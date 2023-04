LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement, qui promeut la croissance économique et le progrès social à travers le continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour mieux se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2023-2032) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique ont été définis, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. LE COMPLEXE : Le Complexe de la présidence comprend le Cabinet du Président du Groupe de la Banque et tous les bureaux, départements et autres unités organisationnelles qui sont directement rattachés à la présidence en termes administratifs et fonctionnels. Le Président, en sa qualité de chef de la direction du Groupe de la Banque, est chargé d’assurer une gestion stratégique compétente du Groupe de la Banque et de toutes ses ressources en vue de la réalisation de l’objectif de ce dernier, qui est de contribuer au développement économique et au progrès social des pays membres régionaux. Le Complexe de la présidence assure la direction et la supervision de l’Institution au jour le jour et à moyen terme, maintient la communication avec les pays membres du Groupe de la Banque et appuie le Conseil d’administration dans l’exercice de ses rôles statutaires. En outre, le Complexe assure la surveillance juridique et réglementaire de la conduite des affaires du Groupe de la Banque et la gestion intégrée des risques liés aux opérations du Groupe de la Banque, supervise la communication institutionnelle avec un éventail de parties prenantes internes et externes, promeut l’intégrité, la transparence et les normes et standards éthiques les plus élevés parmi le personnel du Groupe de la Banque dans l’exercice de ses fonctions, et assure la sécurité du personnel, des locaux et des actifs physiques, des informations et des données du Groupe de la Banque dans tous les lieux où celui-ci mène ses activités. Le Complexe de la présidence s’emploie également à catalyser les investissements provenant de diverses sources, conformément aux priorités opérationnelles du Groupe de la Banque. Le Président supervise directement plusieurs départements et unités, notamment le Cabinet du Président, le Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption, le Bureau de l’Auditeur général, la Direction de la gestion des risques du Groupe, le Département du Conseiller juridique général et services juridiques, le Département de la communication et des relations extérieures, le Bureau de l’intégrité et de l’éthique du personnel, le Bureau du secrétaire général et Secrétariat général, le Forum pour l’investissement en Afrique, le Bureau d’appui du Secrétariat conjoint et le Bureau de représentation extérieure en Asie. LE DÉPARTEMENT QUI RECRUTE : Le Bureau de représentation extérieur en Asie est basé à Tokyo, au Japon. Il permet à la Banque de s’engager plus activement aux côtés des principales parties prenantes de ses pays membres (Chine, Japon, Corée du Sud et Inde) et d’autres pays en Asie en vue de renforcer le dialogue et de promouvoir des approches novatrices pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de la Banque et du programme de développement de l’Afrique. La mission principale du Bureau de représentation extérieure s’articule autour de trois axes, à savoir : i) le partenariat et le dialogue avec les acteurs extérieurs, ii) la diffusion et l’échange de connaissances, et iii) la promotion des entreprises et des investissements. LE POSTE : Sous l’autorité générale du Président et la supervision directe du Directeur général du Cabinet, le titulaire du poste supervise et gère l’exécution du programme de travail et des activités du Bureau de représentation extérieur en Asie. Dans le cadre de ses fonctions, le/la Directeur/Directrice veillera à ce que le Bureau puisse œuvrer en faveur de : i) la promotion du dialogue et des partenariats en matière d’aide, de commerce et d’investissement avec les principaux interlocuteurs ; ii) une plus grande sensibilisation sur les stratégies, politiques et activités de la Banque ; iii) la mise en œuvre de programmes de sensibilisation pour différents groupes ; et iv) une meilleure compréhension des défis et opportunités de développement en

