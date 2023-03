LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation des pays membres régionaux qui permettront de réduire nettement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour mieux se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale et réaliser un plus grand impact sur le développement, la Banque a déployé un nouveau Modèle de développement et de prestation de services (DBDM) basé sur ses Cinq grandes priorités (High 5) : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; Nourrir l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique ; et Améliorer la qualité de vie des populations africaines. Dans le cadre de ce recrutement, la Banque recherche le candidat idéal pour mettre en place ce nouveau Complexe et soutenir la haute Direction dans la mise en œuvre réussie de cette vision. LE COMPLEXE : Le Complexe (nouvellement créé) de la gestion des personnes et des talents (PTVP) conservera la responsabilité générale d’attirer, de faire progresser, de motiver et de fidéliser un effectif solide de professionnels, de personnel de soutien et de personnel contractuel pour assurer les activités de la Banque à l’avenir. PTVP est chargé d’assurer la mise en place de systèmes et de contrôles efficaces pour la gestions des personnes et des talents , de la recherche des talents jusqu’à la retraite. PTVP est également responsable de l’administration efficace des régimes d’avantages sociaux de la Banque (assurance médicale et retraite du personnel) et de la viabilité financière de ces régimes. LE POSTE : Le/la Vice-président(e), Gestion des personnes et des talents rend compte au Président et l’aide à assurer les fonctions et services de gestion des personnes efficaces, axés sur les personnes et orientés vers le client, dans l’optique d’une efficacité institutionnelle globale. Le/la titulaire du poste pilotera la mise en place de ce nouveau Complexe et sera le fer de lance des efforts visant à promouvoir des politiques de gestion des personnes qui mettent en valeur les talents, favorisent la culture de la performance et garantissent la compétitivité de la Banque en tant qu’employeur de choix. Sous la direction du Président et dans le cadre de la Stratégie de gestion des personnes, il/elle insufflera une nouvelle culture institutionnelle, qui récompense la créativité et l’innovation, attire des talents dans le domaine du développement, et fidélise un effectif de classe mondiale à l’échelle de la Banque. Le/la Vice-président(e) dirigera une équipe professionnelle de RH afin de maintenir et de favoriser le changement dans l’ensemble de la Banque, tout en supervisant la mise en œuvre de la Stratégie de gestion des personnes de la Banque (PS25), dont la version actuelle est valable jusqu’en 2025. En tant que membre clé de l’équipe de direction, le/la Vice-président(e), Gestion des personnes et des talents pilotera le déploiement des processus, des politiques et des programmes de gestion des personnes au sein de la Banque, en veillant à ce que les processus et les pratiques RH soient alignés sur les objectifs opérationnels et stratégiques de la Banque. Par l’intermédiaire de plusieurs équipes spécialisées, le/la Vice-président(e) chargé(e) de la gestion des personnes et des talents apportera son soutien à l’organisation par la recherche et le perfectionnement de professionnels talentueux, le renforcement de la capacité de performance, la diffusion des meilleures pratiques en matière de gestion des talents et l’amélioration du niveau d’engagement des employés. Ces mesures permettront de renforcer les capacités organisationnelles afin de mettre en œuvre le programme d’activités stratégiques de la Banque et de préserver la compétitivité de la Banque en tant que première banque multilatérale de développement sur le continent. Dans ce contexte, PTVP supervisera directement l’unité chargée de l’administration des avantages sociaux (Plan de retraite du personnel et Plan médical) ainsi que trois départements RH dynamiques. La première équipe se concentrera sur les relations directes avec les clients du personnel par la mise en place de services intégrés destinés aux parties prenantes internes et externes (dans le cadre des opérations RH, du recrutement et de l’acquisition de talents, des partenariats opérationnels des RH et des initiatives d’engagement du personnel). La deuxième équipe accueillera les centres d’expertise des RH axés sur les talents, les performances et le perfectionnement du personnel, et sera chargée de concevoir des idées, des programmes et des politiques dans les domaines de la gestion des performances, de la reconnaissance du personnel, des carrières, de l’apprentissage et du perfectionnement du personnel. La troisième équipe accueillera les services de bien-être du personnel et les différents éléments de la politique en matière d’emploi (récompense et rémunération, politique en matière d’emploi et gestion des programmes), ainsi que l’unité des services médicaux et du bien-être du personnel. PRINCIPALES FONCTIONS : Sous la supervision générale du Président (PRST), le/la Vice-président(e), Gestion des personnes et des talents sera chargé(e) de contribuer aux objectifs, au succès et à l’impact sur le développement de la Banque en assumant les fonctions suivantes : 1- Soutenir le Président dans la mise en œuvre de réformes institutionnelles audacieuses et de programmes de gestion du changement, sur la base du DBDM et de la Stratégie décennale, pour faire de la Banque une organisation hautement performante. 