’eau pour Tous constituent un des socles de l’émergence de notre pays. Notre objectif

est de doubler la production énergétique sous 5 ans et de réduire le tarif de l’énergie. Sans l’énergie,

nous ne pouvons pas à une industrialisation. Concernant l’eau, notre objectif est d’augmenter de

manière substantielle l’approvisionnement en eau potable de nos concitoyens sur l’ensemble du

territoire de Madagascar à travers des travaux de forages, d’adductions d’eau potable, etc..

Considérant le Programme de redressement de la JIRAMA, tel que décrit dans le Business Plan 2025.

La JIRAMA, est la compagnie nationale d’eau et d’électricité de Madagascar. Créée le 17 octobre

1975, elle résulte de la fusion de deux sociétés qui exerçaient des activités similaires alors : la Société

Malagasy des Eaux et Electricité (SMEE) et la Société des Energies de Madagascar (SEM).

Depuis 1999 et la libéralisation du secteur de l’électricité, la JIRAMA n’est plus seule dans la

production électrique. Elle conserve toutefois le monopole du transport et de la distribution et est

appelée à rester le relais de l’Etat malgache dans la mise en place des infrastructures électriques du

pays.

La JIRAMA, dont le capital est d’environ 17,53 milliards d’Ariary (87,6 milliards de Fmg) est détenue

entièrement par l’Etat Malagasy, tout en étant régie par le droit commun des sociétés anonymes.

La JIRAMA produit, transporte et distribue l’électricité à Madagascar, en même temps qu’elle assure

l’alimentation en eau potable et industrielle à travers le pays.

Elle assure ainsi la quasi-totalité du service public d’eau et d’électricité, avec :

. près de 570.000 abonnés dans 114 localités pour l’électricité et,

. près de 194.000 abonnés dans 65 centres pour l’eau (données 2019).

Considérant l’absence d’un Directeur Administratif et Financier de haut niveau le Gouvernement, le

Conseil d’Administration dirigé par son Président avec l’assistance de la Banque Mondiale procède

à la mise en œuvre d’un processus de recrutement d’un Directeur Administratif, Comptable et

Financier de Redressement de la JIRAMA.

CONDITIONS DE CANDIDATURE

. Le présent avis de recrutement est disponible sur le site web de de la JIRAMA : Ministères de

l’Energie et des Hydrocarbures : www.meh.mg ; sur le site de la JIRAMA : www.jirama.mg ;

sur les sites de organismes rattachées www.ore.mg ; www.ader.mg ; www.omh.mg ;

. Sur le site de Jeune Afrique Digital : https://www.jeuneafrique.com/emploi-formation/offres/

. Sur les sites d’AfricSearch : www.africsearch.com

Pour tous renseignements complémentaires, et dépôt de candidature veuillez écrire à l’adresse

électronique suivante : p.placktor@alexanderhughes-africsearch.com

Pièces à fournir :

. Une lettre de motivation adressée Monsieur Koffi Patrick PLACKTOR Groupe Alexander Hughes p.placktor@alexanderhughes-africsearch.com

. Un curriculum vitae détaillé précisant trois (03) personnes de référence ;

. Les copies des diplômes ou attestations de fin d’études et/ou de travail ;

. Une indication du délai de disponibilité.

Dépôt du dossier de candidature :

Les personnes intéressées et ayant les compétences exigées sont invitées à soumettre leurs

candidatures en ligne à l’adresse suivante p.placktor@alexanderhughes-africsearch.com

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 24 Mai 2023 La SAB SA se réserve le droit

de ne donner aucune suite au présent avis. Aucun dossier ne sera retourné. Seuls les candidats

retenus seront saisis de la suite réservée à leur dossier.

Sélection des candidats :

La sélection se fera en deux (2) étapes :

. Une présélection sur dossiers de candidature ;

. La sélection après un entretien avec les candidats présélectionnés.

Conditions d’emploi :

. Le lieu de travail est le siège de la JIRAMA sis à Antananarivo ;

. La durée du contrat est de deux (02) ans (renouvelable) ;

. Une période d’essai sera observée conformément aux textes en vigueur.

LA DESCRIPTION DES POSTES SE PRÉSENTE COMME SUIT :

POSTE : Directeur Administratif Comptable et Financier de Redressement de la JIRAMA

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Le Directeur Administrative et Financier est placé sous l’autorité du

Manager de Redressement de la Société JIRAMA.

OBJECTIF DE LA MISSION

MISSION

Le Directeur Administratif et Financier exécutera le budget de fonctionnement en ce qui

concerne les lignes directrices du Conseil. Le Directeur Financier préparera les rapports financiers

à présenter aux entités suivantes :

. Management

. Conseil d’Administration

. Investisseurs et bailleurs de fonds

. Régulateurs

. Administration fiscale

Le Directeur Administratif et Financier siégera à tous les comités de Direction de la JIRAMA et il /

elle effectuera toutes les activités et toute autre tâche jugée nécessaire par l’équipe de direction.