Afrique. Les principales institutions et entités visées sont notamment les autorités nationales, les partenaires publics au développement et les organisations d’aide, le secteur privé et la communauté des affaires, les organisations professionnelles, les universités, les instituts de recherche, les groupes de réflexion, les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations de la société civile (OSC) et les associations de jeunes. PRINCIPALES FONCTIONS : Partenariat et dialogue avec l’extérieur 1. Représenter la Banque et entretenir un dialogue et des contacts réguliers et renforcer l’image de marque de la Banque avec, notamment, les responsables gouvernementaux, les organismes d’aide, les partenaires au développement, les missions diplomatiques et d’autres partenaires clés dans les pays membres en Asie (Japon, Corée du Sud, Chine et Inde) ainsi que d’autres pays membres potentiels dans la région ; 2. Initier des démarches de partenariats innovants et stratégiques, notamment les fonds fiduciaires, le cofinancement, la coopération technique et les partenariats du savoir ; 3. Représenter la Banque aux réunions de coordination de l’aide avec les donateurs et les partenaires au développement ; 4. Créer et maintenir un réseau de contacts de haut niveau avec les principales parties prenantes (représentants du Congrès/Parlement, universitaires, milieux d’affaires, médias locaux et internationaux, etc.) 5. Promouvoir la perspective africaine en Asie ainsi que le commerce et l’investissement de l’Asie vers l’Afrique ; 6. Veiller à la couverture médiatique régulière et sociale, notamment via la télévision, les journaux et les revues, sur Facebook, sur Twitter, etc. pour sensibiliser les parties prenantes aux activités de la Banque et aux enjeux du développement de l’Afrique. Diffusion et échange de connaissances 1. Superviser l’organisation de séminaires, conférences et ateliers sur des questions de développement en Afrique, les opportunités d’affaires et d’investissement dans les pays africains et les partenariats avec la Banque pour mieux les faire connaître et mieux les comprendre ; 2. Contribuer à l’identification des possibilités de tirer parti des compétences et du transfert des connaissances de l’Asie ; 3. Superviser l’organisation de séances d’information ciblées à l’intention du grand public (à savoir les médias locaux et internationaux, la société civile et les ONG, les groupes de jeunes, les universitaires et les universités, et le secteur privé, etc.) ; 4. Mettre en place des ressources d’information virtuelles entièrement opérationnelles comme le site Internet de PEXT pour promouvoir une meilleure connaissance des activités et des politiques de la Banque, ainsi que des enjeux du développement de l’Afrique par le public ; et 5. Maintenir une plateforme opérationnelle, équipée d’installations de vidéoconférence et de communication, pour permettre le partage et l’échange d’informations ainsi que pour accroître la sensibilisation et approfondir les connaissances sur les défis et opportunités de développement de l’Afrique dans la région asiatique. Développement des affaires et promotion des investissements 1. Superviser l’organisation de séminaires sur les opportunités d’affaires et diffuser des informations sur les projets, les politiques et les processus de la Banque, en mettant l’accent sur les Cinq grandes priorités (High 5), notamment les informations sur la passation des marchés et les appels d’offres, à l’attention du grand public par le biais de sites Internet et d’autres moyens de communication ; 2. Mettre en place un centre d’affaires qui offre gratuitement ses consultations et ses conseils sur les possibilités d’affaires, d’investissement et de cofinancement avec la Banque ; les directives en matière de passation de marchés ; les directives pour l’utilisation de consultants ; les spécifications des documents types d’appel d’offres ; les processus opérationnels et les programmes de coopération technique ; 3. Assurer l’accès aux informations sur le cycle de projet de la Banque pour permettre de mieux comprendre comment les opérations de la Banque dans les PMR créent des opportunités d’affaires pour les fournisseurs classiques de biens, de services et de savoir-faire ; et 4. Organiser, coordonner et participer à des séminaires/webinaires, ateliers et expositions itinérantes ciblés de promotion commerciale et d’opportunité d’investissement et d’affaires, y compris les émissions obligations de la Banque (Obligations de la BAD) et les activités d’investissements et fournir aux investisseurs potentiels les informations pertinentes sur les opportunités d’affaires et d’investissement. Leadership et gestion 1. Gérer le personnel et les activités du Bureau de représentation extérieur en Asie ; 2. Coordonner la préparation, la soumission et l’exécution du programme de travail et du budget du bureau ; 3. Assurer la gestion rationnelle des ressources humaines au sein du Bureau, y compris la planification, le recrutement, l’évaluation des performances et le perfectionnement professionnel en temps opportun ; et superviser directement le personnel du Bureau ; et 4. Veiller à une gestion financière saine du Bureau, y compris la préparation