LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire nettement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2023-2032) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines (High 5), dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique, ont été identifiés, à savoir ; l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. La Banque entend constituer une équipe de direction qui pilotera avec succès la mise en œuvre de cette vision. LE COMPLEXE : La Vice-présidence (ECVP) est principalement chargée d’amener le Groupe de la Banque à donner la priorité à la production, l’analyse, la diffusion, le courtage et la mise en œuvre de solutions du savoir pertinentes dans toutes les priorités opérationnelles des High 5 et les thèmes transversaux de sa Stratégie décennale. Ces solutions doivent répondre clairement aux problèmes de développement prioritaires auxquels font face individuellement ou collectivement les pays membres régionaux (PMR), et les PMR doivent être impliqués tant dans leur planification que dans leur mise en œuvre. Au nombre de ces solutions figurent : i) les recherches concernant les principaux problèmes de développement auxquels fait face l’Afrique et leur lien avec la gouvernance économique mondiale et les autres biens publics mondiaux majeurs ; ii) les diagnostics pays et les perspectives d’avenir ; iii) le dialogue sur les politiques et les services consultatifs ; iv) les activités liées au savoir économique, sectoriel, et thématique ; v) l’amélioration des systèmes statistiques nationaux et sous-régionaux ; vi) la préparation, la conception et l’appui à la mise en œuvre des opérations de gestion des finances publiques et de gouvernance ; vii) le renforcement des capacités pour la formulation et la mise en œuvre de politiques ; viii) l’assistance technique et les conseils relatifs à la gestion des ressources naturelles par les PMR ; et ix) la diffusion du savoir et l’établissement de réseaux du savoir nationaux, régionaux et inter-régionaux. LE DÉPARTEMENT QUI RECRUTE : Le Centre africain de gestion des ressources naturelles et d’investissement (ECNR) est un département interdisciplinaire de la Banque africaine de développement, qui mène principalement des activités hors prêt. Il a pour mandat d’aider les pays africains à tirer le meilleur parti de l’ensemble de leurs ressources naturelles renouvelables (eau, forêts, terres et pêche) et non renouvelables (pétrole, gaz et minéraux). Pour ce faire, le Centre fournit des connaissances et une expertise pratiques, des services consultatifs, une assistance technique et des services de plaidoyer pour une gestion améliorée et transparente des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables des pays membres régionaux (PMR) du Groupe de la Banque. Le Centre est également le point focal des activités de collaboration du Groupe de la Banque avec les gouvernements africains, les institutions régionales, le secteur privé, les organisations de la société civile (OSC) et les partenaires de développement en ce qui concerne le secteur des ressources naturelles. Le Centre fournit aux pays africains des produits, des outils et des services pratiques et axés sur les solutions, afin de renforcer leur capacité à réaliser une croissance inclusive et durable grâce à une gestion efficace des richesses en ressources naturelles et à des investissements dans ces ressources, en proposant des solutions pratiques concernant les décisions stratégiques, législatives et d’investissement à prendre dans ce secteur. À cet égard, le Centre agit également comme un conseiller de confiance dans le dialogue entre les gouvernements africains et les investisseurs privés en fournissant des conseils stratégiques aux négociateurs pour s’assurer que les intérêts des PMR sont pris en compte de manière prioritaire dans les accords d’investissement. Au sein de la Banque, le Centre s’emploie à assurer la cohésion des stratégies de la Banque dans les secteurs des ressources naturelles en proposant une perspective unique à travers laquelle l’institution aborde la gouvernance des ressources naturelles. LE POSTE : Le Groupe de la Banque africaine de développement est en pleine phase d’ajustement stratégique et structurel et s’oriente vers un mode de travail plus collaboratif et transversal. Dans cette perspective, le Complexe ECVP est chargé de repositionner le Groupe de la Banque en tant qu’organisation innovante et dynamique, capable de travailler efficacement en synergie. Un élément important de ce repositionnement consistera à accroître sa visibilité auprès du public et son impact sur les politiques, en s’appuyant sur une compréhension