. Il/elle viendra soutenir la stratégie de de la JIRAMA protégeant les revenus, les bénéfices et

les flux de trésorerie de l’entreprise afin d’atteindre un contrôle et une performance

financières complets dans un contexte de croissance durable

. Il / elle devra être un capable de travailler de façon transverse tant avec les Directeurs de

des filiales qu’avec les Directeur Administratifs et Financiers locaux en synergie avec le

Coordonnateur Administratif et Financier. Il (elle) devra créer, animer et renforcer des

contacts réguliers tant avec les différents services support du siège de la JIRAMA qu’avec les

services supports dans chaque localité de la Grande Ile.

. Dès son arrivée, il (elle) aura pour principal défi de définir un plan d’action visant à

rapidement prendre en main et à incarner la fonction Finance dans chaque marché.

La personne devra principalement :

Assurer la planification financière et opérations :

. Manager, fédérer et développer les équipes Finances des différentes entités juridiques ;

. Superviser les processus comptables, y compris la fiscalité, la gestion de la trésorerie, la reconnaissance des revenus et la facturation, A/R, A/P, GL, la comptabilité des stocks ;

. Etablir une comptabilité de l’entreprise selon les standards internationaux, y compris un inventaire des immobilisations de la JIRAMA ;

. Posséder et gérer les processus de reporting financier ; développer des mesures de performance et des systèmes de suivi dans toutes les entités juridiques de la JIRAMA ;

. Posséder et gérer les processus de budgétisation et de prévision ;

. Développer des modèles et mener des analyses qui identifient les tendances critiques, soutiennent la prise de décision stratégique et créent une visibilité vers l’avant ;

. Veiller au respect des directives et des délais de reporting de la JIRAMA ;

. Optimiser les processus et outils financiers dans les départements financiers pour favoriser l’efficacité ;

. Piloter la mise en place des principaux systèmes d’information Finance ;

. Gérer et optimiser les transactions inter-compagnies ;

. Participer à la due diligence des acquisitions et gérer les implications financières des intégrations et acquisitions ;

. Conduire le changement et la transformation au sein de l’organisation grâce à une analyse financière solide et à un partenariat commercial solide ; mettre en place les meilleures

pratiques.

Gestion des risques :

. Comprendre et atténuer les éléments clés du profil de risque de l’entreprise ;

. Construire et surveiller des systèmes de contrôle fiables ;

. S’assurer que l’entreprise respecte toutes les exigences légales et réglementaires ;

. Veiller à ce que la tenue des registres réponde aux exigences des auditeurs et des agences

gouvernementales ;

. Signaler les problèmes de risques à la direction ;

. Mettre en place des mécanismes de contrôle selon les normes internationales en vigueur

dans les sociétés publiques à vocation commerciale.

. Entretenir des relations avec les auditeurs internes et externes et enquêter sur leurs conclusions

et recommandations.

– Obtenir les comptes audités et certifiés de la JIRAMA ;

– Mettre en œuvre les recommandations des auditeurs.

Financement & trésorerie & Budget :

. Suivi des soldes de trésorerie et des prévisions de trésorerie ;

. Optimiser la trésorerie Suivre les demandes d’investissement ;

. Définition du budget, mise en œuvre et suivi

EXPERIENCE ET QUALIFICATIONS

Des professionnels disposant d’une expérience d’au moins dix ans dans une fonction similaire,

idéalement dans un même contexte de position au sein d’une grande société privée ou public

à dimension nationale ou internationale.

Ce poste s’adresse à des diplômés de l’enseignement supérieur, niveau Bac + 5 minimum, en

gestion :

. Diplôme supérieur d’économie et de finance, droit (des affaires de préférence), financecomptabilité (DCG/DECF, DSCG/DESCF, expertise comptable), contrôle-comptabilité-audit.

. École de commerce et de gestion, option comptabilité finance.

. École d’ingénieur complétée par une formation en gestion.

. IEP (institut d’études politiques) section économique et financière.

. Une bonne connaissance des pays émergeants, notamment de l’Afrique et de ses cultures est essentiel ;

. Une connaissance du de l’énergie, de la gestion d’eau et plus généralement de l’environnement serait un plus.

APTITUDES PERSONNELLES

Afin d’être performant dans la fonction, il est essentiel que les candidats aient exercé leur savoirfaire avec succès dans des postes où ils auront démontré du leadership, une hauteur de vue stratégique ainsi que leur capacité à jouer un rôle de représentation auprès de tous les acteurs de l’écosystème de l’entreprise.

En complément de leur capacité à gérer des équipes en multisite et multi pays, de leurs bonnes connaissances en négociations, les candidats auront les qualités personnelles suivantes :

. Fort dynamisme et leadership ;

. Axée sur les résultats ;

. Agile à l’esprit entrepreneur ;

. Excellent joueur d’équipe et communiquant ; relations interpersonnelles, compétences d’influence ;

. Excellentes compétences en gestion du temps et en organisation ;

. Esprit de résolution de problèmes et esprit critique ;

. Capacités à travailler aussi bien en interne qu’en externe avec des profils et personnalités très diverses et à générer la confiance ;

. Capacité à travailler dans un environnement en pleine croissance et au rythme soutenu ;

. Grande disponibilité, forte capacité d’adaptation ;

. Homme/Femme de valeurs et loyal(e) ;

. Excellente expression écrite et orale ;

. Force de proposition / Proactivité