systématique du budget, son exécution et l’établissement de rapports ; contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’institution, communiquer la vision de la Banque, veiller à ce que les activités du personnel du Bureau soient conformes aux valeurs de la Banque, et renforcer l’image de marque de la Banque. CRITÈRES DE SÉLECTION (qualifications, expérience, connaissances) : 1. Être titulaire d’au moins un Master 2 délivré par une université reconnue et avoir fait preuve d’excellents résultats en sciences sociales (économie, sciences politiques, sociologie ou combinaisons interdisciplinaires de ces disciplines), en administration des affaires, en développement, en finance, en statistiques, en gestion des opérations ou dans des disciplines connexes ; 2. Justifier d’au moins dix (10) années d’expérience étendue et progressive dans les domaines de responsabilité pertinents, dont cinq (5) années à un poste de direction. Avoir une expérience et des connaissances solides concernant les activités de la Banque ; 3. Jouir d’une parfaite connaissance et avoir une bonne compréhension de l’économie politique ainsi que des questions socio-économiques et de développement en Afrique. Avoir une motivation et un engagement avérés en faveur du développement du continent africain. 4. Avoir l’esprit stratégique et la capacité de piloter le programme de la Banque tout en responsabilisant le personnel dans une phase de transition institutionnelle, l’objectif étant d’amener les pays à accorder une plus grande attention aux activités de la Banque ; 5. Posséder des qualités du travail d’équipe nécessaires à l’exécution de programmes complexes, une grande capacité à analyser les actions du point de vue des parties prenantes et à traduire la pensée stratégique en un plan d’action convaincant ; 6. Être capable de fournir des conseils stratégiques à la Banque sur les nouvelles questions financières et les enjeux du développement, ainsi que sur les questions institutionnelles ; 7. Faire montre d’excellentes capacités à prendre des risques prudents et à prendre des décisions efficaces, opportunes et bien déterminées ; 8. Avoir une capacité avérée à présenter des idées et à susciter l’adhésion à celles-ci ; savoir être à l’écoute et posséder une bonne sensibilité culturelle, être engagé pour la diversité et avoir la capacité d’initier et de gérer les innovations ou les changements ; 9. Posséder d’excellentes aptitudes en communication et la capacité à développer des partenariats avec un large éventail de clients, et d’obtenir des résultats qui répondent aux besoins et aux intérêts à long terme des clients à l’intérieur et l’extérieur de l’Institution. (La préférence sera donnée au candidat jouissant d’une riche expérience et de solides compétences en matière de sensibilisation et de mobilisation dans les pays membres en Asie) ; 10. Être capable de travailler efficacement dans un contexte de gestion matricielle, en tant que chef d’équipe et membre de l’équipe ; 11. Pouvoir faire preuve de sensibilité dans un environnement multiculturel et nouer des relations efficaces avec les clients et collègues ; 12. Avoir d’excellentes capacités en communication écrite et orale en anglais ou en français, avec une connaissance pratique de l’autre langue ; 13. Avoir une connaissance approfondie du continent africain et de ses problèmes, défis et opportunités de développement ; 14. Avoir une connaissance approfondie des expériences de développement et des technologies/innovations dans les pays membres d’Asie, qui peuvent être mises au service de la croissance durable et inclusive de l’Afrique ; 15. Justifier d’une vaste expérience de travail et de solides réseaux avec les principales parties prenantes dans les pays membres d’Asie, notamment les représentants du Congrès/Parlement, les autorités nationales, les partenaires publics au développement et les organisations d’aide, les marchés financiers, le secteur privé et la communauté des affaires, les organisations professionnelles, les universités, les instituts de recherche, les groupes de réflexion, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile et les associations de jeunes ; 16. Avoir d’excellentes aptitudes de communication dans les langues asiatiques des pays membres ainsi qu’une bonne connaissance et compréhension de leurs marchés. Plus précisément, une bonne maîtrise du japonais constituera un avantage. Une bonne compréhension de l’environnement social et culturel des pays membres asiatiques serait un atout important ; 17. Faire preuve d’intégrité, d’un bon jugement et des normes éthiques les plus élevées ; 18. Maîtriser l’utilisation des applications courantes de bureau Office et de vidéoconférence. La connaissance des logiciels d’entreprise est souhaitable.