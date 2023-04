LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire nettement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines (High 5), dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour accélérer l’obtention de résultats en Afrique ont été identifiés, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. La Banque entend constituer une équipe de direction qui pilotera avec succès la mise en œuvre de cette vision. LE COMPLEXE : La Vice-présidence chargée du secteur privé, de l’infrastructure et de l’industrialisation est un Complexe sectoriel axé sur l’objectif prioritaire « Industrialiser l’Afrique » de la Stratégie décennale. Les objectifs du Complexe se déclinent comme suit : i) piloter la mise en œuvre de la stratégie « Industrialiser l’Afrique » ; ii) fournir une expertise sectorielle pointue dans ce domaine aux régions en tirant parti des spécialistes qui peuvent être consultés au sujet des transactions complexes ; iii) élaborer de nouveaux instruments de financement ; et iv) servir de porte-parole de la Banque pour la priorité « Industrialiser l’Afrique ». Les principales fonctions du Complexe consistent à renforcer l’environnement favorable au développement du secteur privé propice à la croissance inclusive et au développement durable ; appuyer le développement d’infrastructures fiables et durables, en mettant notamment l’accent sur le développement urbain ; accorder une attention renouvelée au développement industriel et commercial pour stimuler la transformation structurelle sur l’ensemble du continent africain ; et favoriser le développement du secteur financier de la Banque en élaborant des outils et des instruments pour faciliter l’accès au financement, y compris pour les petites et moyennes entreprises, tout en collaborant étroitement avec les institutions financières régionales. LE DÉPARTEMENT/LA DIVISION QUI RECRUTE : Rattaché au Complexe du secteur privé, de l’infrastructure et de l’industrialisation, le Département du développement du secteur financier (DDSF) a pour rôle principal d’aider les pays membres régionaux (PMR) à accroître la portée (inclusion financière), la profondeur (intermédiation financière) et l’étendue (marchés de capitaux, intégration régionale) des systèmes financiers africains, tout en sauvegardant la stabilité financière. Le Département a quatre objectifs à long terme : i) développer un secteur privé dynamique à travers un accès inclusif pour les ménages et les entreprises aux services financiers ; ii) renforcer les acteurs du marché ; iii) développer des marchés de capitaux efficaces ; et iv) approfondir l’intégration financière régionale. LE POSTE : Le Directeur/la Directrice est chargé(e) d’assurer le leadership dans le domaine du développement du secteur financier. Il/elle dirigera, supervisera et coordonnera l’équipe de direction chargée de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des projets et initiatives de développement du secteur financier dans les pays membres régionaux (PMR). Il/elle dirigera son équipe afin d’améliorer la mise en œuvre, d’accroître les synergies, d’affiner les compétences, de partager les connaissances et les enseignements, d’améliorer l’impact sur le développement grâce à une analyse fondée sur des éléments probants, de renforcer les communications et de consolider les bases nécessaires à de nouvelles interventions et initiatives qui favorisent les progrès vers un accès quasi universel à des services financiers essentiels de qualité pour les personnes mal desservies, l’élargissement et l’approfondissement des systèmes financiers de l’Afrique et le renforcement de la résilience du secteur financier. Il/elle travaillera à i) renforcer les liens entre les opérations du secteur financier de la Banque et les High 5 ainsi que les autres priorités de l’institution (changement climatique, genre, PME, fragilité, etc.), ii) positionner la BAD sur la scène internationale en tant qu’acteur de premier plan dans le domaine des services financiers ), iii) positionner la BAD comme un acteur clé dans le développement du secteur financier sur le continent par un engagement accru dans le dialogue politique et réglementaire en amont pour apporter des solutions à certains des problèmes systémiques à long terme qui entravent l’accès au financement dans les PMR, et iv) tirer parti des capacités transactionnelles en aval de la Banque pour fournir des solutions innovantes afin de soutenir le secteur réel par le biais d’intermédiaires financiers et contribuer à l’approfondissement des marchés de capitaux nationaux. PRINCIPALES FONCTIONS : Sous la supervision du Vice-président chargé du secteur privé, de l’infrastructure et de l’industrialisation, le Directeur/la Directrice de PIFD assumera les fonctions suivantes : o Assurer le leadership stratégique et la supervision du département dans la mise en œuvre de la Stratégie décennale de la Banque et de ses cinq grandes priorités opérationnelles (High 5), en s’appuyant sur la stratégie et le plan d’action pour le développement du secteur financier ; o Soutenir les systèmes financiers dans les PMR afin qu’ils jouent un rôle central dans l’intermédiation financière pour un développement tiré par le secteur privé, contribuant ainsi à une croissance économique résiliente et inclusive pour stimuler la transformation économique structurelle ; o Coordonner l’équipe de direction du département dans la fourniture d’un soutien technique et sur le plan des investissements afin d’améliorer l’intermédiation financière dans les secteurs et segments de marché prioritaires et d’intégrer l’inclusion financière, dans le cadre des cinq grandes priorités de la Banque. Supervision technique o Planifier, organiser et superviser les activités de l’équipe de direction et du front office ; o Conduire le dialogue sur les politiques avec les responsables