critique de l’économie dans tous les aspects du travail du Groupe de la Banque, y compris dans ses engagements avec les pays membres régionaux, ainsi que dans ses engagements externes avec les décideurs, les leaders d’opinion et les autres parties prenantes. Le Directeur/la Directrice de l’ECNR contribuera de manière substantielle à la conceptualisation, la conception, la mise en œuvre et l’assurance qualité de tous les travaux stratégiques du Groupe de la Banque dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et des investissements. Plus précisément, le Directeur/la Directrice de l’ECNR pilotera la mise en œuvre de la stratégie et du programme de travail du Groupe de la Banque en matière de gestion des ressources naturelles et d’investissement, après leur approbation par le Conseil d’administration du Groupe de la Banque, conformément à la Stratégie décennale de la Banque et à ses Cinq grandes priorités (High 5), et en particulier au plan d’activité triennal visant à renforcer les capacités des pays membres régionaux en matière de gestion des ressources renouvelables et non renouvelables afin d’améliorer les résultats en matière de développement. Le/la candidat(e) retenu(e) fera partie de la haute direction du Complexe et de la Banque. Il/elle jouera un rôle clé dans la promotion du travail de l’institution auprès du public et mènera des activités de sensibilisation auprès d’un large éventail de parties prenantes externes, tout en gérant une équipe dynamique de professionnels. Sous la direction générale du Vice-président, le/la titulaire du poste est appelé(e) à : 1. Aider à mettre en place une vision, des prestations et un leadership stratégiques en matière de gestion des ressources naturelles et d’investissement au sein du Groupe de la Banque, et s’inspirer d’analyses et de directives pertinentes pour orienter et définir ses activités. 2. Améliorer et développer le profil de connaissance externe du Groupe de la Banque, son influence et son impact sur la gestion des ressources naturelles. Pour ce faire, il aura à présenter de manière crédible et convaincante l’ambition stratégique de l’institution à des publics clés : PMR, décideurs politiques, leaders d’opinion, médias et autres parties prenantes. 3. Constituer, diriger, gérer et encadrer un groupe de professionnels de premier ordre afin de renforcer les capacités du Groupe de la Banque en matière de dialogue sur les politiques nationales et régionales de gestion des ressources naturelles et d’investissement. PRINCIPALES FONCTIONS : Sous la supervision et l’orientation du Chef économiste et Vice-président chargé de la recherche économique, du dialogue sur les politiques et de la gestion des connaissances, le Directeur/la Directrice assumera les fonctions suivantes : Stratégie et leadership en matière de connaissances Superviser la mise en œuvre de la vision globale et de la stratégie du Groupe de la Banque pour aider les PMR à mieux gérer et exploiter leurs ressources naturelles afin d’améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures. Veiller à ce que la meilleure expertise disponible en Afrique et dans le monde dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de l’investissement soit mise à profit pour fournir des politiques adaptées à chaque pays ou groupe de pays clients. Conseiller les PMR du Groupe de la Banque sur la conception de législations, de politiques, de normes et de directives connexes souhaitables sur le plan social en matière de gestion des ressources naturelles et d’investissement ( notamment en ce qui concerne la coopération et les accords, les directives environnementales, les normes d’inventaire, la législation et la réglementation, les données sur les espèces et les écosystèmes et la sécurité de l’information, le transfert d’autorité, la négociation et la mise en œuvre des contrats, etc.). Validation et exécution du programme de travail Examiner et valider les objectifs et le programme de travail du département, en veillant à l’alignement des activités sur les priorités stratégiques du département, du complexe et de la Banque. Suivre leur exécution et fournir les conseils nécessaires aux équipes. Examiner et valider le budget et sa mise en œuvre effective. Rendre compte de l’exécution du programme de travail et proposer des solutions de rechange et des mesures correctives le cas échéant. Contribuer activement à la conception et au suivi des indicateurs clés de performance du département. Supervision technique des activités du département Fournir une orientation stratégique à la Banque par l’intermédiaire du Vice-président pour les stratégies de l’Institution relatives