2- Faire preuve de leadership et guider la direction dans la mise en œuvre de réformes institutionnelles et des personnes et des talents permettant d’établir des liens appropriés avec la stratégie opérationnelle de la Banque. 3- Conseiller la haute Direction sur la vision et le cadre stratégique en matière de gestion de ses ressources humaines, ainsi que sur les politiques et pratiques connexes, afin de tirer le meilleur parti du personnel de la Banque ; piloter les programmes de gestion du changement et les changements de culture efficaces qui sont nécessaires pour assurer le succès et la pérennité de l’organisation. 4- Veiller à ce que les ressources et l’engagement institutionnels soient mobilisés en vue de la mise en œuvre complète de la Stratégie de gestion des personnes (2021 – 2025), de l’ensemble des engagements du FAD et de l’AGC-7 liés à la gestion des personnes et des talents, du plan d’action pertinent pour la gestion des personnes et des talents et des points d’ancrage opérationnels connexes tels que les stratégies en matière de genre et de fragilité. Promouvoir le déploiement optimal des ressources de la Banque afin de mettre en place des unités régionales de prestation de services qui permettront de renforcer et de consolider l’empreinte régionale de la Banque, conformément à sa trajectoire en matière d’activités et de revenus. 5- Assurer le leadership dans l’élaboration des politiques, règles, règlements, normes et standards du Groupe de la Banque en matièrede gestion des personnes et des talents ; veiller à leur bonne diffusion à l’échelle de la Banque et à leur alignement sur les pratiques internationales et les exigences légales. 6- Formuler et recommander des politiques et des programmes de gestion des personnes et des talents conformes aux stratégies et aux priorités de la Banque, dans les différents aspects de la gestion des ressources humaines, notamment le renforcement des capacités institutionnelles, le développement de carrière, la mobilité du personnel, la gestion des performances, la gestion des rémunérations et des avantages sociaux, et la santé et le bien-être des employés. Établir et mettre en œuvre une culture rigoureuse fondée sur les performances au sein de la Banque, avec des systèmes transparents et fondés sur le mérite pour la progression de la carrière (y compris les nominations, les promotions et les réaffectations stratégiques). 7- Collaborer avec d’autres parties prenantes de la Banque (éthique, conseil du personnel, médiateur, etc.) afin d’instaurer et de favoriser une culture, une image de marque et une proposition de valeur appropriées pour les membres du personnel de la Banque, quel que soit leur lieu d’affectation, et en particulier dans la perspective du travail virtuel/hybride. Assurer le leadership nécessaire à la mise en place d’une culture institutionnelle qui favorise la créativité, l’innovation, la participation, les valeurs communes et l’inclusion du personnel, en accordant une attention particulière à la parité hommes-femmes. 8- Promouvoir une culture ciblée et fondée sur le travail d’équipe afin de garantir une prestation de services cohérente dans l’ensemble du Complexe, dans les relations avec les parties prenantes et les partenaires internes et externes. Gérer et superviser les directeurs et chefs de division des RH, en les aidant à atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels dans un environnement où règne la cohésion entre les équipes. 9- Planifier et superviser des programmes axés sur la planification des ressources humaines, le recrutement, la gestion des performances, le développement de carrière, la rémunération et les avantages sociaux, ainsi que les mesures visant à garantir une approche solide de la gestion des risques en matière de gestion des personnes et des talents, notamment en apportant des solutions aux opinions défavorables formulées dans le cadre des audits. 10- S’assurer que des systèmes appropriés de gestion des performances et de développement des talents, de communication, de mesures de qualité, de suivi et d’examen sont en place pour soutenir le changement organisationnel, la culture et les valeurs. 11- Planifier, organiser et coordonner le plan de travail du Complexe et la planification et l’utilisation des ressources connexes (budget) ; affecter des projets et assigner des responsabilités programmatiques ; examiner et évaluer les méthodes et procédures de travail ; encourager le personnel à identifier, prévenir et/ou résoudre les problèmes. Favoriser la rentabilité et l’optimisation des ressources dans l’utilisation de toutes les ressources institutionnelles, et garantir la transparence, la justice et l’équité dans l’application et l’administration de toutes les politiques, règles et réglementations en matière de ressources humaines. Responsabilités principales rattachées à la fonction 1- Piloter l’exécution du programme de travail et du budget du Complexe, pour chacun des départements et unités qui le composent. Évaluer la performance des rapports directs et indirects en termes d’exécution réussie du programme de travail et du budget. 