gouvernementaux ; identifier les perspectives d’investissement susceptibles d’être financées par la Banque ; promouvoir les opérations et les programmes de la Banque dans le secteur financier auprès des responsables gouvernementaux, des opérateurs économiques, des partenaires de développement, etc. Suivre et analyser les développements économiques, en mettant l’accent sur le secteur financier dans les pays membres régionaux ; o Piloter des initiatives ciblées de mobilisation de ressources auprès des partenaires de développement et des donateurs traditionnels ainsi que des donateurs non traditionnels afin de mobiliser des financements concessionnels et des dons pour financer des initiatives et des programmes dans le secteur financier ; o Coordonner la préparation du budget du département ; o Suivre et analyser les développements économiques dans les PMR et assurer le leadership et fournir des conseils stratégiques à l’équipe sur tout changement nécessaire aux orientations stratégiques et opérationnelles du programme de travail du département ; o Élaborer, maintenir et réviser la stratégie et le plan d’action de la Banque pour le développement du secteur financier, en consultation avec les parties prenantes internes et externes (y compris les PMR et les non PMR) et en tenant compte des tendances à moyen et long terme du développement du secteur financier, tant à l’échelle mondiale que sur le continent ; o Mobiliser l’expertise des chefs de division et du personnel professionnel pour analyser et fournir des conseils à l’équipe de la Haute direction de la Banque et à d’autres parties prenantes sur les enjeux de développement du secteur financier ; o Diriger et guider les contributions du département à l’élaboration et à l’examen des politiques, procédures, outils, modèles, etc. pertinents pour améliorer/renforcer la mise en œuvre des interventions de la Banque dans le secteur financier ; Diriger l’équipe pour nouer des relations stratégiques avec les principaux clients grâce à des approches efficaces de gestion des relations avec les clients. Gestion du savoir o Diriger et guider les experts du secteur financier du département dans les activités de documentation, de synthèse et de diffusion des nouvelles tendances du secteur financier, des meilleures pratiques, des enseignements et des études de cas en Afrique et dans le monde ; o Représenter la Banque dans les forums internationaux pour diffuser des informations sur les enseignements tirés des opérations, stratégies et approches de développement du secteur financier ; o Contribuer à la collecte, à la gestion et à la diffusion des meilleures pratiques régionales et mondiales et des connaissances institutionnelles concernant le développement du secteur financier au sein de la Banque. Allocation et administration des ressources o Diriger et coordonner la préparation du budget du département ainsi que la hiérarchisation des priorités et l’affectation des ressources ; o Diriger et coordonner l’attribution des tâches aux divisions concernées, y compris les efforts de collaboration avec d’autres départements, divisions et complexes ; o Diriger la planification et le suivi des paramètres clés de performance du portefeuille et des opérations de la Banque dans le secteur financier ; o Définir les indicateurs clés de performance des divisions et des membres du personnel et suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du département. Gestion des ressources humaines o Planifier, organiser et superviser les activités de l’équipe de direction et du front office du département ; o Constituer et gérer une équipe de professionnels et de personnel de soutien motivés afin de fournir des services efficaces et de haute qualité pour contribuer à la réalisation des objectifs du département et de l’ensemble de la Banque ; o Définir des objectifs de performance réalistes assortis de mesures incitatives et motiver les membres de l’équipe à les atteindre, à la fois dans l’intérêt de chaque membre et de l’équipe dans son ensemble ; o Gérer les effectifs et les ressources de l’équipe de manière compétente et responsable pour atteindre les objectifs du département ; o Collaborer avec la haute direction du Complexe PIVP, apporter sa contribution et partager ses connaissances, et œuvrer à l’instauration d’un cadre de travail collégial ; o Diriger les personnes : servir de modèle, donner l’exemple, susciter la cohésion et l’engagement ; ne pas hésiter à inciter les autres à faire avancer la Banque ; o Établir de solides relations avec les clients, en particulier au niveau de la direction, et bien connaître les besoins opérationnels afin de contribuer à l’élaboration de solutions pratiques et efficaces. Leadership o Maintenir une vision et une stratégie claires pour le département, pouvant être communiquées aux partenaires, aux investisseurs, aux médias, aux collègues et aux clients de la Banque ; o Promouvoir le développement du secteur financier au sein de la Banque et auprès des parties prenantes externes, notamment les clients, les autorités de régulation et les partenaires de développement ; o Assumer la responsabilité opérationnelle principale de la mise en œuvre des opérations du secteur financier ; o Élaborer les objectifs, les politiques, les procédures et les normes de travail du département et en superviser la mise en œuvre ; veiller au respect des politiques et réglementations de la Banque ; o Fournir des conseils aux investisseurs et aux intermédiaires financiers sur la structuration des projets (sélection des partenaires, technologie, identification des marchés, etc.) Engagement du personnel o Promouvoir la collaboration et faciliter le travail d’équipe entre les équipes et les unités de l’organisation, en particulier avec les responsables des opérations régionales dans les centres régionaux de la Banque, les responsables du risque de crédit, de la vérification de l’intégrité et des sauvegardes ; o