AVIS DE RECRUTEMENT

FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION DANS L’UMOA

AVIS DE RECRUTEMENT N° 01/FGDR-UMOA/2023

LE FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION DANS L’UMOA (FDGR-UMOA) RECRUTE SON DIRECTEUR

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans l’UMOA (FGDR-UMOA) est une institution communautaire, à caractère économique et financier, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il appartient aux huit (8) Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Placé sous la tutelle de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le Fonds a pour objectifs de :

protéger les petits déposants contre la perte de leur épargne en cas de cessation des paiements d’un Établissement de crédit ou d’un Système Financier Décentralisé Adhérent ;

contribuer à la mise en œuvre des mesures de résolution des crises bancaires décidées par le Collège de Résolution de la Commission Bancaire de l’UMOA ;

participer à la préservation de la stabilité des secteurs bancaire et de la microfinance dans l’Union ;

contribuer à la promotion de la culture financière dans les États membres de l’UMOA.

Responsabilités :

Sous la supervision du Conseil d’Administration, le Directeur organise et dirige les activités du Fonds. Il exerce, à ce titre, les principales missions suivantes :

assurer la gestion courante du FGDR-UMOA ;

coordonner et animer les services et activités du FGDR-UMOA ;

représenter le FGDR-UMOA dans ses rapports avec les tiers ;

proposer et soumettre à la validation du Conseil d’Administration, la structure organisationnelle du Fonds, les procédures internes, les circulaires destinées aux établissements de crédit et aux systèmes financiers décentralisés et s’assurer de leur publication ;

préparer et soumettre à l’adoption du Conseil d’Administration, le budget, les états financiers et le rapport annuel du Fonds ;

mettre en œuvre la politique d’investissement et de gestion des réserves techniques du Fonds ;

tenir à jour, le cas échéant, la grille de profil de risque des adhérents ;

organiser des concertations périodiques avec les représentants des cotisants ;

établir et soumettre au Conseil d’Administration la situation financière semestrielle du Fonds ;

organise et coordonne la gestion stratégique, administrative et opérationnelle des ressources humaines.

Profil :

être ressortissant (e) d’un pays membre de l’UMOA, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo ;

être âgé (e) au maximum de cinquante-six (56) ans au 12 mai 2023 ;

être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BAC + 5 en finance, économie, gestion, audit ou droit des affaires d’une école supérieure de commerce, d’une école d’ingénieurs, d’une université ou d’une institution équivalente ;

avoir au minimum une expérience professionnelle pertinente de quinze (15) ans (hors stages) dans le domaine bancaire et/ou des assurances et/ou financier, dont sept (7) ans dans des fonctions managériales exercées sur un effectif d’au moins dix (10) personnes ;

parler couramment l’anglais et avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique.

L’activité sera exercée sous forme d’un mandat de quatre (4) ans.

Dossier de candidature :

Les candidats (es) intéressés (es) par le présent avis sont priés (es) d’envoyer par email en format PDF, un dossier composé des pièces suivantes :

une lettre de motivation assortie des prétentions salariales ;

un CV détaillé précisant les domaines de compétences et les résultats probants (notamment les réalisations), les coordonnées de trois (3) personnes de référence, les références téléphoniques et électroniques des lieux de travail ;

un certificat de nationalité ;

les copies certifiées conformes des diplômes ;

les attestations ou certificats de travail.

Au plus tard le vendredi 12 mai 2023 à 17h00 GMT.

A l’adresse ci-après : candidatures-fgdr@bceao.int

Lieu d’exercice de la fonction : Dakar, Sénégal.

Aucune contrepartie financière n’est demandée pour le dépôt des candidatures.

Seuls (es) les candidats (es) présélectionnés (es) seront contactés (es).