aux ressources naturelles. Coordonner la gouvernance des ressources naturelles régionales grâce à la connaissance des programmes. Collaborer avec les directeurs généraux pour accroître et satisfaire la demande de politiques et de projets dans le domaine des ressources naturelles. Conseiller le Vice-président sur les questions stratégiques et opérationnelles du Centre, en identifiant les domaines d’appui aux pays membres régionaux et aux bureaux régionaux. Prêter appui aux directeurs généraux en leur apportant l’expertise et l’assistance technique et en renforçant la diffusion de connaissances sur les secteurs des ressources naturelles au niveau des pays. Superviser la réduction des déficits de connaissances et de compétences dans les secteurs pertinents des ressources naturelles en vue de la réalisation High 5, en jouant un rôle de premier plan dans les initiatives de développement des connaissances prises en interne et en externe. Diriger les plans de travail pour l’élaboration d’outils stratégiques axés sur les solutions, en veillant à ce que les produits répondent efficacement aux besoins en matière de politiques de développement des ressources naturelles, aux besoins juridiques et aux besoins liés au développement institutionnel. Gestion des personnes Veiller à ce que le département soit doté des compétences appropriées à tout moment pour la réalisation efficace des objectifs définis dans le programme de travail. Examiner et valider les besoins en personnel et élaborer en collaboration avec le département des ressources humaines les plans de recrutement nécessaires. Évaluer les performances, le potentiel du personnel et déterminer les besoins en formation. Mettre en place, avec l’aide du département des ressources humaines, des mécanismes de gestion des talents, pour constituer une réserve de talents pour le département en vue de la continuité des activités. Prévoir une délégation efficace des responsabilités, en donnant au personnel les moyens d’agir à tous les niveaux. Relations avec les parties prenantes Se doter de ressources humaines et financières suffisantes pour exécuter le mandat du département, en tirant parti des ressources internes et en nouant des partenariats externes. Représenter la Banque dans les plateformes de discussions pertinentes, en présentant clairement la proposition de valeur du Centre et en améliorant l’image de marque la Banque. Assumer les fonctions de Chef économiste/Vice-président par intérim chargé de la recherche économique, du dialogue sur les politiques et de la gestion des connaissances, le cas échéant. S’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le Vice-président. COMPÉTENCES (Qualifications, expérience et connaissances) Être titulaire d’au moins un Master en gestion des ressources naturelles, économie des ressources, politique des ressources naturelles ou dans des disciplines connexes. Un doctorat (Ph.D.) serait un atout considérable. Justifier d’un minimum de dix (10) années d’expérience professionnelle pertinente et progressive dans les domaines de la gestion des ressources naturelles et des réformes stratégiques, dont au moins cinq (5) années dans des fonctions de direction. (Une expérience antérieure dans des organismes de développement multilatéraux, bilatéraux ou régionaux serait un plus). Avoir une excellente compréhension des débats contemporains sur la formulation et la mise en œuvre des politiques de gestion des ressources renouvelables et non renouvelables, au sens large, en Afrique et ailleurs, sur la base de théories économiques conventionnelles et non conventionnelles. Disposer d’une bonne connaissance du rôle des autres institutions de financement du développement pour faciliter la gestion prudente des dotations en ressources naturelles en vue de réduire la pauvreté dans les pays en développement. Posséder de solides compétences techniques, notamment en matière de gestion des ressources naturelles et d’investissement, et être en mesure de réfléchir de manière stratégique et de concevoir des plans et des programmes à long terme en harmonie avec les priorités stratégiques. Manifester de solides aptitudes en matière d’influence stratégique et une capacité avérée à présenter et à rallier ses interlocuteurs aux idées que l’on défend, et avoir démontré sa capacité à porter un jugement sain et équilibré, même dans des situations de stress. Posséder d’excellentes compétences en communication orale et écrite en français ou en anglais, avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue. Maîtriser l’utilisation des applications standard de la Suite Office. La connaissance de SAP est hautement souhaitable.