Maintenir un niveau élevé d’intégrité professionnelle, traiter les individus de manière équitable et respectueuse et être sensible aux différences entre les cultures, les nationalités et les genres ; o Dispenser une formation en cours d’emploi et des conseils aux membres du personnel moins expérimentés du front office et superviser leur travail ; o Faire preuve de connaissances techniques approfondies, assumer le rôle de ressource technique pour les membres de l’équipe et diriger et/ou créer des opportunités de formation professionnelle et de perfectionnement dans des domaines techniques qui apportent une valeur ajoutée aux opérations du secteur financier ; o Constituer, piloter et guider l’équipe afin de créer des activités financièrement durables et à fort impact sur le développement avec les institutions financières les plus influentes d’Afrique ; o Faire preuve de dynamisme, de présence auprès des clients au niveau de la direction et d’initiative en matière d’innovation pour motiver et guider les équipes. Communication institutionnelle o Communiquer efficacement aux membres du personnel et à l’équipe de direction la manière dont la stratégie, la politique et les processus connexes répondent aux besoins opérationnels et permettent d’instaurer un environnement de travail productif, positif et stimulant pour le personnel ; o Établir et coordonner les relations de la Banque avec d’autres institutions engagées dans le développement du secteur financier ; o Représenter efficacement la Banque lors d’événements clés et communiquer efficacement à différents publics la stratégie, les opérations et la contribution de la Banque aux objectifs de développement de l’Afrique. o Faciliter l’identification et l’exploitation des synergies entre les différentes activités du département et de la Banque en général pour maximiser l’impact. o Renforcer l’interaction et la communication régulières et encourager le partage d’informations et de connaissances. o Maintenir un dialogue permanent et efficace avec les principales parties prenantes internes et externes. COMPÉTENCES (Qualifications, expérience et connaissances) : o Être titulaire d’au moins un Master en finance, banque, économie/économie du développement, administration des affaires ou toute autre discipline ayant un lien avec les activités du département. o Justifier d’un minimum de dix (10) années d’expérience étendue et progressive dans le développement et le financement d’opérations du secteur financier, y compris la gestion des risques. o Posséder une vaste expérience dans l’établissement de relations avec les clients, caractérisée par une gestion et un engagement proactifs. o Posséder une expertise et une connaissance approfondies du développement multilatéral et des banques commerciales, des questions financières, d’intermédiation et d’inclusion, ainsi qu’une capacité avérée à aborder un large éventail de questions liées au développement et à la politique. o Une connaissance approfondie et une familiarité avec le secteur financier africain, en particulier les systèmes bancaires, le cadre de gestion des risques et les meilleures pratiques dans la mise en œuvre de politiques financières inclusives, y compris les marchés de capitaux et la finance numérique, seraient fortement appréciées. o Avoir de l’expérience dans la réalisation d’opérations dans le secteur financier (intermédiation financière, marchés des capitaux et financement du commerce), depuis le montage du projet jusqu’à la clôture et la mise en œuvre, en passant par l’analyse financière et économique et la structuration financière. o Avoir acquis de l’expérience dans la conception et la gestion de projets de développement des marchés des capitaux et de financement du commerce ciblant les gouvernements, les institutions financières, y compris les banques, les institutions financières non bancaires, les institutions financières de développement, les opérateurs de réseaux mobiles, les gouvernements, les fonds spécialisés et les prestataires de services auxiliaires en Afrique, conformément aux meilleures pratiques internationales. o Posséder une expérience de travail dans les pays en développement, en particulier en Afrique. o Avoir une expérience avérée dans la structuration d’une gamme de produits de la Banque, tels que les prêts, les fonds propres, les produits de garantie et l’assistance technique. o Posséder des aptitudes en matière de résolution de problèmes. Appliquer les connaissances opérationnelles à la résolution de problèmes dans l’intérêt du client (interne et externe) et de l’organisation. o Disposer d’une connaissance approfondie des outils et méthodologies de gestion de projet ; identifier les risques et les mesures d’atténuation ; interpréter les analyses de fond et les solutions proposées. o Avoir une connaissance approfondie des politiques publiques, de la réglementation, de la supervision et de l’application des lois relatives à la stabilité, à l’intégrité et au développement du système financier ; fournir des conseils stratégiques et une assistance technique aux décideurs. o Faire preuve d’une capacité à coordonner, participer et servir de catalyseur dans le cadre des dialogues stratégiques intersectoriels au sein des réseaux, à l’échelle du pays, entre les collègues de la Banque et d’autres institutions de développement, les gouvernements et d’autres organisations. o Avoir des connaissances et de l’expérience dans l’intégration dans les projets et les initiatives de facteurs de développement clés tels que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le changement climatique et l’additionnalité. o Avoir d’excellentes compétences en matière d’encadrement, de mentorat et de résolution des conflits. o Être capable de communiquer efficacement en anglais ou en français, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue. o Maîtriser les applications standard de la suite Microsoft Office et, de préférence, SAP.