2- Piloter l’élaboration de politiques, de directives et de processus destinés à la mise en œuvre intégrale de la Stratégie décennale et de la Stratégie de gestion des personnes. Diriger le travail et la prestation de services du Complexe reconfiguré pour la mise en œuvre du nouveau modèle opérationnel. Superviser l’application de l’approche « Une seule Banque » dans le soutien et l’impact de gestion des personnes et des talents à l’échelle de l’institution. 3- Collaborer avec CAHR et d’autres comités pertinents du Conseil d’administration pour assurer la production et la soumission en temps voulu de stratégies et de politiques clés aux organes du Conseil d’administration et au Conseil pour approbation et mise en œuvre. 4- Assurer le leadership et la supervision dans la mise en œuvre de la Stratégie de gestion des personnes. Assurer la mise en œuvre efficace de la stratégie en mettant l’accent sur l’intégration de la dimension genre et d’autres objectifs liés à la diversité. 5- Diriger et superviser les principaux comités organisationnels. Présenter des rapports devant ces comités au nom de la haute Direction. 6- Travailler avec d’autres Vice-présidents et Complexes pour assurer une adhésion efficace à toutes les initiatives pilotées par PTVP. Entretenir des relations efficaces avec les autres Vice-Présidents pour assurer le succès du déploiement et la durabilité de ces initiatives. Exposer les stratégies et politiques institutionnelles portées par PTVP en les communiquant de manière efficace tant à l’écrit qu’à l’oral. 7- Superviser la fonction de gestion du changement au sein de la Banque. Soutenir le Président et la haute Direction en leur offrant des conseils de portée générale, le cas échéant. COMPÉTENCES (Qualifications, expérience et connaissances) 1- Être titulaire d’au moins un Master 2 en administration des affaires, administration publique, gestion stratégique, gestion des ressources humaines, droit ou dans une discipline connexe ; 2- Justifier d’un minimum de quinze (15) années d’expérience pertinente dans la gestion du développement des ressources humaines et la conduite de réformes institutionnelles dans une grande institution multilatérale ou bilatérale de financement de développement ou une organisation publique ou privée, dont les dix (10) dernières années à un poste de direction ; 3- Avoir une excellente connaissance des politiques, directives et procédures des institutions multilatérales et bilatérales de financement du développement, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et l’administration. Faire preuve d’une capacité à gérer des arrangements institutionnels complexes dans une organisation hautement performante ; 4- Justifier d’une expérience professionnelle dans de grandes organisations multiculturelles du secteur public ou privé avec des effectifs diversifiés, et posséder une sensibilité avérée aux préoccupations diverses du personnel, de la direction et des conseils d’administration ; 5- Avoir démontré son leadership intellectuel dans la gestion et le maintien d’un environnement de travail efficace, éthique et transparent dans une organisation financière/bancaire internationale ; 6- Jouir d’une réputation bien établie et avoir fait ses preuves en matière de prestations exceptionnelles, d’innovation et de compétences liées à la gestion du changement dans au moins trois des domaines ciblés par la fonction ; jouir d’une solide réputation en matière de gestion du changement au sein d’une grande organisation internationale ; 7- Avoir la capacité d’écouter et de communiquer efficacement avec les instances de supervision telles que des conseils d’administration et des conseils de gouverneurs multinationaux et d’autres hauts fonctionnaires du gouvernement ; 8- Être en mesure de réfléchir de manière stratégique et de concevoir des plans et des programmes à long terme en harmonie avec les priorités stratégiques de la fonction de gestion des personnes de la Banque ; 9- Être capable d’inspirer, de susciter et de maintenir l’engagement du personnel et l’excellence professionnelle ; avoir la capacité de gérer un effectif très diversifié, d’assurer la parité hommes-femmes et de mettre en place un environnement de travail qui favorise le travail d’équipe et des politiques de recrutement souples qui attirent et fidélisent les meilleurs talents ; 10- Être capable de communiquer de manière claire et concise (à l’écrit et à l’oral) en anglais et/ou en français, et avoir une bonne connaissance pratique de l’autre langue ; 11- Être capable d’utiliser efficacement les plateformes de médias sociaux (blogs, mini-blogs, vlogs, etc.) pour dialoguer avec le personnel et les autres parties prenantes internes/externes.