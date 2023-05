CONTEXTE

Considérant le Vélirano numéro 2 et la Politique Générale de l’Etat instruite par Son Excellence

Monsieur le Président de la République de Madagascar, dont un extrait est à lire ci-dessous :

L’Energie et l’eau pour Tous constituent un des socles de l’émergence de notre pays. Notre objectif

est de doubler la production énergétique sous 5 ans et de réduire le tarif de l’énergie. Sans l’énergie,

nous ne pouvons pas à une industrialisation. Concernant l’eau, notre objectif est d’augmenter de

manière substantielle l’approvisionnement en eau potable de nos concitoyens sur l’ensemble du

territoire de Madagascar à travers des travaux de forages, d’adductions d’eau potable, etc…

Considérant le Programme de redressement de la JIRAMA, tel que décrit dans le Business Plan 2025.

La JIRAMA, est la compagnie nationale d’eau et d’électricité de Madagascar. Créée le 17 octobre

1975, elle résulte de la fusion de deux sociétés qui exerçaient des activités similaires alors : la Société

Malagasy des Eaux et Electricité (SMEE) et la Société des Energies de Madagascar (SEM).

Depuis 1999 et la libéralisation du secteur de l’électricité, la JIRAMA n’est plus seule dans la

production électrique. Elle conserve toutefois le monopole du transport et de la distribution et est

appelée à rester le relais de l’Etat malgache dans la mise en place des infrastructures électriques du

pays.

La JIRAMA, dont le capital est d’environ 17,53 milliards d’Ariary (87,6 milliards de Fmg) est détenue

entièrement par l’Etat Malagasy, tout en étant régie par le droit commun des sociétés anonymes.

La JIRAMA produit, transporte et distribue l’électricité à Madagascar, en même temps qu’elle assure

l’alimentation en eau potable et industrielle à travers le pays.

Elle assure ainsi la quasi-totalité du service public d’eau et d’électricité, avec :

. près de 570.000 abonnés dans 114 localités pour l’électricité et,

. près de 194.000 abonnés dans 65 centres pour l’eau (données 2019).

Considérant l’absence d’un Directeur Général de haut niveau depuis décembre 2022.

Le Gouvernement, le Conseil d’Administration dirigé par son Président avec l’assistance de la

Banque Mondiale procède à la mise en œuvre d’un processus de recrutement d’un Manager de

Redressement de la JIRAMA.

CONDITIONS DE CANDIDATURE

▪ Le présent avis de recrutement est disponible sur le site web de de la JIRAMA : Ministères de l’Energie et des Hydrocarbures : www.meh.mg ; sur le site de la JIRAMA : www.jirama.mg ; sur les sites de organismes rattachées www.ore.mg ; www.ader.mg ; www.omh.mg ;

▪ Sur le site de Jeune Afrique Digital : https://www.jeuneafrique.com/emploiformation/offres/

▪ Sur les sites d’AfricSearch : www.africsearch.com

Pour tous renseignements complémentaires, et dépôt de candidature veuillez écrire à l’adresse électronique suivante : p.placktor@alexanderhughes-africsearch.com

Pièces à fournir :

. Une lettre de motivation adressée Monsieur Koffi Patrick PLACKTOR Groupe Alexander Hughes :

p.placktor@alexanderhughes-africsearch.com

. Un curriculum vitae détaillé précisant trois (03) personnes de référence ;

. Les copies des diplômes ou attestations de fin d’études et/ou de travail ;

.Une indication du délai de disponibilité.

Dépôt du dossier de candidature :

Les personnes intéressées et ayant les compétences exigées sont invitées à soumettre leurs

candidatures en ligne à l’adresse suivante p.placktor@alexanderhughes-africsearch.com

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 24 Mai 2023 La SAB SA se réserve le

droit de ne donner aucune suite au présent avis. Aucun dossier ne sera retourné. Seuls les

candidats retenus seront saisis de la suite réservée à leur dossier.

Sélection des candidats :

La sélection se fera en deux (2) étapes :

. Une présélection sur dossiers de candidature ;

. La sélection après un entretien avec les candidats présélectionnés.

Conditions d’emploi :

. Le lieu de travail est le siège de la JIRAMA sis à Antananarivo ;

. La durée du contrat est de deux (02) ans (renouvelable).

. Une période d’essai sera observée conformément aux textes en vigueur.

LA DESCRIPTION DES POSTES SE PRÉSENTE COMME SUIT :

POSTE : Manager de Redressement de la JIRAMA

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Conseil d’Administration

Le Manager de Redressement est placé sous l’autorité du Conseil d’Administration de la Société

JIRAMA.

I. OBJECTIF DE LA MISSION

a) Missions :

. Sur la base de la politique du gouvernement en termes de gestion et promotion du secteur

eau et énergie électrique et des données sectorielles, formuler une vision stratégique pour la

JIRAMA pour approbation par le Conseil d’Administration.

. Assurer l’élaboration d’un plan de développement de production d’énergie électrique à

moindre coût, en optimisant le portefeuille des ressources à court, moyen et long terme.

. Assurer l’élaboration d’un plan de développement d’accès à l’eau potable, en optimisant

le portefeuille des ressources à court, moyen et long terme.

. Donner les orientations nécessaires au processus de planification stratégique de la JIRAMA

en cohérence avec les objectifs, les budgets de dépenses et d’investissement et les prévisions

de revenus et de profit.

b) Attributions :

▪ De façon spécifique, le Manager de Redressement pilotera dans l’immédiat les activités de

restructuration. Il aura notamment comme tâche principale, le rétablissement de la santé

financière de la JIRAMA et l’atteinte de l’objectif du PEM en matière d’augmentation de l’accès

à l’électricité.

• Sur le plan stratégique :

– Établir la stratégie et la vision de JIRAMA en ligne avec la politique gouvernementale du

secteur de l’énergie, notamment l’accélération à l’accès à l’électricité ;

– S’assurer la mise en œuvre d’un plan de développement à moindre cout (PDMC) aligné

avec la politique du secteur de l’énergie.

• Sur le plan opérationnel :

– Développer le business plan de JIRAMA visant à rétablir la situation financière de JIRAMA

de façon à faire diminuer progressivement les subventions de l’Etat ;

– S’assurer de la mise en œuvre d’un plan de développement des ressources humaines

adéquates et efficaces en lien avec les standards de l’industrie ;

– Mettre en œuvre un plan pour l’amélioration des indicateurs opérationnels et en matière

d’amélioration de la qualité de service, notamment (i) réduction des pertes globales et

renforcement du programme de protection des revenus, (ii) la poursuite des

renégociations des contrats thermiques, (iii) le développement de l’accès à travers les

densifications et extensions du réseau, (iv) l’hybridation des centres isolés, (v)

renforcements des réseaux de distributions.

• Sur le plan financier :

– Etablir une comptabilité de l’entreprise selon les standards internationaux, y compris un

inventaire des immobilisations de la JIRAMA ;

– Obtenir les comptes audités et certifiés de la JIRAMA ;

– Mettre en œuvre les recommandations des auditeurs ;

– Mettre en place des mécanismes de contrôle selon les normes internationales en vigueur

dans les sociétés publiques à vocation commerciale.

• De façon générale

– Examiner les plans d’affaires et les budgets annuels de la JIRAMA à soumettre à l’approbation

du conseil d’administration.

– Coordonner le programme de mobilisation des ressources de la compagnie afin que les

engagements d’investissement et de projet soient remplis en temps opportun.

– Veiller à ce que les prévisions de l’offre en énergie électrique et en eau soient développées

de manière à suivre l’évolution de la demande et à refléter les aspirations stratégiques du

gouvernement en ce qui concerne le développement du taux de desserte en eau potable

et de l’électrification.

– Assurer que le développement des réseaux et leur opération répondent aux critères

réglementaires en ce qui concerne la qualité́du service, le service client, les normes et les

délais.

– Mettre en place les structures organisationnelles appropriées pour mener à bien les plans

stratégiques et opérationnels de la JIRAMA.

– Définir et gérer les systèmes de planification, de contrôle interne et de contrôle de gestion

de l’entreprise, afin d’assurer l’efficacité́de la prise de décision dans le respect des normes

reconnues de bonne gouvernance.

– Diriger la stratégie et le suivi des actions d’assistance légale au Conseil d’Administration pour

assurer le respect des lois et règlements sauvegardant les intérêts de la société́actuelle.

– Etablir et diriger la stratégie de la Communication interne et externe, des relations

institutionnelles et de la responsabilité́sociale de l’entreprise.

– Mettre en œuvre des politiques et des procédures pour obtenir une main‐d’œuvre motivée,

compétente et productive pour la JIRAMA, basée sur une philosophie de gestion basée sur

la performance et orientée vers le client et les résultats

– Relations avec des personnalités de haut niveau, malgaches et étrangères

II. RESULTATS ATTENDUS

Le Manager de Redressement aura pour mission le redressement de la JIRAMA.

III. COMPÉTENCES CLEFS ET CRITÈRES DE SÉLECTION

. Connaissance des codes du marché et de la Grande Ile ;

. Maitrise des Logiciels de Gestion ;

. Sens du Management (Gestion, Économie, RH…) ;

. Sens Commercial ;

. Communiquer de façon claire et précise ;

. Dynamique et Mobile Transversales ;

. Savoir Négocier ;

. Anticiper sur les évolutions et besoins de l’entreprise ;

. Être curieux des innovations interne et externe ;

. Aptitude à travailler sous pression ;

. Sens de la rigueur, Esprit d’équipe, Bon relationnel.

IV. NIVEAU REQUIS :

. Master (Bac + 5) en Management, Marketing, Commerce ou Gestion d’entreprise / Diplôme

d’école de commerce

. Maitrise packs Microsoft Office (Word, Excel, Outlook…).

V. EXPÉRIENCE :

Expérience professionnelle d’au moins 15 ans dans le pilotage de grandes structures

commerciales et/ou d’état avec au moins 5 années de gestions de situations de crise et de

redressement d’organisations dans une tranche d’âge 45 ans minimum.

VI. CARACTÉRISTIQUES :

. Capacité à diriger les efforts de renforcement des capacités et à encadrer efficacement le

personnel clé

. Expérience préalable dans un environnement multiculturel et multilingue

. Capacité à développer et entretenir un réseau relationnel

. Veiller à ce que l’organisation soit en conformité avec les lois et règlements en vigueur

. Excellente maîtrise des techniques commerciales

. Excellente maîtrise des outils et méthodologies marketing

. Excellente maîtrise des outils d’animation managériale

. Amélioration du chiffre d’affaires et de la marge commerciale par type de produits et de

clientèle

. Capacité de permettre un retour sur investissement

VII. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE :

. Excellente maîtrise du français oral et écrit requis ;

. Bon niveau en anglais à l’oral et à l’écrit